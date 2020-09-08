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Российская газета
Российская газета

Мишустин сравнил спад российской экономики с другими странами

Пандемия коронавируса привела к спаду в российской экономике, но он оказался не таким глубоким, как в ряде других стран. Об этом заявил в видеообращении к участникам Московского финансового форума премьер-министр Михаил Мишустин.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Мишустин: экономика России после пандемии восстанавливается быстрее, чем в других странах

Спад экономики России на фоне пандемии коронавируса оказался не таким глубоким, как в ряде других стран, а восстановление идет динамичнее. Об этом заявил во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума.
ТАСС09:08
Подробнее о событии
Ведомости

Мишустин высоко оценил темпы восстановления экономики России

Ведомости09:58
RT на русском

Мишустин рассказал о восстановлении экономики России после пандемии

RT на русском09:21
Известия

Мишустин сравнил восстановление экономики РФ с другими странами

Известия09:44
Газета.Ru

Мишустин сравнил экономические показатели в РФ и других странах

Газета.Ru09:29
Российская газета

Мишустин сравнил спад российской экономики с другими странами

Российская газета09:24
Фонтанка.Ру

«Спад оказался не таким глубоким». Мишустин констатировал восстановление российской экономики после коронавируса

Фонтанка.Ру09:46
ТАСС

Мишустин: экономика России после пандемии восстанавливается быстрее, чем в других странах

ТАСС09:08

Собянин призвал к минимальным ограничениям при росте случаев COVID-19

При повышении заболеваемости коронавирусом власти Москвы должны пройти с минимумом ограничений, но при соблюдении всех эпидемиологических норм, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на Московском финансовом форуме во вторник.
РИА Новости09:40
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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМОвчера в 06:50
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Навальному в Омске провели 60 биохимических исследований

Медики в Омске провели Алексею Навальному 60 биохимических исследований, из них 25 – на уровень сахара в крови, сделано несколько кардиограмм, проведено восемь консилиумов врачей, сообщил журналистам главный токсиколог СФО и Омской области Александр Сабаев.
РИА Новости09:40
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Более 900 граждан Узбекистана покинут Ростов-на-Дону вывозным поездом

Палаточный лагерь на станции Первомайской, где тысячи граждан Узбекистана вынужденно ждут поезда на родину, возник без согласования с властями, заявил областной министр экономразвития Максим Папушенко, который побывал там по заданию губернатора.
161.ruвчера в 14:40
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Пенсию на Украине получают 500 тыс. жителей ДНР и ЛНР — Резников

По данным украинских социологов, за немедленное возобновление выплаты пенсий всем пенсионерам, живущим в ДНР и ЛНР, выступает 48,5% жителей Украины, 23,6% опрошенных выступают категорически против этого решения.
REGNUM08:49