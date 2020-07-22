Экономика
СолидарностьМишустин рассказал об объемах помощи малому и среднему бизнесу
7 млрд рублей – столько средств представители малого и среднего бизнеса сэкономили во время пандемии коронавирусной инфекции только за счет правительственного решения об освобождении их от уплаты арендных платежей за государственное и муниципальное имущество.
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Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет 20 июля в 17:58
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Путешествия
АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России
Если цена поездки варьируется в диапазоне от 50 до 75 тысяч рублей, путешественнику вернут десять тысяч рублей.
РИА Новости 05:43
Общество
Академик РАН допустил продолжение пандемии коронавируса до Нового года
Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев допустил, что пандемия коронавирусной инфекции не закончится скоро.
RT на русском 04:49
Общество
Мишустин оценил ситуацию вокруг ЧП в Норильске
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что основные средства от штрафа "Норникеля" за разлив топлива в Норильске должны быть направлены на экологическую ситуацию в регионе.
РИА Новости 05:34
Происшествия
Захватившему заложников в Луцке предъявили обвинение в терроризме
Киев, 22 июля 2020, 10:58 — REGNUM Обвинение в терроризме, захвате людей и незаконном хранении оружия предъявлено Максиму Кривошу, который удерживал пассажиров автобуса в украинском Луцке.
REGNUM 03:58
Экономика
Сбербанк стал владельцем 100% компании «Яндекс.Деньги»
Сбербанк выкупил у "Яндекса" 25% компании "Яндекс.Деньги", консолидировав 100% акций, следует из информации на сайте ЕГРЮЛ.
РИА Новости вчера в 22:31
Экономика
В России может появиться госфонд квартир одиноких пенсионеров
Как отмечает автор инициативы, госфонд будет за собственные средства оценивать стоимость жилья пенсионеров, заключающих соглашения.
Интерфакс 03:10
Финансы
Делягин назвал лучшую валюту для хранения сбережений в 2020 году
Экономист Михаил Делягин допускает возможность обвала доллара в 2020 году и в этой связи назвал лучшие валюты для хранения сбережений в ближайшие месяцы и, даже, годы.
Topdaynews.ru 02:47
Происшествия
Росздравнадзор разрешил аппараты ИВЛ после пожаров в больницах
Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М», применявшийся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в которых произошли пожары, и разрешил его использовать.
РБК 05:28
Общество
С начала апреля количество безработных россиян выросло в 3,5 раза
В 3,5 раза выросло количество безработных россиян с начала апреля.
Псковское агентство информации 05:13
Общество
Американские полицейские напали на журналистов Первого канала
Американские полицейские напали на журналистов Первого канала, освещавших акции протеста в Портленде, штат Орегон.
Lenta.ru 05:56
Происшествия
В центре Москвы нашли тело убитой девушки
Молодая девушка найдена убитой в квартире в центре Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 05:45
Шоу-бизнес
37-летняя американская певица Ники Минаж ждет первенца
Thank you all for the well wishes. 💛 A post shared by Barbie (@nickiminaj) on Jul 20, 2020 at 8:08am PDT Напомним, что в прошлом году Ники Минаж вышла замуж за 42-летнего рэпера Кеннета Петти.
MedikForum.ru 20 июля в 13:21
Общество
Вирусолог назвал период начала производства вакцины от COVID-19 в РФ
Москва, 22 июля 2020, 08:40 — REGNUM В России массового производства вакцины от коронавируса стоит ожидать не раньше, чем через полгода, заявил руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков.
REGNUM 01:40
Общество
Российских пенсионеров предложили поддержать единовременной выплатой
С предложением выплатить пенсионерам по 15 тыс. рублей в качестве единовременной выплаты выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев.
REGNUM вчера в 03:52
Экономика
Кабмин осенью примет решение по программе льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчётом в Госдуме, заявил, что решение о возможности продления программы льготной ипотеки под 6,5% будет принято осенью.
RT на русском 05:24
Шоу-бизнес
Канье Уэст заявил о своем желании развестись с Ким Кардашьян
Претензии к жене у музыканта появились после того, как Кардашьян посетила саммит 2 года назад и обсудила с рэпером Миком Миллом, бывшим женихом Ники Минаж, проблемы правосудия.
WMJ.ru 05:46
Политика
Мишустин заявил о безопасности четырех российских вакцин от COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что четыре вакцины от коронавируса в России доказали свою безопасность.
РИА Новости 04:23
Происшествия
В Кургане будут судить банду, которая убивала предпринимателей
В Кургане завершено расследование уголовного дела в отношении банды, на счету которой пять убийств, похищения людей, разбойные нападения и вымогательства, незаконное хранение оружия и кражи дорогих машин, сообщает региональное следственное управление.
Российская газета 05:16
Происшествия
В Краснодарском крае за сутки выявили 83 носителя коронавируса
Краснодар, 22 июля 2020, 11:13 — REGNUM 83 случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 22 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:13
Хоккей
Олимпийский чемпион Александр Гусев умер на 74-м году жизни
Чемпион Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке в составе сборной СССР по хоккею Александр Гусев умер на 74-м году жизни, сообщили в пресс-службе хоккейного клуба ЦСКА.
РИА Новости 05:42
Шоу-бизнес
Павел Прилучный жестко осадил подписчика за вопрос о личной жизни
Павел Прилучный подчеркнул, что личная жизнь касается только его самого и обсуждать это он не намерен.
OAnews 05:23
Происшествия
В Киеве проводят проверку станции метро «Вокзальная»
Станция метро «Вокзальная» в Киеве закрыта на вход и выход, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
RT на русском 05:47
Происшествия
В Грузии арестовали соучастника убийства следователя в Подмосковье
В Грузии арестован 23-летний гражданин России Иван Кочетков, которого следствие считает причастным к убийству следователя Елены Шишкиной, застреленной в Подмосковье в октябре 2018 года.
Znak.com 04:07
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 121 человека
На 22 июля в Ростовской области у 11 778 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 280,3 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:25
Общество
«Ведомости»: ОАК может разработать увеличенную версию SSJ-100
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассматривает возможность разработки увеличенной версии пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100.
ТАСС вчера в 20:36