Двадцать пять регионов России готовы к ослаблению ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 1 июня. По словам главы кабмина, 19 субъектов страны уже работают над отменой ограничительных мер.

Мишустин сообщил об улучшении ситуации с коронавирусом в регионах

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