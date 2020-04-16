Министр ранее заявил, что льготные кредиты, которые, в соответствии с указом президента России, будут выдаваться предприятиям малого и среднего бизнеса. Во время совещания с кабмином премьер указал, что все необходимые условия для осуществления указа президента сделаны полностью доступными.

Мишустин резко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

Происшествия Умерли два сотрудника «Роскосмоса» с коронавирусом Из-за двусторонней пневмонии умер также сотрудник в возрасте 58 лет: «Сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет». 153

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 662

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