Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах

Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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Мишустин заявил о стабилизации ситуации с распространением коронавируса

Известия06:53

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, заявил Мишустин

РИА Новости06:22

Мишустин: ситуация с коронавирусом дает основания для оптимизма

Коммерсантъ06:47

Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом дает основания для осторожного оптимизма

ТАСС06:46

Мишустин: 19 регионов постепенно отменили ограничительные меры по коронавирусу

Интерфакс06:44

Названо число отменяющих ограничения регионов России

Lenta.ru06:25

Мишустин заявил об «осторожном оптимизме» по эпидемии коронавируса

РБК06:49
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Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
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Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
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В Киеве задержали предполагаемого «минёра» моста

Киев, 1 июня 2020, 15:30 — REGNUM В Киеве введён режим спецоперации из-за поступившей информации о возможном взрыве моста Метро, сообщила 1 июня пресс-служба Национальной полиции города.
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США за месяц существенно нарастили полеты бомбардировщиков B-1B у границ России, в частности, в 10 километрах от Калининградской области, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
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Как оценивается эпидемиологическая ситуация в Алтайском крае

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"Что касается руководства этих стран [Украины и Грузии], то мы видим, что, к сожалению, несмотря на наличие определенных контактов, все-таки мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне", - сказал Песков, подчеркнув, что динамика развития отношений зависит от того, как руководство страны выполняет свои обязательства.
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
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В Свердловской области объявили штормовое предупреждение

ИА Красная Весна 06:40
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Здоровье

В Ростовской области за сутки выявили 184 носителя коронавируса

Ростов-на-Дону, 1 июня 2020, 10:54 — REGNUM В Ростовской области за сутки зарегистрировано 184 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:54
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. 30 апреля 2020 стало известно, что он болен COVID-19. Временно исполняющим обязанности председателя правительства РФ был назначен Андрей Рэмович Белоусов, 19 мая Мишустин вернулся к работе.
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