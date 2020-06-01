Коронавирус

NewInformNewInformМишустин рассказал о постепенном снятии ограничений в регионах России

Суточный прирост выявленных случаев коронавируса по всей стране не превышает 2,3%. Положительная динамика позволила уже 19 регионам России перейти к первому этапу снятия ограничительных мер. К подобным действиям также уже готовы еще 25 субъектов РФ, сообщил Мишустин.
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Москва может оказаться перед необходимостью совместить открытие после карантина с закрытием на въезд

Коммерсантъ13:01

Мишустин заявил об «осторожном оптимизме» по поводу эпидемии коронавируса

РБК08:20

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, заявил Мишустин

РИА Новости06:22

В 19 регионах России начали снимать блокировку по коронавирусу

Комсомольская правда06:51

Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом дает основания для осторожного оптимизма

ТАСС06:46

Мишустин: 19 регионов постепенно отменили ограничительные меры по коронавирусу

Интерфакс06:44

Мишустин заявил о стабилизации ситуации с распространением коронавируса

Известия06:53
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Общество

Кабмин определил правила выплат волонтерам

Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru вчера в 09:15
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Политика

Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США.
РБК 14:09
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Армия и оружие

В НАТО ответили на заявление Минобороны РФ об антироссийских маневрах

Ряд военных маневров НАТО был сокращен в текущем году из-за пандемии коронавируса, заявила официальный представитель военного альянса Оана Лунгеску 1 июня, комментируя ТАСС заявление Минобороны РФ о продолжающихся антироссийских маневрах вблизи границ РФ.
ИА Красная Весна 14:39
Общество

Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате

Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
Российская газета 08:24
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Наука

Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение

Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
Популярная механика 15:25
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Общество

Гидрометцентр дал прогноз погоды в России на июнь

В сообщении Гидрометцентра России сказано, что в июне месячное количество осадков ожидается на западе Северо-Западного федерального округа и юге Южного федерального округа несколько выше нормы.
REGNUM вчера в 14:18
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Шоу-бизнес

Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей

Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru 10:49
Здоровье

Препарат против коронавируса поступит в больницы России 11 июня

Москва, 1 июня 2020, 10:23 — REGNUM Первый российский препарат против коронавируса прямого действия поступит в российские клиники уже 11 июня.
REGNUM 03:23
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Политика

Путин подписал указ о голосовании по Конституции 1 июля

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
RT на русском 11:43
Политика

Трамп назвал беспорядки в США актами терроризма

Президент США Дональд Трамп назвал все происходящее сейчас в стране не мирными демонстрациями, а актами терроризма.
Российская газета 20:30
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Общество

В Новокузнецке в пансионате для пожилых 26 человек заразились COVID-19

Ранее сообщалось, что по данным на понедельник в Кузбассе было выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, 32 из которых – в Новокузнецке.
РИА Новости 01:28
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Общество

Особое мнение: Александр Баунов

Заходите, посмотрите, в каких условиях находится Александр Баунов.
Эхо Москвы 14:07
Общество

В Госдуме предложили сажать на 10 лет за вовлечение детей в митинги

Член комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко («Единая Россия») заявил агентству «РИА Новости» о подготовке в нижней палате поправки, которая сделает уголовным преступлением вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги.
РБК 09:30
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Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
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Общество

В Совфеде предложили правительству ввести страхование от безработицы

Члены Совета Федерации предложили правительству рассмотреть возможность страхования граждан от потери работы.
РБК 14:09
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Футбол

Черчесов прокомментировал уход Сёмина из «Локомотива»

«Локомотив» всегда был на лидирующих позициях под руководством Сёмина, а без него клуб превращался в середняка.
ГЛАС.RU 21:30
Экономика

Какие выплаты начнут получать россияне с 1 июня

С 1 июня начнут перечислять деньги на детей до трёх лет, родившихся с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.
Газета Кемерова вчера в 23:48
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Общество

Виктория Бекхэм получила миллион фунтов за отказ петь в Spice Girls

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм заработала около миллиона фунтов на воссоединении группы Spice Girls, хотя и отказалась вновь петь в коллективе.
Lenta.ru 22:04
Финансы

Эксперт оценил влияние беспорядков в США на курс доллара и рубля

Беспорядки в США, как и прочие народные волнения, не оказывают значимого влияния на курсы валют, даже если они заходят слишком далеко.
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«МегаФон» запустил тариф совместно с блогером Wylsacom

"МегаФон" первым в мире запускает совместный тариф мобильного оператора и блогера.
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Политика

Украина предложила вернуться к формату переговоров по Донбассу без РФ

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Соединенным Штатам и Великобритании рассмотреть возможность возвращения к будапештскому формату переговоров по ситуации в Донбассе без участия России.
Известия 20:30
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Политика

Захарова призвала страны ЕС и G7 отреагировать на протесты в США

Дипломат отметила, что российская сторона хотела бы услышать развернутые комментарии относительно беспорядков в США со стороны ЕС, НАТО, G7 и ПАСЕ, учитывая тот шквал обвинений и критики по поводу и без, которые приходится регулярно наблюдать от этих структур в отношении целого ряда государств.
Политика Сегодня 20:28
Происшествия

В Северо-Курильске введён режим ЧС из-за коронавируса

Северо-Курильск, Сахалинская область, 2 июня 2020, 05:40 — REGNUM Режим ЧС введён в Северо-Курильске в связи с выявлением коронавируса у двух граждан Киргизии, прибывших на Курилы для работы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
REGNUM 22:40
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Энергетика

США побили все рекорды ввоза золота

Оценить масштабы перемещения золота позволила статистика по экспорту и импорту, а также комментарии ведущих игроков ведущих компаний по транспортировке и доставке драгоценных металлов.
Expert.ru 11:49
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Здоровье

Рекордные 283 случая коронавируса выявлены в Свердловской области

На 1 июня в Свердловской области у 5 732 человек выявлен COVID-19. Выздоровели 2 337 человек, в том числе 164 за сутки.
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Происшествия

Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения

Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
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Здоровье

Сколько мороженого можно есть безопасно для здоровья

Об оптимальной порции мороженого рассказал руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
Волгоградская правда 15:56
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Шоу-бизнес

Продюсер Дробыш рассказал о «поющих любовниках олигархов»

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Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

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Общество

МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров

«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. 30 апреля 2020 стало известно, что он болен COVID-19. Временно исполняющим обязанности председателя правительства РФ был назначен Андрей Рэмович Белоусов, 19 мая Мишустин вернулся к работе.
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