Экономика

ИзвестияИзвестияМишустин оценил возможность снижения налога на труд

Председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с руководством Совета Федерации заявил, что вопрос о снижении налогов на труд рассматривается российским правительством, однако к нему необходимо подходить аккуратно.
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Мишустин рассказал о работе над вопросом снижения налогов на труд

РИА Новости05:17

Мишустин оценил возможность снижения налога на труд

Известия06:06

Мишустин прокомментировал вопрос снижения налогов на труд

RT на русском05:42

Мишустин заявил о работе над снижением налогов в России

URA.Ru05:29

Мишустин: вопрос снижения трудовых налогов рассматривается

Коммерсантъ06:29

Мишустин: Варианты снижения налогов на труд обсуждаются

Российская газета05:09

Мишустин заявил, что снижение трудовых налогов рассматривается

ТАСС05:02
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Биатлон

IBU вернул сборной Норвегии бронзу смешанной эстафеты на ЧЕ

Газета.Ru 02:57
Общество

Объявлены результаты вскрытия умерших от коронавируса

Китайские специалисты провели вскрытие пациента, умершего от вызванной коронавирусом пневмонии и выяснили, что инфекция, главным образом, поражает легкие.
Lenta.ru 08:56
Армия и оружие

ВВС США планируют начать летать на электрических и гибридных аэротакси

Как пишет Avionics International, ВВС США в ближайшее время объявят тендер на разработку и поставку в войска электрических и гибридных транспортных летательных аппаратов с вертикальными взлетом и посадкой.
Военное дело 25 февраля в 08:54
Общество

АТОР предупредил власти об угрозе коллапса из-за отмены туров в Италию

«Неисполнение обязательств перед множеством российских граждан может не только обернуться коллапсом на туристическом рынке, но создать угрозу сильнейшей социальной напряженности в стране из-за потери отдыха, лишения рабочих мест и других негативных последствий», — предупреждает первый вице-президент АТОР Владимир Канторович.
РБК 09:07
Общество

Миронов: налоговый вычет за машину поддержит людей и автопром

Законопроект о налоговом вычете за покупку отечественного автомобиля имеет социальную направленность и служит поддержке автопрома.
REGNUM вчера в 07:30
Технологии

Крупнейший игровой ритейлер подтвердил характеристики PlayStation 5

GameStop — крупнейший игровой ритейлер, занимающийся продажей игровых консолей, видеоигр, игровых аксессуаров и прочей геймерской атрибутики, опубликовал на официальном сайте страничку, посвященную PlayStation 5. На ней торговая сеть подтвердила характеристики новой консоли Sony.
Ferra 06:59
Армия и оружие

Экстренное заседание Совета НАТО по Идлибу стартовало в Брюсселе

Экстренное заседание Совета НАТО на уровне послов по запросу Турции, посвященное Идлибу, стартовало в Брюсселе.
ТАСС 06:39
Спорт

23-летняя иранка стала первой футболисткой, погибшей от коронавируса

Ранее стало известно, что в Италии коронавирусом заболел первый профессиональный футболист из Серии С. В стране уже было принято решение провести несколько матчей без зрителей.
Матч ТВ 08:53
Экономика

Великобритания купила у России золото на рекордные $5 млрд

В 2019 году Великобритания заплатила за импорт российского золота в 12 раз больше, чем в 2018 году.
Газета.Ru 07:20
Шоу-бизнес

Агузарова посетила шоу Галкина с каменным лицом

Артистка пришла на съемки в эпатажном ярком костюме, но большинство зрителей увидели, что ее лицо претерпело существенные изменения.
Pravda.Ru вчера в 08:22
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости вчера в 05:03
Происшествия

В Москве задержана банда во главе с бывшим киноактёром

Полиция в Москве задержала организованную преступную группу во главе с бывшим киноактёром, сообщает ТАСС.
RT на русском 09:11
Происшествия

В школе Зеленограда умерла ученица

В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Газета.Ru 07:57
Общество

Институт искусственного интеллекта МГУ возглавит Катерина Тихонова

REGNUM 09:08
Политика

«Левада-центр»: 65% не понимают сути поправок в Конституцию

Согласно недавнему опросу «Левада-центра», 44% респондентов выразили уверенность в том, что поправки в Основной закон вносят в интересах большинства населения.
Югополис 04:38
Авто

На КамАЗе создали модуль автономного управления автомобилем

Новая разработка представляет собой мобильный модуль, который устанавливается на крыше транспортного средства, и позволяет превратить его в автономное беспилотное средство.
Тарантас Ньюс 06:48
Политика

Секретарь СНБО назвал сало и чеснок лучшим лекарством от коронавируса

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал «лучшее лекарство от коронавируса» в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».
Известия 07:59
Кино

Появились кадры со съемок «Последней дуэли» Ридли Скотта

Piter.tv 08:31
Экономика

Обвал нефтяных котировок грозит замедлением накопления ФНБ

Поскольку все нефтегазовые доходы бюджета сверх установленной цены отсечения поступают в Фонд национального благосостояния (ФНБ), дальнейшее снижение грозит ослаблением рубля и замедлением накопления ФНБ, сообщает РБК.
Давыдов.Индекс 04:54
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали гибель турецких военных в Идлибе

Турецкие военные в Идлибе погибли вне наблюдательных постов, это происходило во время наступления террористов.
RT на русском 08:00
Космос

Заключительное испытание двигателей «Орион» прошло успешно

25 февраля НАСА успешно проверило двигатель управления ориентацией (ACM), который построен компанией Northrop Grumman и обеспечивает управление системы прерывания запуска Ориона.
AstroNews.ru 26 февраля в 15:31
Здоровье

Счетная палата оценила ситуацию в системе здравоохранения

В Бюллетени представлен отчет об итогах экспертно-аналитического мероприятия "Оценка эффективности расходования в 2018-2019 годах средств федерального бюджета, направленных на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медорганизаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь".
The Moscow Post вчера в 01:01
Политика

В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
РИА Новости вчера в 23:27
Спорт

Юрченко избран новым президентом ВФЛА

Новым главой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) стал Евгений Юрченко. Выборы прошли на конференции в Москве в пятницу.
Интерфакс-Спорт 05:54
Единоборства

Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко на своей странице в Instagram поделился фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Лезги газет 09:07
Авто

В России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг включил в перечень автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.
РИА Новости 08:18
Общество

Собянин отказался считать дискриминацией изоляцию приезжих из Китая

Режим изоляции граждан, которые прибыли в Москву из стран, подверженных эпидемии коронавируса, не является дискриминационным и касается всех, включая граждан Китая, говорится в письме мэра российской столицы Сергея Собянина чрезвычайному и полномочному послу КНР в РФ Чжану Ханьхуэю (копия письма есть в распоряжении "Интерфакса").
Интерфакс 26 февраля в 16:45
Армия и оружие

Опубликованы кадры «захвата позиций ВСУ под Золотым»

Rusvesna.su 08:50
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

ТАСС вчера в 02:26
Шоу-бизнес

После ухода из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова переехала в США

Целых десять лет Юлия Михалкова была звездой шоу «Уральские пельмени», но в конце прошлого года заявила, что покидает проект.
StarHit.ru вчера в 15:00
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