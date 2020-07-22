Коронавирус
Моя Москва.онлайнМишустин: решение о формате начала учебного года примут 20 августа
В России диагностировано 789 190 случаев коронавируса. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил 22 июля, что решение о формате начала учебного года примут 20 августа.
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Общество
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК 07:36
Фигурное катание
Тарасова работает с Медведевой над короткой программой в Москве
Российская фигуристка Евгения Медведева работает с Татьяной Тарасовой над короткой программой во время тренировок на московском катке ЦСКА.
Матч ТВ 05:40
Общество
В Калининградском зоопарке погибли медведь и три тюленя
В Калининградском зоопарке погибли пожилой медведь-барибал и три балтийских тюленя.
Клопс 08:37
Шоу-бизнес
Рудковская и Плющенко ждут ребенка
Предприниматель и телеведущая Яна Рудковская ответила на вопрос своих поклонников по поводу рождения следующего ребенка.
CT news 20 июля в 14:07
Экономика
Зюганов отказался называть Силуанова «товарищем»
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал бюджетную политику РФ и министра финансов Антона Силуанова, которого, по его словам, "пока не тянет", чтобы называться "товарищем".
РИА Новости 06:34
Происшествия
Москалькова обратится в ООН после нападения на журналистов в США
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что планирует обратиться к комиссару ООН по правам человека из-за нападения полицейских на российских журналистов в Портленде.
РИА Новости 08:04
Общество
Суд арестовал «Бабушку Агафью» и другие бренды Natura Siberica
Информацию об аресте РБК подтвердил представитель фирмы «Первое решение», владеющей брендом «Бабушка Агафья» и «дочкой» Natura Siberica.
РБК 07:24
Путешествия
Ростуризм начал разработку системы кешбэка за туры по России
Ростуризм совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) начал разработку системы возвращения части средств за приобретенный тур по России на банковскую карту «Мир».
Известия 03:58
Футбол
«Динамо» и «Рубин» предложили контракт Кокорину
Интерфакс-Спорт вчера в 08:26
Общество
Мишустин поддерживает «гаражную амнистию» в России
Михаил Мишустин поддержал законопроект о так называемой "гаражной амнистии".
Деловое.ТВ 07:13
Культура
Российский художник создал эпичную короткометражку по Warhammer
Во среду, 22 июля, стало известно о том, что российский художник создал эпичную короткометражку по Warhammer 40,000.
Piter.tv 06:19
Политика
Мишустин заявил о безопасности четырех российских вакцин от COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что четыре вакцины от коронавируса в России доказали свою безопасность.
РИА Новости 04:23
Общество
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ вчера в 03:25
Политика
Пушков оценил требование США прекратить производство ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем.
Газета.Ru 04:55
Хоккей
Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев
Чемпион Олимпийских игр-1976 в австрийском Инсбруке в составе хоккейной сборной СССР Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет.
Вести.Ru 06:19
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс 08:20
Футбол
«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне
"Химки" с большой долей вероятности смогут принять участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
Газета.Ru 08:31
Общество
Гидроксихлорохин оказался неэффективным при лечении COVID-19
Гидроксихлорохин показал свою неэффективность против коронавируса. Об этом заявил главный пульмонолог минздрава РФ Сергей Авдеев.
БИЗНЕС Online 07:49
Шоу-бизнес
Глызин рассказал о сложном будущем Пелагеи после развода с Телегиным
СМИ и поклонники активно обсуждают развод между артисткой Пелагеей и ее супругом Иваном Телегиным.
Слово и Дело 05:27
Происшествия
В Харькове полиция выехала на проверку сообщения о захвате заложников
Глава киевского отдела полиции Сергей Пономарев, который выехал вместе с оперативной группой по адресу, указанному в поступившем в полицию сообщении, заявил, что информация о захвате заложников не соответствует действительности.
ИА Красная Весна 07:27
Шоу-бизнес
Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев станет ведущим ТНТ
С недавних пор стало известно, что он перешел на телеканал ТНТ, где ему предложили вести новое семейное шоу «Ты как я». Новый проект стартует осенью.
Shraibikus News 01:16
Общество
В Свердловской области умер министр с подтверждённым коронавирусом
«Сегодня умер министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярёв, у которого несколько недель назад был диагностирован коронавирус», — заявил он.
RT на русском 08:22
Авто
Названы лучшие полноприводные машины с пробегом до 1 миллиона рублей
Третьего места удостоился Kia Sorento. За 1 млн рублей можно рассчитывать на автомобиль, выпущенный в 2012 или 2013 годах.
Evo-rus.com вчера в 09:05
Музыка
Клип Little Big на песню Uno побил рекорд «Евровидения» по просмотрам
Группа Little Big в этом году должна была представлять Россию на «Евровидении».
Городовой вчера в 07:31
Космос
«Астероидный дождь» около 800 млн лет назад бомбардировал Землю и Луну
Около 800 лет назад на поверхности луны образовались многие знаменитые кратеры.
Live24 04:36
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru 20 июля в 11:59
Общество
Хабаровский школьник получил 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам
В Хабаровске одиннадцатиклассник из гимназии № 8 набрал 200 баллов на ЕГЭ по русскому языку и информатике, сообщает пресс-служба краевого министерства образования и науки.
Российская газета 06:37
Политика
Акция протеста депутатов привела к срыву заседания Саратовской облдумы
На заседании Саратовской облдумы объявлен перерыв из-за акции протеста.
Взгляд-инфо 04:32
Политика
Госдума приравняла отчуждение части территории РФ к экстремизму
Согласно закону, экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории.
Интерфакс 07:38