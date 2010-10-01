Экономика
REGNUMМишустин рассказал, за счет чего можно ускорить рост ВВП России
Стимулирование потребительского спроса с помощью социального пакета и рядя других мер, которые готовит правительство РФ, помогут увеличить темпы роста ВВП в России. Об этом 6 февраля заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
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Российская певица выступит на «Оскаре»
Экономика
Fitch сохранило рейтинг России на уровне ВВВ
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом.
Здоровье
Зараженный мегаполис: китайский Ухань постепенно приходит в себя
Происшествия
Таиландский стрелок убил спецназовца
Происшествия
В квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино
По версии правоохранительных органов, сеть подпольных казино, к которым принадлежит и квартира Калядина, была раскрыта в Санкт-Петербурге год назад.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Армия и оружие
Генсек ООН назвал ситуацию в Ливии скандальной
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что текущую ситуацию в Ливии можно считать "скандальной".
Происшествия
Три человека погибли в аварии с грузовиком в Воронежской области
Три человека погибли и ещё пять получили ранения в результате аварии с участием микроавтобуса и грузовика в Воронежской области.
Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Фигурное катание
Появилось видео новых показательных Загитовой на шоу
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова представила два новых показательных номера в рамках ледового шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
Общество
Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт
По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Здоровье
Нормального пульса в состоянии покоя не существует
Ученые доказали, что какого-то среднего показателя пульса в состоянии покоя просто не существует.
Общество
Бывший летчик рассказал, почему в Китае увольняют пилотов из России
Китайские авиакомпании решили уволить российских пилотов в связи со снижением пассажиропотока на фоне вспышки коронавируса в КНР.
Авто
Обновлённый Lada Largus отправили на зимние тесты в Якутию
Официальная премьера обновленного фургона и пассажирского универсала ожидается в рамках Московского автосалона в августе.
Общество
HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей
Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Происшествия
На Магнитогорском металлургическом комбинате произошёл пожар
В Магнитогорске на металлургическом комбинате 8 февраля произошёл пожар. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на представителей МЧС.
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Массовая драка в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана стала результатом бытового конфликта.
Политика
Посольство обвинило Норвегию в нарушении договора по Шпицбергену
Российское посольство в Норвегии заявило, что норвежская сторона нарушает свои обязательства в вопросе договора по острову Шпицберген.
Происшествия
Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула
Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.
Политика
Трамп уволил чиновников, давших показания против него по импичменту
Трое чиновников, участвовавших в слушаниях процесса импичмента в качестве свидетелей и выступавших против президента США Дональда Трампа, лишились своих постов.
Политика
Посол: США прорабатывают предложение Путина о саммите «пятерки» СБ ООН
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 24 января заявлял, что инициативу поддержали КНР и Франция, не получены ответы от США и Великобритании.
Космос
В феврале рядом с Землей пролетит астероид
Футбол
«Барселона» хочет продать Коутиньо за 80 млн евро
Чемпион Испании хотел бы выручить 80 миллионов евро.
Армия и оружие
Американские военные погибли после обстрела в Афганистане
По меньшей мере пять американских военнослужащих погибли в результате обстрела в Афганистане. Об этом сообщает The New York Times.
Хоккей
«Тампа-Бэй» победил «Айлендерс», Кучеров сделал две передачи
«Тампа-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Айлендерс» — 3:1. Голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 15 бросков из 16.
Здоровье
В Китае число жертв коронавируса выросло до 811 человек
Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 811, заражены более 37,1 тысячи человек, выздоровели и выписаны 2649 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Теннис
Россия обыграла Румынию и вышла в финальную стадию Кубка федерации
Российская команда вышла в финальную стадию Кубка федерации. Эти матчи пройдут с 14 по 19 апреля в Будапеште (Венгрия).
Авто
Пикап Nissan Frontier получит новый мотор
Пикап Nissan Frontier получит новую силовую установку.
Технологии
Адская жара. Метеорологи дали прогноз погоды на 4 года
Метеорологи дали прогноз погоды на 4 года Ученые приводят в пример данные прошлого года.