РБКМишустин разрешил платить пенсии в рублях живущим за границей россиянамРоссийское правительство разрешило зачислять пенсии, выплата которых невозможна в условиях санкций, живущим за границей россиянам в рублях на открытые в РФ счета.Lenta.ruДля получения выплат необходимо в письменном или электронном виде подать заявление в осуществляющие выплаты органы.Пятый каналДо поступления заявления выплаты будут приостановлены.РИА НовостиВ заявлении нужно указать реквизиты счета, открытого в России.9111.ruЧитать далееСвернутьРБКРБКЭкономика сегодняKonkurent.ruLife.ru9111.ruФАНВечерняя МоскваКомсомольская правдаЯмал-МедиаVSE42.RUГазета.RuТелеканал 360°РЕН ТВНациональная служба новостейПятый каналREGNUMПодробнее о событииЖивущим за границей россиянам будут выплачивать пенсии в рубляхМосковский Комсомолецвчера в 15:52Мишустин подписал постановление о переводе пенсий уехавших россиян в рублиТелеканал 360°вчера в 16:54Кабмин разрешил выплачивать пенсии живущим за границей россиянам в рубляхГазета.Ruвчера в 16:06Проживающие за рубежом граждане России смогут получать соцвыплаты на свои российские счетаТАССвчера в 16:01Мишустин разрешил платить пенсии в рублях живущим за границей россиянамРБКвчера в 16:59Российское правительство разрешило зачислять пенсии в рублях россиянам за границейLenta.ruвчера в 15:44Кабмин разрешил выплачивать пенсии живущим за границей россиянам в рубляхПРАЙМвчера в 15:11Показать ещёОценить470Поделиться