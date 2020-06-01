Коронавирус
РИА НовостиМишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах
Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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Политика
Неделя голосования по Конституции пройдет с 25 июня по 1 июля
В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам к Конституции состоится 1 июля.
Взгляд.ру 10:14
Футбол
Берхамов покинул тульский «Арсенал»
Sports.ru 04:51
Общество
Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о вымогательстве
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о том, что он якобы требовал деньги за допуск польской молочной продукции в Россию.
RT на русском 08:43
Общество
McDonald’s представил концепцию работы своих ресторанов в РФ
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's представила концепцию российского заведения, оснащенного для работы после снятия с предприятий общепита ограничений из-за коронавируса, говорится в сообщении McDonald's в понедельник.
РИА Новости 09:46
Общество
В Москве открылись непродовольственные магазины
Российская газета 01:58
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
Новые автомобили 02:39
Происшествия
Стала известна судьба выпавшей из окна подполковника МВД
Стала известна судьба выпавшей из окна московской больницы и работавшей экспертом-криминалистом подполковника МВД.
Lenta.ru 10:25
Общество
Южноуральцы начали получать путинские пособия на детей
Напомним, десять тысяч положены всем детям в возрасте от трех до 15 лет включительно. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин.
Курс дела 05:49
Общество
Кузнецова предложила Путину реформировать систему органов опеки
Число жалоб на органы опеки и попечительства в России выросло на 23%.
БИЗНЕС Online 09:00
Спорт
Японский эпидемиолог оценил шансы проведения Олимпийских игр в Токио
Пандемия коронавируса COVID-19 бросает тень на возможность проведения Олимпийских игр в Токио.
РБК 02:00
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru вчера в 13:29
Политика
Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»
Известия 30 мая в 23:10
Гаджеты
Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в России
В России стартовали продажи телевизора Samsung The Sero, анонсированного в апреле этого года.
MobiDevices 05:42
Шоу-бизнес
Елена Воробей заразилась коронавирусом
Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 22:17
Общество
Опубликована интерактивная карта загруженности московских парков
Москвичам стала доступна интерактивная карта загруженности парков и мест отдыха на портале mos.ru, сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий.
РИА Новости 10:43
Шоу-бизнес
Певица Граймс раскрыла прозвище совместного с Маском сына
Канадская певица Граймс, возлюбленная основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, дала своему новорожденному сыну прозвище "маленький Икс" (little X). Об этом она рассказала в интервью изданию Bloomberg.
РЕН ТВ 10:50
Происшествия
Под Мурманском рухнул железнодорожный мост
Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск».
REGNUM 08:37
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 06:02
Авто
Объявили российские цены на новый кроссовер Kia XCeed
Сегодня, 1 июня, российские дилеры KIA начали продажи нового купе-кроссовера KIA XCeed.
Тарантас Ньюс 07:45
Политика
Зеленский призвал не втягивать Украину в президентскую кампанию в США
Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня в интервью британской газете The Telegraph, которое прошло по Skype, призвал не втягивать Киев в американскую президентскую кампанию, а также опроверг свою причастность к появлению записи разговора экс-главы государства Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Известия 07:33
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми капризными моторами
В Ford F-350 2008 года также оказался капризный 6,4-литровый дизельный двигатель.
Tvoe-avto.com 10:26
Здоровье
Стать дворниками и уборщиками предложили врачам российской клиники
Заведующий отделением ортопедии и травматологии в Алтайском краевом клиническом центре охраны детства и материнства Арсен Осипов записал видеообращение к своим коллегам-медикам.
Live24 10:49
Единоборства
Шевченко показала лицо после 45 пропущенных ударов в UFC
Шевченко пропустила 202 удара, 45 из которых пришлись в голову.
РИА Новости вчера в 05:19
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Политика
Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи
Президент Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую работу федеральных и региональных больниц и поликлиник.
РИА Новости 08:19
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе гостиниц и отелей
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы гостиниц и отелей, а также по организации питания в них.
Daily Storm 07:25
Футбол
«Барселона» 13 июня сыграет с «Мальоркой», «Реал» – 14-го с «Эйбаром»
В 28-м туре «Барселона» 13 июня сыграет с «Мальоркой», «Реал» – 14-го с «Эйбаром».
Бомбардир.ру вчера в 16:50
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42