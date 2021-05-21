Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее размещать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на банковских счетах в Банке России в драгоценных металлах, в частности, в золоте. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

С чего всё началось Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, закрепляющее возможность инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в золото, сообщается на сайте правительства. ТАСС вчера в 12:20