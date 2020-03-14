Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъМишустин рекомендовал воздержаться от поездок за границу

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о создании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. В совет входят оперативный штаб по предупреждению и борьбе с COVID-19 и комиссия по устойчивости экономической ситуации в стране.
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Михаил Мишустин
Мы ограничили перелеты во все страны Евросоюза, Швейцарию и Норвегию с 00:00 часов 16 марта. Это поможет нам снизить риск распространения коронавируса. Теперь мы считаем, что эта рекомендация должна относиться ко всем.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельМИР 24 10:13

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Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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