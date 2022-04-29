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Мишустин разрешил платить пенсии в рублях живущим за границей россиянам

Российское правительство разрешило зачислять пенсии, выплата которых невозможна в условиях санкций, живущим за границей россиянам в рублях на открытые в РФ счета.
Lenta.ru
Заявление может быть направлено в осуществляющие выплаты органы в письменной форме или в форме электронного документа.
ТАСС
До поступления заявления выплаты будут приостановлены.
РИА Новости
Пенсионный фонд России выплачивает пенсии более 337 тыс. граждан, проживающим в 133 странах мира.
ТАСС

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Мишустин разрешил платить пенсии в рублях живущим за границей россиянам
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ПРАЙМвчера в 15:11
Кабмин разрешил выплачивать пенсии живущим за границей россиянам в рублях
Газета.Ruвчера в 16:06
Проживающие за рубежом граждане России смогут получать соцвыплаты на свои российские счета
ТАССвчера в 16:01
Живущим за границей россиянам будут выплачивать пенсии в рублях
Московский Комсомолецвчера в 15:52
Российское правительство разрешило зачислять пенсии в рублях россиянам за границей
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