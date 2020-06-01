Коронавирус
РИА НовостиМишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах
Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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Политика
Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon
Lenta.ru вчера в 00:29
Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
Авто
Citroen представил новый бюджетный седан
Французская компания Citroen презентовала новый бюджетный седан C3L.
Тарантас Ньюс 06:57
Политика
Трамп хочет отложить G7 и пригласить на него Россию
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что собирается отложить проведение саммита G7 до сентября и намерен пригласить на мероприятие четыре страны, включая Российскую Федерацию, сообщается на сайте РИА Новости.
Страна Советов on-line вчера в 01:17
Общество
В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 09:07
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Политика
Памфилова рекомендовала провести голосование по Конституции 1 июля
Председатель центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рекомендовала провести голосование по поправкам в Конституцию 1 июля.
Коммерсантъ 09:22
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова пожелала сменить пол и жениться на подруге
Lenta.ru вчера в 06:07
Происшествия
На юге Красноярского края нашли убитой пропавшую школьницу
РИА Новости 06:19
Общество
В Подмосковье могут открыть торговые центры
Торговые центры могут открыть в Московской области уже на следующем этапе смягчения ограничений, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 08:50
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
Происшествия
Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой
Известия 07:21
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Происшествия
В Киеве задержали предполагаемого «минёра» моста
Киев, 1 июня 2020, 15:30 — REGNUM В Киеве введён режим спецоперации из-за поступившей информации о возможном взрыве моста Метро, сообщила 1 июня пресс-служба Национальной полиции города.
REGNUM 08:30
Армия и оружие
США за месяц нарастили полеты бомбардировщиков B-1B у границ России
США за месяц существенно нарастили полеты бомбардировщиков B-1B у границ России, в частности, в 10 километрах от Калининградской области, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
РИА Новости 07:55
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
Здоровье
Как оценивается эпидемиологическая ситуация в Алтайском крае
О статистике заболеваемости коронавирусом, увеличении масштабов тестирования и условиях изменения режима ограничений в регионе рассказали на прошедшей 1 июня (онлайн) пресс-конференции глава краевого Минздрава Дмитрий Попов и замруководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина.
ПолитСиб.Ру 05:20
Политика
Песков: диалог РФ с Украиной и Грузией на высшем уровне не развивается
"Что касается руководства этих стран [Украины и Грузии], то мы видим, что, к сожалению, несмотря на наличие определенных контактов, все-таки мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне", - сказал Песков, подчеркнув, что динамика развития отношений зависит от того, как руководство страны выполняет свои обязательства.
ТАСС 07:33
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров сделал роскошный ремонт в комнате сына
Например, недавно Филипп Бедросович раскошелился на новый ремонт в комнате своего сына Мартина в своём доме.
Bimru.ru вчера в 11:20
Шоу-бизнес
Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд
Lenta.ru вчера в 18:39
Политика
Лукашенко пообещал не допустить «майданов» в Белоруссии
Минск, 1 июня 2020, 12:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем комитета госбезопасности страны Валерием Вакульчиком заявил, что никаких «майданов» в республике не будет, сообщает 1 июня Белта.
REGNUM 05:41
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 06:02
Общество
Авиакомпаниям разрешили полностью заполнять салоны самолетов
Роспотребнадзор больше не настаивает на требовании от авиакомпаний соблюдать лимит в 50% загрузки салонов самолетов.
Взгляд.ру 03:18
Происшествия
Под Мурманском рухнул железнодорожный мост
Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск».
REGNUM 08:37
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми капризными двигателями
Российская газета 09:30
Общество
В России захотели полностью запретить биткоин
Власти России захотели полностью запретить в стране оборот и майнинг криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием.
Lenta.ru 08:59
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Общество
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение
ИА Красная Весна 06:40
Здоровье
В Ростовской области за сутки выявили 184 носителя коронавируса
Ростов-на-Дону, 1 июня 2020, 10:54 — REGNUM В Ростовской области за сутки зарегистрировано 184 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:54