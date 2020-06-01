Коронавирус
РИА НовостиМишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах
Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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Происшествия
В Ростове-на-Дону из детской поликлиники эвакуировали 50 человек
В здании медучреждения, расположенном на улице Волкова, находились около полусотни человек.
REGNUM 07:53
Общество
Правила голосования по Конституции могут упростить
ЦИК разработал проект постановления, из которого следует, что в процедуру голосования по поправкам в Конституцию могут внести дополнительные изменения, передаёт РБК.
Право.ру 04:35
Шоу-бизнес
Актриса Елена Воробей заболела коронавирусом
Российская эстрадная актриса Елена Воробей заразилась коронавирусом, соответствующее видеообращение она разместила в Instagram.
Вестник Кавказа вчера в 23:59
Общество
Назван самый эффективный тип перчаток для защиты от COVID-19
Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко рассказал радиостанции "Говорит Москва", какие перчатки обеспечат наиболее эффективную защиту от коронавируса.
РИА Новости 06:24
Здоровье
Эффективность российского препарата от коронавируса оценивается в 90%
Москва, 1 июня 2020, 11:30 — REGNUM Эффективность первого российского препарата от коронавируса прямого действия «Авифавира» составляет, по предварительной оценке, 90%.
REGNUM 04:30
Гаджеты
Изображение из интернета «убило» смартфоны Samsung
Пользователь твиттера под псевдонимом Ice Universe опубликовал изображение, способное привести к поломке смартфонов Samsung.
РИА Новости 06:56
Политика
Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»
Известия 30 мая в 23:10
Происшествия
В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива
Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском 07:01
Здоровье
Столица и пять областей Украины не готовы к ослаблению карантина
Показатели новых заражений в Киеве и еще пяти областях Украины не отвечают критериям следующего этапа ослабления карантина, 31 мая информирует пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
ИА Красная Весна вчера в 15:28
Футбол
В Санкт-Петербурге может появиться частный футбольный клуб «Динамо»
Как стало известно «Чемпионату», в Санкт-Петербурге может появиться ещё один футбольный клуб. Команда получит название «Динамо».
Чемпионат 07:43
Политика
Захарова ответила на обвинения в причастности России к протестам в США
Rambler News Service 06:14
Здоровье
727 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье
За все время в Подмосковье было выявлено 3 470 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Министерство здравоохранения МО 06:07
Общество
Деньги поступят на карту: кому во вторник придет выплата от ПФР
Речь идет о новой денежной выплате от ПФР. Деньги получат семьи с детьми от 3 до 16 лет включительно.
Primpress.ru 30 мая в 13:30
Экономика
В Минпромторге заявили о снижении цен на маски в России
Если в апреле одна маска в среднем по стране стоила 50-55 рублей по данным ФНС, то сейчас это уже 18 рублей.
РИА Новости 06:53
Религия
Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава
В возрасте 89 лет скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Об этом сообщается на сайте Чувашской митрополии.
Газета.Ru 03:50
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала «результат физических балетных нагрузок»
Балерина Анастасия Волочкова решила показать своим поклонникам, в какой форме она находится. Звезда продемонстрировала идеальную растяжку.
News.ru 30 мая в 16:28
Общество
В Волгоградской области планируют возобновление работы детских садов
Заявки на получение дополнительной помощи от государства с 1 июня в размере 10 тысяч рублей оформили родители более 300 тысяч юных жителей Волгоградской области.
ГТРК Волгоград-ТРВ 05:30
Экономика
«Капитуляция майнеров началась». Чего ждать от курса биткоина
Аналитик портала Bitcoinist Яшу Гола заявил, что началась капитуляция майнеров среди мелких представителей индустрии.
РБК 07:43
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Футбол
Малафеев прокомментировал конфликт с Дзюбой
Экс-голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев рассказал о резонансном конфликте с нападающим сине-бело-голубых и сборной России Артемом Дзюбой.
Газета.Ru 07:22
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы гостиниц
Размещать гостей рекомендуется по одному человеку в номере либо семьями.
РИА Новости 07:28
Общество
96 новых заражений коронавирусом выявили в Саратовской области
Всего в Саратовской области у 3 174 человек выявлен COVID-19, из них 1 206 человек, включая 48 человек за сутки.
Kursk.com 03:59
Политика
Мишустин 2 июня представит Путину план восстановления экономики
Президент РФ Владимир Путин рассмотрит с премьер-министром Михаилом Мишустиным общенациональный план восстановления экономики во вторник, передает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Аргументы и Факты 07:19
Технологии
В Microsoft признали проблемы с обновлениями Windows
Американская корпорация Microsoft признала проблемы с обновлениями актуальной версии Windows 10 и рассказала, к каким последствиям может привести апдейт.
Вечерний курьер 03:21
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 06:02
Футбол
Семин «поблагодарил» разбудивших в нем зверя Кикнадзе и Мещерякова
Экс-наставник «Локо» Юрий Семин в интервью «Спoрт-Экспрессу» выразил «благодарность» гендиру ФК Анатолию Мещерякову и главе совдира Василию Кикнадзе, которые, по утверждению специалиста, разбудили в нем зверя.
ProstoProSport 00:00
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34