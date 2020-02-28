Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМишустин рассказал о работе над вопросом снижения налогов на труд

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что вопросы снижения налогов на труд сейчас рассматриваются, но к этому нужно подойти аккуратно.
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Мишустин оценил возможность снижения налога на труд

Известия06:06

Мишустин заявил о рассмотрении вопроса снижения налогов на труд

Московский Комсомолец05:00

Мишустин заявил о работе над снижением налогов в России

URA.Ru05:29

Мишустин рассказал о работе над вопросом снижения налогов на труд

РИА Новости05:17

Мишустин: Варианты снижения налогов на труд обсуждаются

Российская газета05:09

Мишустин заявил, что снижение трудовых налогов рассматривается

ТАСС05:02

Мишустин прокомментировал вопрос снижения налогов на труд

RT на русском05:42
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Начальник отдела пенсионного обеспечения Министерства внутренних дел, полковник внутренней службы Светлана Алешина арестована на два месяца.
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Падение индекса РТС превысило 7%

Индекс РТС обвалился на 7,68% до 1279,74 пункта по состоянию на 12:30 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Экс-президент Украины Пётр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.
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Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
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Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте.
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