Экономика
RT на русскомМишустин прокомментировал вопрос снижения налогов на труд
Вопросы снижения трудовых налогов в настоящее время рассматриваются, но нужен аккуратный и взвешенный подход, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Политика
Лавров заявил, что компромиссов с террористами в Сирии быть не должно
Россия выступает против того, чтобы искать компромиссы с террористами на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и Ливии.
Общество
В Азербайджане россиянин заразился коронавирусом
У гражданина России, въехавшего в Азербайджан из Ирана, диагностировали коронавирус, сообщил оперативный штаб при правительстве республики.
Происшествия
На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение
Общество
Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова
Тиньков, основатель и акционер TCS Group, участвует в судебных слушаниях, которые проходят в Лондоне в феврале-апреле 2020 г. Дело касается решения возможных налоговых вопросов, заявили в TCS Group Holding.
Финансы
Падение индекса РТС превысило 7%
Индекс РТС обвалился на 7,68% до 1279,74 пункта по состоянию на 12:30 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
Армия и оружие
Названа защита российских самолетов в Сирии
Российская боевая авиация в Сирии защищается от атак переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), активно применяемых противником, полетами на больших высотах, сообщил «Известиям» директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
Общество
Минюст намерен пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Размер штрафов за нарушение правил дорожного движения в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) будет пересмотрен.
Армия и оружие
Эксперт назвал главную задачу России в отношениях с Турцией в Сирии
Позже стало известно о том, что НАТО проведет в пятницу экстренные консультации по запросу Турции для обмена информацией по Идлибу.
Хоккей
«Рейнджерс» победили «Монреаль» в матче НХЛ. Панарин набрал два очка
Армия и оружие
Украина осудила РФ и поддержала Турцию в связи с событиями в Сирии
Украина осудила действия сирийского правительства Башара Асада, а также Россию, «которая его поддерживает и придаёт ему всяческое содействие, в результате чего погибают как военные, так и гражданские».
Музыка
Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»
Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
Армия и оружие
В РФ утвердили правила применения оружия при охране воздушных границ
Самолётам ВКС предписано сопровождать приблизившиеся к границам неопознанные воздушные суда и подавать им радиокоманды и визуальные сигналы, принуждая покинуть воздушное пространство РФ или осуществить посадку.
Экономика
Forbes перестал считать двух россиян миллиардерами
Forbes уточнил оценку состояния Ратмира Тимашева и Андрея Баронова — основателей стартапа Veeam Software, который они в январе продали за $5 млрд американскому венчурному фонду Insight Partners.
Политика
Лукашенко анонсировал пенсионную реформу в Белоруссии
Нынешняя пенсионная система в стране себя изжила, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает «РИА Новости».
Спорт
Евгений Юрченко избран президентом ВФЛА
Бывший вице-губернатор Воронежской области бизнесмен Евгений Юрченко избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Здоровье
В Германии составили список продуктов на случай эпидемии коронавируса
В Германии опубликовали список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и последующего карантина, передает агентство DPA.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова переехала в США после ухода из «Уральских пельменей»
Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.
Кино
На Netflix вышел второй сезон сериала «Видоизменённый углерод»
Стриминговый сервис Netflix опубликовал второй сезон сериала «Видоизменённый углерод» Лаэты Калогридис.
Единоборства
Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук
Известный российский боец ММА Александр Емельяненко, который проводит в Грозном тренировки перед запланированным на 3 апреля бое против Магомеда Исмаилова, поделился в Instagram фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Политика
Путин ответил на вопрос о своих двойниках
Среди популярных оказался и такой: «Путин двойник доказательства».
Происшествия
В Ульяновске суд арестовал школьника, напавшего с ножом на учительницу
Ленинский районный суд Ульяновска в пятницу арестовал подростка, напавшего с ножом на учительницу в школе 26 февраля.
Авто
Новую «Газель» впервые заметили на дорогах
В Сеть просочились фотоснимки новой "ГАЗели NN", сделанные в одном из дворов Нижнего Новгорода.
Армия и оружие
Клинцевич исключил военный конфликт в Сирии между Россией и Турцией
Член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что Российская Федерация не будет вступать в боевые действия с Турцией в сирийской провинции Идлиб.
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Происшествия
В мусульманских погромах в Индии погибли 18 человек
Армия и оружие
Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии
Два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр-НК» в настоящее время направляются в Средиземное море.