В России диагностировано 789 190 случаев коронавируса. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил 22 июля, что решение о формате начала учебного года примут 20 августа.

Мишустин: решение о формате начала учебного года примут 20 августа

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