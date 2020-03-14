Коронавирус

РБКРБКМишустин рекомендовал россиянам минимизировать поездки за рубеж

Глава правительства России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией рекомендовал гражданам страны минимизировать поездки за рубеж, сообщает агентство «РИА Новости».
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Михаил Мишустин
Мы ограничили перелеты во все страны Евросоюза, Швейцарию и Норвегию с 00:00 часов 16 марта. Это поможет нам снизить риск распространения коронавируса. Теперь мы считаем, что эта рекомендация должна относиться ко всем.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельМИР 24 10:13

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Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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