7 миллиардов рублей – столько средств представители малого и среднего бизнеса сэкономили во время пандемии коронавирусной инфекции только за счет правительственного решения об освобождении их от уплаты арендных платежей за государственное и муниципальное имущество.

Мишустин рассказал об объемах помощи малому и среднему бизнесу

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