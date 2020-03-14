Коронавирус
РБКМишустин рекомендовал россиянам минимизировать поездки за рубеж
Глава правительства России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией рекомендовал гражданам страны минимизировать поездки за рубеж, сообщает агентство «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить
Мы ограничили перелеты во все страны Евросоюза, Швейцарию и Норвегию с 00:00 часов 16 марта. Это поможет нам снизить риск распространения коронавируса. Теперь мы считаем, что эта рекомендация должна относиться ко всем.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельМИР 24 10:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Мишустин: россиянам следует минимизировать все поездки за границу из-за коронавируса
Будущее России. Национальные проекты10:08
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 15:19, Ашберн
Политика
Песков: Путин не планирует в ближайшее время зарубежные поездки
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не планирует в ближайшее время совершать зарубежные поездки.
Футбол
В УЕФА высказались о переносе Евро-2020 из-за коронавируса
Член совета Международной федерации футбола (ФИФА) от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Эвелина Кристиллин высказалась о возможном переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год из-за распространения коронавируса.
Политика
Конституционный суд приступил к проверке поправок в Конституцию
Конституционный суд сегодня получил запрос президента Владимира Путина о проверке поправок в Конституцию, после чего приступил к изучению документа.
Космос
Рогозин заявил о необходимости создать новый космический корабль
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что необходимо создать новый космический корабль.
Политика
Ополченцы Донбасса проверили Суркова на коронавирус
Здоровье
В Москве закрыли школу на карантин из-за коронавируса у ребенка
Московскую школу, которую посещала заразившаяся коронавирусом девочка, закрыли на карантин, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по борьбе с вирусом.
Здоровье
В Белоруссии коронавирус выявили у пяти студентов
По итогам предварительного теста у пятерых студентов Белорусского госуниверситета (БГУ) выявлен положительный результат на наличие коронавируса, сообщает Минздрав Белоруссии.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 175 человек
Как сообщил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, общее число жертв приближается полутора тысячам.
Политика
Трамп заявил, что сдал тест на коронавирус
Президент США Дональд Трамп прошел тестирование на заражение коронавирусом, результата еще нет.
Космос
Общепринятая теория формирования Луны опровергнута
Ученые из Университета Нью-Мексико установили, что Луна и Земля имеют разные составы кислорода.
Происшествия
Врачи назвали удовлетворительным состояние петербуржца с COVID-19
Состояние всех пациентов в комитете по здравоохранению называют удовлетворительным.
Армия и оружие
В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
Политика
В МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17
Заявления властей Австралии в связи с началом судебного процесса по делу о катастрофе рейса MH17 ставят под сомнение приверженность этой страны к установлению истины.
Общество
Apple закрывает магазины за пределами Китая
Apple закрывает свои магазины по всему миру за пределами Китая из-за распространения нового коронавируса.
Экономика
США включили две российские компании в санкционный список
Министерство торговли США внесли в санкционный список две российские компании.
Общество
Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса
«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
Политика
Зеленский подписал указ о закрытии границы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 14 марта, ввел в действие решение СНБО о закрытии госграницы в связи с распространением коронавируса.
Общество
Назван единственный континент, где нет коронавируса
Единственным континентом, на котором еще не зафиксировано случаев заражения коронавирусом является Антарктида.
Музыка
Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров
9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды.
Общество
Восемь человек с коронавирусом выздоровели в Хельсинки
Общество
Юристы оценили последствия невыхода на работу из-за детей на карантине
Опрошенные РБК юристы и эксперты пояснили, чем грозит для работника невыход на работу в случае, если ему не с кем оставить детей, а также посоветовали брать отпуск или воспользоваться услугами нянь.
Биатлон
Арнд Пайффер: «Даже если у полиции Италии были подозрения насчет Логинова, они испортили гонку еще трем спортсменам»
Немецкий биатлонист Арнд Пайффер поделился мнением насчет обысков итальянской полиции в номере россиянина Александра Логинова на ЧМ в Антхольце.
Политика
В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из Минских соглашений
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений приведет к катастрофическим для Киева последствиям.
Общество
В Румынии вводится чрезвычайное положение в связи с коронавирусом
Чрезвычайное положение аз-за коронавируса будет введено в Румынии с 16 марта, заявил президент республики Клаус Йоханнис, 14 марта сообщает ТАСС.
Политика
Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
Происшествия
В Саратовской области нашли тело пропавшего мальчика
Наука
Заседание рабочей группы по расчету комплексного бала публикационной активности (прямая трансляция)
11.03.20 Минобрнауки проводит расширенное заседание рабочей группы, посвященное расчету комплексного балла публикационной результативности.
Общество
Петербургские медики назвали эффективный способ защиты от коронавируса
Петербургские медики назвали способ защиты от коронавируса.