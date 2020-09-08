Мишустин сравнил спад российской экономики с другими странами
Пандемия коронавируса привела к спаду в российской экономике, но он оказался не таким глубоким, как в ряде других стран. Об этом заявил в видеообращении к участникам Московского финансового форума премьер-министр Михаил Мишустин.В источнике
С чего всё началось
Мишустин: экономика России после пандемии восстанавливается быстрее, чем в других странах
Спад экономики России на фоне пандемии коронавируса оказался не таким глубоким, как в ряде других стран, а восстановление идет динамичнее. Об этом заявил во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума.
ТАСС09:08
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