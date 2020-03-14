Коронавирус
РБКМишустин рекомендовал россиянам минимизировать поездки за рубеж
Глава правительства России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией рекомендовал гражданам страны минимизировать поездки за рубеж, сообщает агентство «РИА Новости».
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Мы ограничили перелеты во все страны Евросоюза, Швейцарию и Норвегию с 00:00 часов 16 марта. Это поможет нам снизить риск распространения коронавируса. Теперь мы считаем, что эта рекомендация должна относиться ко всем.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельМИР 24 10:13
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Мишустин: россиянам следует минимизировать все поездки за границу из-за коронавируса
Будущее России. Национальные проекты10:08
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