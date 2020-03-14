Мы ограничили перелеты во все страны Евросоюза, Швейцарию и Норвегию с 00:00 часов 16 марта. Это поможет нам снизить риск распространения коронавируса. Теперь мы считаем, что эта рекомендация должна относиться ко всем.

Глава правительства России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией рекомендовал гражданам страны минимизировать поездки за рубеж, сообщает агентство «РИА Новости».

Футбол В УЕФА высказались о переносе Евро-2020 из-за коронавируса Член совета Международной федерации футбола (ФИФА) от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Эвелина Кристиллин высказалась о возможном переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год из-за распространения коронавируса.

Политика Конституционный суд приступил к проверке поправок в Конституцию Конституционный суд сегодня получил запрос президента Владимира Путина о проверке поправок в Конституцию, после чего приступил к изучению документа.

Здоровье В Белоруссии коронавирус выявили у пяти студентов По итогам предварительного теста у пятерых студентов Белорусского госуниверситета (БГУ) выявлен положительный результат на наличие коронавируса, сообщает Минздрав Белоруссии.

Космос Общепринятая теория формирования Луны опровергнута Ученые из Университета Нью-Мексико установили, что Луна и Земля имеют разные составы кислорода.

Политика В МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17 Заявления властей Австралии в связи с началом судебного процесса по делу о катастрофе рейса MH17 ставят под сомнение приверженность этой страны к установлению истины.

Общество Apple закрывает магазины за пределами Китая Apple закрывает свои магазины по всему миру за пределами Китая из-за распространения нового коронавируса.

Политика Зеленский подписал указ о закрытии границы Украины Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 14 марта, ввел в действие решение СНБО о закрытии госграницы в связи с распространением коронавируса.