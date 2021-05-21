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Экономика

Мишустин разрешил инвестировать средства ФНБ в золото

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее размещать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на банковских счетах в Банке России в драгоценных металлах, в частности, в золоте. Об этом сообщила пресс-служба правительства.В источнике
Парламентская газета
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Вестник золотопромышленника
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С чего всё началось

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, закрепляющее возможность инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в золото, сообщается на сайте
 правительства.

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