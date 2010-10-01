Сумму, планируемую государством для выплаты денежных пособий на детей до 16 лет, озвучила 23 июня пресс-служба Минтруда. По данным ведомства, на дополнительные выплаты для родителей с детьми до 16 лет в июле, назначенные президентом РФ Владимиром Путиным, будет затрачено 274 млрд рублей.

В Минтруда рассказали, сколько потратят на выплаты детских пособий

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