Экономика

ТК ЗвездаТК ЗвездаМишустин резко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

Министр ранее заявил, что льготные кредиты, которые, в соответствии с указом президента России, будут выдаваться предприятиям малого и среднего бизнеса. Во время совещания с кабмином премьер указал, что все необходимые условия для осуществления указа президента сделаны полностью доступными.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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