Ранее президент России Владимир Путин предложил ввести безвозмездные выплаты малому и среднему бизнесу на зарплаты сотрудникам. Единственное условие – сохранение рабочих мест на уровне 90% на 1 апреля.

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