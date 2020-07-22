Коронавирус
СолидарностьМишустин рассказал об объемах помощи малому и среднему бизнесу
7 миллиардов рублей – столько средств представители малого и среднего бизнеса сэкономили во время пандемии коронавирусной инфекции только за счет правительственного решения об освобождении их от уплаты арендных платежей за государственное и муниципальное имущество.
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Политика
Мишустин заявил, что Россия готова ко второй волне коронавируса
Российская система здравоохранения готова ко второй волне коронавируса, заявил во время выступления в Госдуме премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Московский Комсомолец 04:25
Кино
Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет после завершения пандемии
Киноафиша России 03:00
Общество
63 человека сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов в НСО
Напомним, ЕГЭ по русскому языку – самый массовый экзамен – в регионе сдавали в течение двух дней. На него пришли 11 тысяч 835 человек.
АиФ Новосибирск 02:27
Политика
Террорист, захвативший заложников в Луцке, отпустил трех человек
«Коваль забрал трех заложников», — написал Аваков в Twitter, разместив видео, как от автобуса в сопровождении человека в полицейской форме идут две женщины и ребенок.
ИА Красная Весна вчера в 14:24
Здоровье
Разбираемся в «ешках»: как читать этикетки на продуктах, чтобы не попадаться на уловки маркетологов
В составе важен порядок слов Как должна выглядеть этикетка пищевых продуктов, определяет специальный технический регламент, отступать от которого добросовестный продавец не должен.
НГС24 вчера в 21:00
Шоу-бизнес
37-летняя американская певица Ники Минаж ждет первенца
Thank you all for the well wishes. 💛 A post shared by Barbie (@nickiminaj) on Jul 20, 2020 at 8:08am PDT Напомним, что в прошлом году Ники Минаж вышла замуж за 42-летнего рэпера Кеннета Петти.
MedikForum.ru 20 июля в 13:21
Общество
Академик РАН посоветовал не ждать скорого окончания пандемии
Как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Московского государственного медицинского университета Нурбубу Молдогазиева заявила, что эпидемия коронавируса в России закончится в августе при условии закрытия границы и отсутствия новых вспышек заражения.
REGNUM 03:56
Футбол
Трансфер Урунова обойдется «Спартаку» в 2 млн евро
ProstoProSport 04:00
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Политика
Жители Хабаровска вышли на митинг против нового врио губернатора
В Хабаровске прошел уже десятый протест местных жителей, которые митингуют в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала.
Примечания вчера в 11:01
Здоровье
В Свердловской области выявлены нарушения при лечении коронавируса
Росздравнадзор выявил «грубые нарушения» в организации и оказании медпомощи пациентам с COVID-19 в Свердловской области.
Уральский меридиан вчера в 11:35
Путешествия
Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов
Lenta.ru вчера в 07:29
Культура
«Ведьмак» возглавил рейтинг самых популярных сериалов Netflix
Нашумевший сериал по мотивам книг польского фантаста Анджея Сапковского посмотрели 76 млн пользователей, тогда как расположившийся на втором месте четвертый сезон «Бумажного дома» – 65 млн учетных записей.
Киноафиша России 04:12
Армия и оружие
Азербайджан опроверг обвинения в новой атаке на позиции Армении
Известия вчера в 17:41
Политика
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год
Палата представителей американского конгресса приняла оборонный бюджет на 2021 финансовый год.
Российская газета вчера в 21:50
Общество
Двух россиян в Греции приговорили к 253 годам колонии каждого
Хакасия-Информ 02:15
Шоу-бизнес
Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев станет ведущим ТНТ
С недавних пор стало известно, что он перешел на телеканал ТНТ, где ему предложили вести новое семейное шоу «Ты как я». Новый проект стартует осенью.
Shraibikus News 01:16
Происшествия
Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск
Известия вчера в 20:54
Общество
Visa предложила магазинам альтернативную бонусным картам систему
В России платежная система Visa запустила сервис для создания программ лояльности магазинов без специальных карт и приложений — VCES (Visa Card Eligiability Service).
Коммерсантъ 03:14
Авто
На российском рынке стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon
Легендарный седан Passat CC уже в скором времени покидает российский рынок автомобилей.
Лезги газет вчера в 18:23
Игры
В розничных магазинах Японии наблюдается дефицит копий Ghost of Tsushima
Официальный Twitter-аккаунт японского подразделения PlayStation сообщил, что продажи Ghost of Tsushima в Стране восходящего солнца превысили ожидания, поэтому в некоторых розничных магазинах распродали все копии ролевого боевика.
Игромания.ру 04:05
Единоборства
Джордж Сент-Пьерр назвал Хабиба Нурмагомедова идеальным бойцом
Сент-Пьерр уверен, что когда он выйдет на бой с Нурмагомедовым, то победитель запишет свое имя в историю UFC.
CT news 03:43
Космос
Сообщается о первом открытии экзопланеты астрономами-любителями
«Если находка подтвердится, это будет первая экзопланета, открытая энтузиастами астрономии», — говорит Филипп Скотт (Phillip Scott), ученый из обсерватории OKSky, на основе наблюдений которой и была замечена Gliese 3470c.
Naked Science 03:05
Экономика
Аналитики предрекают россиянам девальвацию в августе
Экономисты предупреждают: в 2020 году может повториться ситуация 98-го года. Речь идет о девальвации и деноминации рубля.
Kazanfirst.ru 01:05
Культура
«Союзмультфильм» выпустит новый сериал про приключения медвежонка Умки
"Союзмультфильм" начал работу над новым мультсериалом про медвежонка Умку, сообщает РИА Новости.
Москва 24 03:09
Общество
Татарстан не вошел в десятку рейтинга регионов по качеству жизни
Рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги" сравнило 10 показателей качества жизни и составило рейтинг регионов.
Реальное время вчера в 02:53
Армия и оружие
В России начались лётные испытания нового вертолёта для спецназа
Гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский сообщил о начале испытаний вертолёта Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
RT на русском 02:02
Общество
Опубликован регламент работы в Ивановской области фитнес-центров, бассейнов и тренажерных залов
В Ивановской области утвержден регламент работы объектов спортивной инфраструктуры.
Частник.Ru вчера в 11:47