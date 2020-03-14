Мы ограничили перелеты во все страны Евросоюза, Швейцарию и Норвегию с 00:00 часов 16 марта. Это поможет нам снизить риск распространения коронавируса. Теперь мы считаем, что эта рекомендация должна относиться ко всем.

Глава правительства России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией рекомендовал гражданам страны минимизировать поездки за рубеж, сообщает агентство «РИА Новости».

Общество Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45 По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.

Общество Массовые мероприятия запретили в Петербурге из-за коронавируса Правительство Санкт-Петербурга ввело запрет на проведение массовых мероприятий в городе из-за распространения коронавируса COVID-19, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Биатлон Фуркада признали уникальным чемпионом из-за нечестных побед Бывшая белорусская биатлонистка и четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева признала завершившего спортивную карьеру француза Мартена Фуркада уникальным чемпионом из-за его нечестного ведения гонок.

Здоровье Роспотребнадзор назвал главные отличия коронавируса от гриппа Основной причиной передачи гриппа специалисты называют предсимптомную передачу в первые три-пять дней, в то время как для коронавируса предсимптомная передача не является главной причиной передачи инфекции.