Экономика

СолидарностьСолидарностьМишустин рассказал об объемах помощи малому и среднему бизнесу

1 фото
7 млрд рублей – столько средств представители малого и среднего бизнеса сэкономили во время пандемии коронавирусной инфекции только за счет правительственного решения об освобождении их от уплаты арендных платежей за государственное и муниципальное имущество.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Более 150 предпринимателей Кировской области освободили от уплаты аренды за госимущество

Правительство Кировской области03:08

Мишустин рассказал об объемах помощи малому и среднему бизнесу

Солидарностьвчера в 04:13

Мишустин: освобождение МСП от уплаты аренды сэкономило им 7 млрд руб

РИА Новостивчера в 03:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 03:29, Ашберн
Космос

Китай запустил первую миссию для изучения Марса

Коммерсантъ 01:23
282
Общество

Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХ

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить в регионе тарифы на коммунальные услуги.
РБК 01:54
1,7K
Общество

Японские СМИ предупредили об угрозе одноразовых масок

ТК Звезда 03:22
Общество

Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК вчера в 07:36
169
Политика

В США Палата представителей одобрила оборонный бюджет на 2021 год

Опрошенные изданием "Комсомольская правда" эксперты считают, что в нынешней версии оборонный бюджет не будет подписан президентом США Дональдом Трампом, который настроен против положений документа, предлагающих ограничить полномочия президента по защите национальных интересов, о переименовании названных в честь героев Гражданской войны 1861 – 1865 годов военных объектов США и других положений.
МонаВиста вчера в 01:11
347
Единоборства

Исмаилов набрал более 15 кг перед боем с Александром Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов рассказал, какой вес набрал перед поединком с Александром Емельяненко.
RT на русском вчера в 13:34
12
Футбол

«Рубин» объявил о расставании с футболистами Марковым, Сантосом и Плиевым

РИА Новости 02:49
Происшествия

СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко

РИА Новости вчера в 18:11
446
Армия и оружие

Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»

Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) смогут получить новый боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин» в течение ближайших 3–5 лет, если власти примут соответствующее решение.
Известия 01:42
154
Музыка

Южнокорейская группа BTS установила мировой рекорд на онлайн-концерте

Мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта установила южнокорейская поп-группа BTS, 22 июля сообщил сайт Книги рекордов Гиннесса.
ИА Красная Весна 02:18
3
Общество

Свердловский министр скончался после выявления у него коронавируса

Rambler News Service вчера в 08:03
200
Происшествия

Саратовский комбайнер в поле обнаружил человеческие останки

REGNUM 02:23
3
Политика

США призвали Россию отказаться от ракет с ядерным двигателем

Куратор вопросов контроля над вооружениями в Белом доме Маршалл Биллингсли призвал Россию прекратить совершенствовать свое ядерное оружие, заявив, что крылатые ракеты, способные нести ядерный заряд, вообще не должны существовать в мире.
Газета.Ru 21 июля в 14:03
2,3K
Технологии

Четверть пиратских сайтов оказались опасными для пользователей

Почти 23% русскоязычных сайтов, на которых размещается пиратский аудиовизуальный контент, содержат вирусы и опасны для пользователей.
Газета.Ru 02:26
Экономика

«Российская экономика идет ко дну»

Журналист высказал мнение, что экономика России идет ко дну, а предпринимать какие-то меры уже поздно — они не дадут особых результатов, потому что кризис связан не только с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, а имеет структурный характер — экономика зависима от экспорта углеводородов.
Рамблер 02:10
1
Политика

Госдеп счел почти невозможным прогресс в отношениях РФ и США

"Недавние шаги, которые мы (власти Америки - ИФ) предприняли в отношении России - это просто часть нашего противодействия, направленная против давней модели поведения (России - ИФ), сделавшей для нас практически невозможным достижение прогресса в отношениях с россиянами каким бы то ни было образом", - сказал Биган в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената США.
Интерфакс вчера в 20:41
114
Хоккей

Путин выразил соболезнования родным хоккеиста Гусева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким хоккеиста Александра Гусева, скончавшегося накануне.
Известия 02:46
3
Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК

Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:11
57
Наука

Ученые СПбГУ открыли три новых минерала на Камчатке

Учёные кафедры кристаллографии СПбГУ во время экспедиции на Камчатку открыли три новых минерала.
Piter.tv 02:12
2
Общество

Родственники убитого в Австрии чеченского блогера взяли вину на себя

Аргументы и Факты - Ставрополь вчера в 11:07
371
Общество

Вильфанд сообщил о наступлении аномальной жары в ряде регионов РФ

Наиболее значимые отклонения от климатической нормы будет наблюдаться именно в Якутии, подчеркнул метеоролог в интервью журналистам ТАСС.
Слово и Дело вчера в 02:55
7
Происшествия

В Екатеринбурге полиция задержала оппозиционера Крашенинникова

В Екатеринбурге оппозиционера Федора Крашенинникова задержала полиция. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
URA.Ru 03:16
Путешествия

Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых

REGNUM вчера в 04:00
3,8K
Экономика

Онлайн-продажи «М.Видео-Эльдорадо» превысили 50% от выручки

Продажи «М.Видео-Эльдорадо» (входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева) за первые шесть месяцев 2020 года выросли на 7,6%, до 208,4 млрд руб. с учетом НДС год к году.
Коммерсантъ 03:00
Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
587
Экономика

Выручка Mail.ru Group во II квартале выросла на 25,5%

Выручка Mail.ru Group по итогам II квартала 2020 года составила 25,37 млрд рублей, увеличившись по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 25,5%, говорится в финансовом отчете интернет-холдинга.
Интерфакс 02:17
1
Игры

В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia

Планируется, что Mafia: Definitive Edition официально представят в сентябре. Играть в нее можно будет также на Xbox One и PlayStation.
Evo-rus.com 03:00
62
Общество

Собянин уволил главу департамента образования

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника.
Коммерсантъ вчера в 13:48
401
Энергетика

«Нафтогаз» повышает цену на газ для населения

Украинский «Нафтогаз» повышает цену на газ для населения на 7%, сообщает УНИАН.
RT на русском вчера в 11:51
4
Технологии

Росгвардия отследит владельцев оружия через приложение

Планируется, что будет создано мобильное приложение для iOS и Android, а все владельцы оружия получат единую пластиковую карту.
Lenta.ru 02:56
113
Как работают Яндекс.Новости?
Главное