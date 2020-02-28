Экономика

RT на русскомRT на русскомМишустин прокомментировал вопрос снижения налогов на труд

Вопросы снижения трудовых налогов в настоящее время рассматриваются, но нужен аккуратный и взвешенный подход, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Мишустин: вопрос снижения трудовых налогов рассматривается

Коммерсантъ06:29

Мишустин прокомментировал вопрос снижения налогов на труд

RT на русском05:42

Мишустин заявил о рассмотрении вопроса снижения налогов на труд

Московский Комсомолец05:00

Мишустин рассказал о работе над вопросом снижения налогов на труд

РИА Новости05:17

Мишустин: Варианты снижения налогов на труд обсуждаются

Российская газета05:09

Мишустин заявил, что снижение трудовых налогов рассматривается

ТАСС05:02

Мишустин заявил о работе над снижением налогов в России

URA.Ru05:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 06:38, Ашберн
Политика

Лавров заявил, что компромиссов с террористами в Сирии быть не должно

Россия выступает против того, чтобы искать компромиссы с террористами на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и Ливии.
Политика Сегодня 05:12
Общество

Катерина Тихонова возглавила Институт искусственного интеллекта МГУ

Ведомости 03:27
Общество

В Азербайджане россиянин заразился коронавирусом

У гражданина России, въехавшего в Азербайджан из Ирана, диагностировали коронавирус, сообщил оперативный штаб при правительстве республики.
РИА Новости 05:59
Происшествия

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение

Lenta.ru 26 февраля в 15:05
Происшествия

Мать бросила двух малышей в холодном доме без воды и еды

Вести.Ru 01:24
Армия и оружие

В составе Северного флота сформирована еще одна дивизия ПВО

Интерфакс 04:34
Общество

Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова

Тиньков, основатель и акционер TCS Group, участвует в судебных слушаниях, которые проходят в Лондоне в феврале-апреле 2020 г. Дело касается решения возможных налоговых вопросов, заявили в TCS Group Holding.
Вести.Ru 04:10
Финансы

Падение индекса РТС превысило 7%

Индекс РТС обвалился на 7,68% до 1279,74 пункта по состоянию на 12:30 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
РБК 04:56
Армия и оружие

Названа защита российских самолетов в Сирии

Российская боевая авиация в Сирии защищается от атак переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), активно применяемых противником, полетами на больших высотах, сообщил «Известиям» директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
Lenta.ru 05:44
Общество

Минюст намерен пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП

Размер штрафов за нарушение правил дорожного движения в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) будет пересмотрен.
RT на русском вчера в 09:45
Армия и оружие

Эксперт назвал главную задачу России в отношениях с Турцией в Сирии

Позже стало известно о том, что НАТО проведет в пятницу экстренные консультации по запросу Турции для обмена информацией по Идлибу.
Взгляд.ру 03:28
Хоккей

«Рейнджерс» победили «Монреаль» в матче НХЛ. Панарин набрал два очка

ТАСС Спорт вчера в 21:50
Армия и оружие

Украина осудила РФ и поддержала Турцию в связи с событиями в Сирии

Украина осудила действия сирийского правительства Башара Асада, а также Россию, «которая его поддерживает и придаёт ему всяческое содействие, в результате чего погибают как военные, так и гражданские».
REGNUM 06:09
Политика

Президент Монголии помещен на карантин после визита в Китай

Эхо Москвы 04:05
Музыка

Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»

Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
ToDay News Ufa вчера в 05:56
Армия и оружие

В РФ утвердили правила применения оружия при охране воздушных границ

Самолётам ВКС предписано сопровождать приблизившиеся к границам неопознанные воздушные суда и подавать им радиокоманды и визуальные сигналы, принуждая покинуть воздушное пространство РФ или осуществить посадку.
REGNUM 26 февраля в 08:02
Экономика

Forbes перестал считать двух россиян миллиардерами

Forbes уточнил оценку состояния Ратмира Тимашева и Андрея Баронова — основателей стартапа Veeam Software, который они в январе продали за $5 млрд американскому венчурному фонду Insight Partners.
РБК вчера в 14:27
Политика

Лукашенко анонсировал пенсионную реформу в Белоруссии

Нынешняя пенсионная система в стране себя изжила, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 05:51
Спорт

Евгений Юрченко избран президентом ВФЛА

Бывший вице-губернатор Воронежской области бизнесмен Евгений Юрченко избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
РИА Новости 05:51
Здоровье

В Германии составили список продуктов на случай эпидемии коронавируса

В Германии опубликовали список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и последующего карантина, передает агентство DPA.
NewInform вчера в 08:08
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова переехала в США после ухода из «Уральских пельменей»

Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.
ГлобалМСК.ру вчера в 08:58
Кино

На Netflix вышел второй сезон сериала «Видоизменённый углерод»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал второй сезон сериала «Видоизменённый углерод» Лаэты Калогридис.
News.ru вчера в 08:43
Единоборства

Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук

Известный российский боец ММА Александр Емельяненко, который проводит в Грозном тренировки перед запланированным на 3 апреля бое против Магомеда Исмаилова, поделился в Instagram фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Российская газета вчера в 14:10
Политика

Путин ответил на вопрос о своих двойниках

Среди популярных оказался и такой: «Путин двойник доказательства».
Городовой вчера в 09:36
Происшествия

В Ульяновске суд арестовал школьника, напавшего с ножом на учительницу

Ленинский районный суд Ульяновска в пятницу арестовал подростка, напавшего с ножом на учительницу в школе 26 февраля.
ТАСС 06:24
Авто

Новую «Газель» впервые заметили на дорогах

В Сеть просочились фотоснимки новой "ГАЗели NN", сделанные в одном из дворов Нижнего Новгорода.
Новые автомобили 26 февраля в 07:34
Армия и оружие

Клинцевич исключил военный конфликт в Сирии между Россией и Турцией

Член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что Российская Федерация не будет вступать в боевые действия с Турцией в сирийской провинции Идлиб.
Политическая Экспертиза 05:29
Общество

В Росгидромете пообещали аномально теплый март

Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Известия вчера в 22:01
Происшествия

В мусульманских погромах в Индии погибли 18 человек

Lenta.ru 26 февраля в 01:31
Армия и оружие

Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии

Два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр-НК» в настоящее время направляются в Средиземное море.
Lenta.ru 01:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное