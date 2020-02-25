Общество
REGNUMВ Кургане с премьер-министром Мишустиным обсуждают развитие Зауралья
Премьер-министр проводит совещание «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020−2024 гг».
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Михаил Мишустин: «Иногда не самые большие средства нужны, чтобы по-другому взглянуть на тот или иной район»
Zauralonline.ruвчера в 23:33
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Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран из-за вспышки коронавируса COVID-19.
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В выживалке Endzone: A World Apart началось закрытое тестирование
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— Мы могли выиграть, поэтому немного разочарованы, — цитирует пресс-служба УЕФА Инсинье.
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Возросло в Омской области и количество миллиардеров. О доходах свыше одного миллиарда рублей заявили семеро омичей.
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Думаю, что Салаха в футбольном сообществе считают игроком мирового уровня, но фанатская среда "Ливерпуля" его недооценивает.
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В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Биатлон
Международный союз биатлонистов оправдался за обыски у Логинова
Обыски у лидера российской биатлонной сборной Александра Логинова прошли после обращения Международного союза биатлонистов в итальянскую полицию.
Общество
Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров
Здоровье
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 833 человек
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Панарин установил рекорд НХЛ для дебютантов клубов в XXI веке
Гаджеты
Уоррен Баффет назвал Apple лучшим бизнесом в мире
Уоррен Баффетт назвал лучший бизнес в мире, и это, по мнению известного инвестора, компания Apple.
Экономика
Убыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб
Чистый убыток "Ленты" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 г. составил 2,1 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 0,5% против 11,7 млрд руб. чистой прибыли и рентабельности в 2,9% годом ранее.
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Ивлеева показала свой обед стоимостью €1 200
Развернув чек, артистка показала сумму, равную 1 243 евро, которую придется заплатить якобы за заказанного ею лобстера.
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Наблюдая за центром Млечного Пути с помощью радиотелескопа MeerKAT, астрономы зафиксировали популяцию уникальных нитей, пронизывающих богатую молекулярным газом область вблизи сердца нашей Галактики.
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Власти Хорватии подтвердили первый случай коронавируса в стране
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подтвердил первый случай заражения коронавирусом в стране.
Общество
За пределами Китая коронавирусом заразились почти 2,5 тысячи человек
В мире за исключением материковой части Китая число пациентов, инфицированных коронавирусом, достигло 2,438 тыс. человек.
Общество
Счетная палата усомнилась в эффективности расходов на госадвокатов
Работа государственных адвокатов может не отвечать «высоким требованиям, гарантированным Конституцией», что ставит под вопрос эффективность бюджетных расходов на их вознаграждения.
Космос
Телескоп Чандра обнаружил меняющуюся двойную звездную систему Terzan 5 CX1
Пара, состоящая из нейтронной звезды и похожей на Солнце небольшой звезды, находится примерно в 19 тыс. световых лет от Земли в плотном шаровом скоплении.
Гаджеты
Бизнес NVIDIA пострадает от коронавируса сильнее, чем принято считать
Сторонние эксперты считают, что потери NVIDIA будут гораздо больше, и руководство компании пока этого не осознаёт.
Армия и оружие
Китай создает симбиоз Су-57 и J-20
Китай намеревается изучить российский Су-57, чтобы использовать его возможности в своем J-20.
Технологии
Microsoft переделает меню «Пуск» в Windows
Microsoft обновит меню «Пуск» в Windows, убрав из него плиточный интерфейс.
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Авиация МЧС начала поиски унесенных в море детей в Сочи
Вертолет МЧС России приступил к поискам двух детей, которых накануне унесло в море в Сочи.