Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах

Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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Мишустин заявил об «осторожном оптимизме» по поводу эпидемии коронавируса

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Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом дает основания для осторожного оптимизма

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