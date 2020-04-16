Экономика
ТК ЗвездаМишустин резко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Министр ранее заявил, что льготные кредиты, которые, в соответствии с указом президента России, будут выдаваться предприятиям малого и среднего бизнеса. Во время совещания с кабмином премьер указал, что все необходимые условия для осуществления указа президента сделаны полностью доступными.
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Мишустин потребовал ежедневно контролировать выполнение банками поручений президента
Вести.Ruвчера в 07:05
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Общество
«Союз МС-15» с членами экипажа приземлился в Казахстане
Коммерсантъ 01:57
Шоу-бизнес
19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу
Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru вчера в 04:58
Общество
В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
Единоборства
Уайлдер назвал Фьюри ненастоящим чемпионом
Американский боксер-тяжеловес Деонтей Уайлдер заявил, что нокаутировавший его во втором их бою британец Тайсон Фьюри является ненастоящим чемпионом.
ProstoProSport вчера в 02:39
Авто
Ограничила скорость новых автомобилей Volvo
Компания Volvo планирует искусственно занизить максимальную скорость своих автомобилей, чтобы минимизировать риски ДТП, сообщает Autocar.
Live24 вчера в 09:01
Общество
Губернатор Приморья уволил министра цифрового развития
В Приморье от занимаемой должности освобожден заместитель председателя правительства Приморского края – министр цифрового развития и связи Приморского края Сергей Максимчук, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Primpress.ru 00:10
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Экономика
В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами
Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ.
Известия 14 апреля в 18:22
Недвижимость
Путин предложил запустить льготную ипотечную программу
Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу со ставкой 6,5%, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:32
Общество
МЧС посоветовало не носить защитную маску на улице
Особое внимание ведомство обратило на правильное ношение медицинских масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса.
РБК вчера в 22:32
Религия
Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа
У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте.
РИА Новости 01:00
Авто
Toyota Land Cruiser получил спецверсию Heritage Edition
Компания Toyota выпустила «памятную» спецверсию Toyota Land Cruiser 200 с символичным названием Heritage Edition.
Автоновости дня 15 апреля в 15:20
Футбол
Глушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016
Игрок «Ахмата» Денис Глушаков вспомнил о конфликте в национальной команде России на Евро-2016.
Vprognoze.ru вчера в 04:26
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК вчера в 10:05
Происшествия
В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова
Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.
Интерфакс вчера в 17:47
Общество
Несколько регионов России накроет аномальное тепло
Вильфанд отметил, что аномально теплая погода сохранится в этих регионах в ближайшие пять дней.
Газета.Ru вчера в 23:56
Политика
ВОЗ обеспокоена ситуацией с коронавирусом в России
В ВОЗ вызывают беспокойство рост заражений и распространение коронавируса в России, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на онлайн-брифинге.
Газета.Ru вчера в 14:50
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России 15 апреля в 13:37
Здоровье
Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
Происшествия
Полиция провела массовые задержания гуляющей молодежи в Челябинске
Уралинформбюро 01:27
Здоровье
В Кузбассе у пациента посмертно обнаружили коронавирус
У пациента Беловской районной больницы, скончавшегося в реанимации медучреждения от пневмонии, обнаружили коронавирус.
Российская газета 01:54
Общество
В Саратовской области выявлено 14 новых случаев коронавируса
В Саратовской области выявлено 14 новых подтвержденных лабораторными исследованиями случаев коронавируса, впервые заболевшие зарегистрированы на территории еще трех районов области.
Российская газета вчера в 02:32
Политика
Правительство Камчатского края ушло в отставку
Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов отправил в отставку членов правительства региона.
ТАСС 00:50
Авто
УАЗ продолжил сертификацию «Русского Прадо» от УАЗ
УАЗ продолжает патентовать детали интерьера глубоко модернизированного УАЗ «Патриот», также известного по прозвищу «Русский Прадо».
Автоновости дня вчера в 01:10
Политика
Путин снова обратится к россиянам в ходе совещания с министрами
"Будет выступление (Путина) в начале совещания с членами правительства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли обращение главы государства к россиянам в начале мероприятия.
Интерфакс 15 апреля в 06:18
Здоровье
Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru вчера в 13:51
Происшествия
Офицеры МВД заступились за арестованных генералов
Поводом для письма стало уголовное дело, возбужденное Следственным комитетом России (СКР) в отношении двух из пяти заместителей начальника СД — генерал-майоров юстиции Александра Краковского и Александра Бирюкова, а также старшего следователя по особо важным делам полковника юстиции Александра Брянцева.
Коммерсантъ вчера в 13:52
Шоу-бизнес
Катя Кищук в белье вызвала у фанатов восхищение и зависть
Катя Кищук, не теряя времени на карантине, выложила фото в полупрозрачном белье Petra.
Территория новостей вчера в 13:11
Армия и оружие
ЧФ провел учения в связи с присутствием в Черном море эсминца из США
Самолеты Су-24М морской авиации и подлодка «Колпино» Черноморского флота РФ провели учения по нанесению ракетного и бомбового ударов по кораблям условного противника в связи с нахождением в Черном море американского эсминца.
Аргументы и Факты вчера в 05:50
Общество
Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции
Уточняется, что граждане должны продолжать оставаться дома, поддерживать чистоту с помощью дезинфицирующих средств, пользоваться средствами для дистанционного общения, а в случае необходимости выхода из дома — использовать маску и соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра с окружающими людьми.
Известия 00:23