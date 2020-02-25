Экономика

Piter.tvPiter.tvПремьер-министр Мишустин обсудил в Кургане развитие Зауралья

Регионам со сложной экономической ситуацией предстоит разработать и представить правительству страны индивидуальные программы развития. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на рабочем совещании об утверждении программы развития Курганской области на грядущие четыре года.
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