Экономика
СолидарностьМишустин рассказал об объемах помощи малому и среднему бизнесу
7 млрд рублей – столько средств представители малого и среднего бизнеса сэкономили во время пандемии коронавирусной инфекции только за счет правительственного решения об освобождении их от уплаты арендных платежей за государственное и муниципальное имущество.
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Более 150 предпринимателей Кировской области освободили от уплаты аренды за госимущество
Правительство Кировской области03:08
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Космос
Китай запустил первую миссию для изучения Марса
Коммерсантъ 01:23
Общество
Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХ
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить в регионе тарифы на коммунальные услуги.
РБК 01:54
Общество
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК вчера в 07:36
Политика
В США Палата представителей одобрила оборонный бюджет на 2021 год
Опрошенные изданием "Комсомольская правда" эксперты считают, что в нынешней версии оборонный бюджет не будет подписан президентом США Дональдом Трампом, который настроен против положений документа, предлагающих ограничить полномочия президента по защите национальных интересов, о переименовании названных в честь героев Гражданской войны 1861 – 1865 годов военных объектов США и других положений.
МонаВиста вчера в 01:11
Единоборства
Исмаилов набрал более 15 кг перед боем с Александром Емельяненко
Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов рассказал, какой вес набрал перед поединком с Александром Емельяненко.
RT на русском вчера в 13:34
Происшествия
СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко
РИА Новости вчера в 18:11
Армия и оружие
Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»
Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) смогут получить новый боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин» в течение ближайших 3–5 лет, если власти примут соответствующее решение.
Известия 01:42
Музыка
Южнокорейская группа BTS установила мировой рекорд на онлайн-концерте
Мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта установила южнокорейская поп-группа BTS, 22 июля сообщил сайт Книги рекордов Гиннесса.
ИА Красная Весна 02:18
Общество
Свердловский министр скончался после выявления у него коронавируса
Rambler News Service вчера в 08:03
Политика
США призвали Россию отказаться от ракет с ядерным двигателем
Куратор вопросов контроля над вооружениями в Белом доме Маршалл Биллингсли призвал Россию прекратить совершенствовать свое ядерное оружие, заявив, что крылатые ракеты, способные нести ядерный заряд, вообще не должны существовать в мире.
Газета.Ru 21 июля в 14:03
Технологии
Четверть пиратских сайтов оказались опасными для пользователей
Почти 23% русскоязычных сайтов, на которых размещается пиратский аудиовизуальный контент, содержат вирусы и опасны для пользователей.
Газета.Ru 02:26
Экономика
«Российская экономика идет ко дну»
Журналист высказал мнение, что экономика России идет ко дну, а предпринимать какие-то меры уже поздно — они не дадут особых результатов, потому что кризис связан не только с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, а имеет структурный характер — экономика зависима от экспорта углеводородов.
Рамблер 02:10
Политика
Госдеп счел почти невозможным прогресс в отношениях РФ и США
"Недавние шаги, которые мы (власти Америки - ИФ) предприняли в отношении России - это просто часть нашего противодействия, направленная против давней модели поведения (России - ИФ), сделавшей для нас практически невозможным достижение прогресса в отношениях с россиянами каким бы то ни было образом", - сказал Биган в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената США.
Интерфакс вчера в 20:41
Хоккей
Путин выразил соболезнования родным хоккеиста Гусева
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким хоккеиста Александра Гусева, скончавшегося накануне.
Известия 02:46
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:11
Наука
Ученые СПбГУ открыли три новых минерала на Камчатке
Учёные кафедры кристаллографии СПбГУ во время экспедиции на Камчатку открыли три новых минерала.
Piter.tv 02:12
Общество
Родственники убитого в Австрии чеченского блогера взяли вину на себя
Аргументы и Факты - Ставрополь вчера в 11:07
Общество
Вильфанд сообщил о наступлении аномальной жары в ряде регионов РФ
Наиболее значимые отклонения от климатической нормы будет наблюдаться именно в Якутии, подчеркнул метеоролог в интервью журналистам ТАСС.
Слово и Дело вчера в 02:55
Происшествия
В Екатеринбурге полиция задержала оппозиционера Крашенинникова
В Екатеринбурге оппозиционера Федора Крашенинникова задержала полиция. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
URA.Ru 03:16
Путешествия
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
REGNUM вчера в 04:00
Экономика
Онлайн-продажи «М.Видео-Эльдорадо» превысили 50% от выручки
Продажи «М.Видео-Эльдорадо» (входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева) за первые шесть месяцев 2020 года выросли на 7,6%, до 208,4 млрд руб. с учетом НДС год к году.
Коммерсантъ 03:00
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
Экономика
Выручка Mail.ru Group во II квартале выросла на 25,5%
Выручка Mail.ru Group по итогам II квартала 2020 года составила 25,37 млрд рублей, увеличившись по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 25,5%, говорится в финансовом отчете интернет-холдинга.
Интерфакс 02:17
Игры
В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia
Планируется, что Mafia: Definitive Edition официально представят в сентябре. Играть в нее можно будет также на Xbox One и PlayStation.
Evo-rus.com 03:00
Общество
Собянин уволил главу департамента образования
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника.
Коммерсантъ вчера в 13:48
Энергетика
«Нафтогаз» повышает цену на газ для населения
Украинский «Нафтогаз» повышает цену на газ для населения на 7%, сообщает УНИАН.
RT на русском вчера в 11:51
Технологии
Росгвардия отследит владельцев оружия через приложение
Планируется, что будет создано мобильное приложение для iOS и Android, а все владельцы оружия получат единую пластиковую карту.
Lenta.ru 02:56