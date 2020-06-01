Коронавирус
Вечерняя МоскваМишустин сообщил об улучшении ситуации с коронавирусом в регионах
Двадцать пять регионов России готовы к ослаблению ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 1 июня. По словам главы кабмина, 19 субъектов страны уже работают над отменой ограничительных мер.
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