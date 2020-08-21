Мишустин разрешил регистрировать автотранспорт в МФЦ
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о регистрации транспортных средств в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Документ опубликован на правительственном сайте.В источнике
С чего всё началось
Как информирует
пресс-служба правительства, данной услугой можно будет воспользоваться в тех МФЦ, которые располагают необходимой инфраструктурой для обслуживания автомобилистов.
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