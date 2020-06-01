Суточный прирост выявленных случаев коронавируса по всей стране не превышает 2,3%. Положительная динамика позволила уже 19 регионам России перейти к первому этапу снятия ограничительных мер. К подобным действиям также уже готовы еще 25 субъектов РФ, сообщил Мишустин.

Общество Кабмин определил правила выплат волонтерам Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты. 174

Политика Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США. 148

Армия и оружие В НАТО ответили на заявление Минобороны РФ об антироссийских маневрах Ряд военных маневров НАТО был сокращен в текущем году из-за пандемии коронавируса, заявила официальный представитель военного альянса Оана Лунгеску 1 июня, комментируя ТАСС заявление Минобороны РФ о продолжающихся антироссийских маневрах вблизи границ РФ.

Наука Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти. 1

Общество Гидрометцентр дал прогноз погоды в России на июнь В сообщении Гидрометцентра России сказано, что в июне месячное количество осадков ожидается на западе Северо-Западного федерального округа и юге Южного федерального округа несколько выше нормы. 662

Шоу-бизнес Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.

Политика Путин подписал указ о голосовании по Конституции 1 июля Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции 1 июля.

Политика Трамп назвал беспорядки в США актами терроризма Президент США Дональд Трамп назвал все происходящее сейчас в стране не мирными демонстрациями, а актами терроризма. 49

Общество Особое мнение: Александр Баунов Заходите, посмотрите, в каких условиях находится Александр Баунов.

Общество В Госдуме предложили сажать на 10 лет за вовлечение детей в митинги Член комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко («Единая Россия») заявил агентству «РИА Новости» о подготовке в нижней палате поправки, которая сделает уголовным преступлением вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги. 31

Космос Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). 2K

Футбол Черчесов прокомментировал уход Сёмина из «Локомотива» «Локомотив» всегда был на лидирующих позициях под руководством Сёмина, а без него клуб превращался в середняка.

Экономика Какие выплаты начнут получать россияне с 1 июня С 1 июня начнут перечислять деньги на детей до трёх лет, родившихся с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. 4

Общество Виктория Бекхэм получила миллион фунтов за отказ петь в Spice Girls Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм заработала около миллиона фунтов на воссоединении группы Spice Girls, хотя и отказалась вновь петь в коллективе.

Финансы Эксперт оценил влияние беспорядков в США на курс доллара и рубля Беспорядки в США, как и прочие народные волнения, не оказывают значимого влияния на курсы валют, даже если они заходят слишком далеко.

Политика Украина предложила вернуться к формату переговоров по Донбассу без РФ Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Соединенным Штатам и Великобритании рассмотреть возможность возвращения к будапештскому формату переговоров по ситуации в Донбассе без участия России. 232

Политика Захарова призвала страны ЕС и G7 отреагировать на протесты в США Дипломат отметила, что российская сторона хотела бы услышать развернутые комментарии относительно беспорядков в США со стороны ЕС, НАТО, G7 и ПАСЕ, учитывая тот шквал обвинений и критики по поводу и без, которые приходится регулярно наблюдать от этих структур в отношении целого ряда государств.

Происшествия В Северо-Курильске введён режим ЧС из-за коронавируса Северо-Курильск, Сахалинская область, 2 июня 2020, 05:40 — REGNUM Режим ЧС введён в Северо-Курильске в связи с выявлением коронавируса у двух граждан Киргизии, прибывших на Курилы для работы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. 6

Энергетика США побили все рекорды ввоза золота Оценить масштабы перемещения золота позволила статистика по экспорту и импорту, а также комментарии ведущих игроков ведущих компаний по транспортировке и доставке драгоценных металлов. 1

Здоровье Рекордные 283 случая коронавируса выявлены в Свердловской области На 1 июня в Свердловской области у 5 732 человек выявлен COVID-19. Выздоровели 2 337 человек, в том числе 164 за сутки. 689

Происшествия Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством. 244