Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что вопросы снижения налогов на труд сейчас рассматриваются, но к этому нужно подойти аккуратно.

Мишустин рассказал о работе над вопросом снижения налогов на труд

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