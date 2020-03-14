Мы ограничили перелеты во все страны Евросоюза, Швейцарию и Норвегию с 00:00 часов 16 марта. Это поможет нам снизить риск распространения коронавируса. Теперь мы считаем, что эта рекомендация должна относиться ко всем.

Глава правительства России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией рекомендовал гражданам страны минимизировать поездки за рубеж, сообщает агентство «РИА Новости».

Общество Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Политика СМИ узнали об отъезде Порошенко с Украины накануне допроса Экс-президент Украины Петр Порошенко покинул территорию Украины и поэтому не явится на назначенный ему на 13 марта допрос в Государственном бюро расследований (ГБР).

Происшествия Неизвестные сообщили о минировании трех самолетов 5 марта три пассажирских самолета совершили незапланированную посадку из-за поступивших в воздушном пространстве сообщений о «минировании».

Технологии В WhatsApp появится функция автоматического удаления сообщений В одной из прошлых бета-версий приложения уже появлялось нечто подобное, но тогда разработчики реализовывали функцию автоматического удаления только для групповых чатов.

Шоу-бизнес Дочь аптечного блогера Екатерины Диденко узнала о смерти отца Аптечный блогер очень переживала, как печальную новость воспримет четырехлетняя дочь — ребенок часто спрашивала об отце и не понимала, почему его нет рядом.

Политика Конституционный суд созвал экстренное заседание по поправкам в Конституцию Ранее 14 марта сообщалось, что в КС поступил запрос главы государства Владимира Путина о проверке закона о поправках в Конституцию сразу после того, как российский лидер утвердил его процедурную часть.

Здоровье Названы этапы заражения коронавирусом и ухудшающие состояние препараты 2. Пневмония - девять-четырнадцать дней колонизации бактерий и микроорганизмов в легких и дыхательных путях 3. Дистресс-синдром — если на более ранних этапах больному не была оказана медицинская помощь, он может не справиться с самостоятельным дыханием.