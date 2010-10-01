Экономика

REGNUMREGNUMМишустин рассказал, за счет чего можно ускорить рост ВВП России

Стимулирование потребительского спроса с помощью социального пакета и рядя других мер, которые готовит правительство РФ, помогут увеличить темпы роста ВВП в России. Об этом 6 февраля заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
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