Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах

Общество ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб. 1,6K

Авто Citroen представил новый бюджетный седан Французская компания Citroen презентовала новый бюджетный седан C3L.

Политика Трамп хочет отложить G7 и пригласить на него Россию Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что собирается отложить проведение саммита G7 до сентября и намерен пригласить на мероприятие четыре страны, включая Российскую Федерацию, сообщается на сайте РИА Новости. 1,1K

Общество В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.

Политика Памфилова рекомендовала провести голосование по Конституции 1 июля Председатель центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рекомендовала провести голосование по поправкам в Конституцию 1 июля.

Общество В Подмосковье могут открыть торговые центры Торговые центры могут открыть в Московской области уже на следующем этапе смягчения ограничений, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Политика Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности. 1,6K

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом. 317

Происшествия В Киеве задержали предполагаемого «минёра» моста Киев, 1 июня 2020, 15:30 — REGNUM В Киеве введён режим спецоперации из-за поступившей информации о возможном взрыве моста Метро, сообщила 1 июня пресс-служба Национальной полиции города.

Армия и оружие США за месяц нарастили полеты бомбардировщиков B-1B у границ России США за месяц существенно нарастили полеты бомбардировщиков B-1B у границ России, в частности, в 10 километрах от Калининградской области, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Здоровье Как оценивается эпидемиологическая ситуация в Алтайском крае О статистике заболеваемости коронавирусом, увеличении масштабов тестирования и условиях изменения режима ограничений в регионе рассказали на прошедшей 1 июня (онлайн) пресс-конференции глава краевого Минздрава Дмитрий Попов и замруководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина. 4

Политика Песков: диалог РФ с Украиной и Грузией на высшем уровне не развивается "Что касается руководства этих стран [Украины и Грузии], то мы видим, что, к сожалению, несмотря на наличие определенных контактов, все-таки мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне", - сказал Песков, подчеркнув, что динамика развития отношений зависит от того, как руководство страны выполняет свои обязательства. 19

Политика Лукашенко пообещал не допустить «майданов» в Белоруссии Минск, 1 июня 2020, 12:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем комитета госбезопасности страны Валерием Вакульчиком заявил, что никаких «майданов» в республике не будет, сообщает 1 июня Белта. 93

Общество В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина. 11

Общество Авиакомпаниям разрешили полностью заполнять салоны самолетов Роспотребнадзор больше не настаивает на требовании от авиакомпаний соблюдать лимит в 50% загрузки салонов самолетов. 203

Происшествия Под Мурманском рухнул железнодорожный мост Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск».