Экономика
ИзвестияМишустин оценил возможность снижения налога на труд
Председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с руководством Совета Федерации заявил, что вопрос о снижении налогов на труд рассматривается российским правительством, однако к нему необходимо подходить аккуратно.
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Общество
Объявлены результаты вскрытия умерших от коронавируса
Китайские специалисты провели вскрытие пациента, умершего от вызванной коронавирусом пневмонии и выяснили, что инфекция, главным образом, поражает легкие.
Армия и оружие
ВВС США планируют начать летать на электрических и гибридных аэротакси
Как пишет Avionics International, ВВС США в ближайшее время объявят тендер на разработку и поставку в войска электрических и гибридных транспортных летательных аппаратов с вертикальными взлетом и посадкой.
Общество
АТОР предупредил власти об угрозе коллапса из-за отмены туров в Италию
«Неисполнение обязательств перед множеством российских граждан может не только обернуться коллапсом на туристическом рынке, но создать угрозу сильнейшей социальной напряженности в стране из-за потери отдыха, лишения рабочих мест и других негативных последствий», — предупреждает первый вице-президент АТОР Владимир Канторович.
Общество
Миронов: налоговый вычет за машину поддержит людей и автопром
Законопроект о налоговом вычете за покупку отечественного автомобиля имеет социальную направленность и служит поддержке автопрома.
Технологии
Крупнейший игровой ритейлер подтвердил характеристики PlayStation 5
GameStop — крупнейший игровой ритейлер, занимающийся продажей игровых консолей, видеоигр, игровых аксессуаров и прочей геймерской атрибутики, опубликовал на официальном сайте страничку, посвященную PlayStation 5. На ней торговая сеть подтвердила характеристики новой консоли Sony.
Армия и оружие
Экстренное заседание Совета НАТО по Идлибу стартовало в Брюсселе
Экстренное заседание Совета НАТО на уровне послов по запросу Турции, посвященное Идлибу, стартовало в Брюсселе.
Спорт
23-летняя иранка стала первой футболисткой, погибшей от коронавируса
Ранее стало известно, что в Италии коронавирусом заболел первый профессиональный футболист из Серии С. В стране уже было принято решение провести несколько матчей без зрителей.
Экономика
Великобритания купила у России золото на рекордные $5 млрд
В 2019 году Великобритания заплатила за импорт российского золота в 12 раз больше, чем в 2018 году.
Шоу-бизнес
Агузарова посетила шоу Галкина с каменным лицом
Артистка пришла на съемки в эпатажном ярком костюме, но большинство зрителей увидели, что ее лицо претерпело существенные изменения.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Происшествия
В Москве задержана банда во главе с бывшим киноактёром
Полиция в Москве задержала организованную преступную группу во главе с бывшим киноактёром, сообщает ТАСС.
Происшествия
В школе Зеленограда умерла ученица
В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Политика
«Левада-центр»: 65% не понимают сути поправок в Конституцию
Согласно недавнему опросу «Левада-центра», 44% респондентов выразили уверенность в том, что поправки в Основной закон вносят в интересах большинства населения.
Авто
На КамАЗе создали модуль автономного управления автомобилем
Новая разработка представляет собой мобильный модуль, который устанавливается на крыше транспортного средства, и позволяет превратить его в автономное беспилотное средство.
Политика
Секретарь СНБО назвал сало и чеснок лучшим лекарством от коронавируса
Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал «лучшее лекарство от коронавируса» в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».
Экономика
Обвал нефтяных котировок грозит замедлением накопления ФНБ
Поскольку все нефтегазовые доходы бюджета сверх установленной цены отсечения поступают в Фонд национального благосостояния (ФНБ), дальнейшее снижение грозит ослаблением рубля и замедлением накопления ФНБ, сообщает РБК.
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали гибель турецких военных в Идлибе
Турецкие военные в Идлибе погибли вне наблюдательных постов, это происходило во время наступления террористов.
Космос
Заключительное испытание двигателей «Орион» прошло успешно
25 февраля НАСА успешно проверило двигатель управления ориентацией (ACM), который построен компанией Northrop Grumman и обеспечивает управление системы прерывания запуска Ориона.
Здоровье
Счетная палата оценила ситуацию в системе здравоохранения
В Бюллетени представлен отчет об итогах экспертно-аналитического мероприятия "Оценка эффективности расходования в 2018-2019 годах средств федерального бюджета, направленных на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медорганизаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь".
Политика
В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции
День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
Спорт
Юрченко избран новым президентом ВФЛА
Новым главой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) стал Евгений Юрченко. Выборы прошли на конференции в Москве в пятницу.
Единоборства
Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук
Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко на своей странице в Instagram поделился фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Авто
В России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
Минпромторг включил в перечень автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.
Общество
Собянин отказался считать дискриминацией изоляцию приезжих из Китая
Режим изоляции граждан, которые прибыли в Москву из стран, подверженных эпидемии коронавируса, не является дискриминационным и касается всех, включая граждан Китая, говорится в письме мэра российской столицы Сергея Собянина чрезвычайному и полномочному послу КНР в РФ Чжану Ханьхуэю (копия письма есть в распоряжении "Интерфакса").
Армия и оружие
Опубликованы кадры «захвата позиций ВСУ под Золотым»
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова переехала в США
Целых десять лет Юлия Михалкова была звездой шоу «Уральские пельмени», но в конце прошлого года заявила, что покидает проект.