Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняМишустин рассказал о программах развития самых бедных регионов РФ

Десять субъектов РФ, где сложилась наиболее тяжелая социально-экономическая ситуация, будут выведены из зоны бедности с помощью индивидуальных программ развития, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время визита в Курган.
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