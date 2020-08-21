Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБК
РБК

Мишустин разрешил регистрировать автотранспорт в МФЦ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о регистрации транспортных средств в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Документ опубликован на правительственном сайте.В источнике
С чего всё началось
Как информирует
 пресс-служба правительства, данной услугой можно будет воспользоваться в тех МФЦ, которые располагают необходимой инфраструктурой для обслуживания автомобилистов.
RT на русском03:26
Подробнее о событии
Российская газета

Правительство разрешило регистрировать автомобили в МФЦ

Российская газета03:55
РИА Новости

Россиянам разрешили регистрировать автомобили в МФЦ

РИА Новости03:15
RT на русском

В России разрешили регистрацию транспортных средств в МФЦ

RT на русском03:26
Московский Комсомолец

Михаил Мишустин разрешил регистрировать автомобили в МФЦ

Московский Комсомолец03:22
Интерфакс

Россияне смогут регистрировать автомобили в МФЦ

Интерфакс03:20
Коммерсантъ

Мишустин подписал постановление о регистрации автомобилей в МФЦ

Коммерсантъ03:43
ТАСС

Мишустин подписал постановление о регистрации автомобилей в МФЦ

ТАСС03:12

ФБК потребует в ЕСПЧ запретить России мешать перевозке Навального

Фонд борьбы с коррупцией намерен обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чтобы он запретил властям России препятствовать транспортировке оппозиционера Алексея Навального за границу.
ФБК потребует в ЕСПЧ запретить России мешать перевозке Навального
Компания05:24
2,3K

В Совфеде оценили решение ООН о признании жителей Крыма россиянами

Статистика ООН, из которой следует, что к населению России также отнесены крымчане, является фактическим признанием российского статуса Крыма, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди.
РИА Новости03:00
1K

Опрос: каждый третий вкладчик планирует забрать свой депозит из банка

"При сохранении тенденции на снижение доходности по депозитам в течение III квартала 2020 года забрать свои деньги из банка планируют 32%, то есть почти каждый третий нынешний вкладчик", - отмечается в материале.
ТАСС20:04
30

В МГУ потребовали лишить Лукашенко звания почетного профессора

Студенты, выпускники и ряд преподавателей Московского государственного университета имени Ломоносова потребовали лишить президента Белоруссии Александра Лукашенко звания почетного профессора, текст обращения опубликован на сайте Межрегионального профсоюза работников высшей школы "Университетская солидарность".
РИА Новости04:30
44

В Азербайджане полиция арестовала более ста криминальных авторитетов

Более сотни криминальных авторитетов задержали полицейские в одном из ресторанов в Азербайджане, сообщает 18 августа Sputnik.Азербайджан со ссылкой на пресс-служба министерства внутренних дел.
ИА Красная Веснавчера в 09:28
425