Мишустин разрешил операторам пока не платить взносы в фонд турпомощи
«Предложенные ставки взносов в резервный и фонд персональной ответственности позволят сэкономить сотни тысяч рублей туроператорам по выездному туризму, что особенно значимо после запрета полетов и туров в Турцию», — сказала Ломидзе.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин продлил отмену взносов в резервный фонд объединения туроператоров и утвердил сокращение размера отчислений в фонд персональной ответственности на 2021 год, сообщили
в пресс-службе правительства.