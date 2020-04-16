Экономика
ТК ЗвездаМишустин резко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Министр ранее заявил, что льготные кредиты, которые, в соответствии с указом президента России, будут выдаваться предприятиям малого и среднего бизнеса. Во время совещания с кабмином премьер указал, что все необходимые условия для осуществления указа президента сделаны полностью доступными.
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Мишустин потребовал ежедневно контролировать выполнение банками поручений президента
Вести.Ruвчера в 07:05
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Музыка
Продюсер «Ласкового мая» обвинил Пугачеву и Леонтьева в краже песен
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачеву и Валерия Леонтьева в плагиате.
АБН 02:59
Общество
Собянин открыл построенную за месяц инфекционную больницу
Комсомольская правда 14:00
Политика
Путин заявил об уходе коронавируса из Москвы в регионы
Москва первой столкнулась с эпидемией коронавируса, но проблема уходит в регионы, сказал президент Владимир Путин на совещании с руководителями субъектов.
Ведомости 10:40
Политика
Fox News: США расследуют деятельность лаборатории в Ухани
Особое место в расследовании занимает лаборатория доктора Ши Чжэнли, в которой велась работа над противовирусными препаратами и вакциной от коронавируса.
News.ru 17:29
Общество
Росавиация составила график вывозных рейсов до 21 апреля
Росавиация сформировала предварительный график рейсов до 21 апреля, предназначенных для вывоза россиян из Таиланда, Индии, Японии, Непала, Вьетнама, Мьянмы, Саудовской Аравии.
Московский Комсомолец 16:11
Происшествия
Стало ясно, как женщина заразилась коронавирусом в брянской больнице
Пациент покинула больницу в первой половине дня, а во второй половине к нам поступил списки из полиции и из поликлиники, из которых следовало, что один человек, который контактировал с прихожанами, находится у нас.
Почепское слово 16:19
Шоу-бизнес
У Алёны Шишковой подозревают болезнь Юлии Началовой
Поклонники Алёны Шишковой бьют тревогу. Звезда начала прятать свои руки, как когда-то это делала певица Юлия Началова.
News.ru вчера в 11:31
Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru 13:39
Авто
Седан Cadillac CT5-V Blackwing получит 650-сильный мотор V8
Высокопроизводительный седан Cadillac CT5-V вовсе не является преемником четырехдверной модели CTS-V.
CarsWeek.ru 04:49
Политика
Зеленский сообщил о переговорах с РФ об обмене удерживаемыми лицами
Президент Украины Владимир Зеленский уведомил, Москва и Киев ведут переговоры об обмене удерживаемыми лицами.
Газета.Ru 17:19
Фигурное катание
Загитова показала фотографию с фотосессии для Cosmopolitan
Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова разместила в Stories на своей странице в Instagram фотографию, сделанную в ходе фотосессии, которую провели в Cosmopolitan Russia.
Вестник Кавказа 02:36
Армия и оружие
Польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров, увидев российский СУ-27
Польский истребитель F-16, увидев маневрирующий российский Су-27, на высоте 5 тысяч метров выпустил шасси, что может указывать команду к посадке.
Shraibikus News 12:30
Общество
В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса
RT на русском 13:44
Экономика
Банк «Россия» скупил часть долгов авиакомпании Utair
По словам одного из собеседников РБК, после завершения сделки по выкупу долгов Utair у МКБ банк «Россия» консолидирует около 37% долгов авиакомпании и станет ее крупнейшим кредитором в рамках синдицированного кредита, обогнав банк «Траст» (его доля в обоих синдикатах достигает 35,6%, или 13,88 млрд руб.).
РБК 10:31
Экономика
МВФ одобрил выделение срочного кредита Молдавии
Премьер Молдавии Ион Кику сообщил, что совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение республике срочного кредита в размере 235 миллионов долларов.
РИА Новости 17:33
Шоу-бизнес
Умерла звезда советского кино Евгения Уралова
На 80-м году жизни скончалась звезда советского театра и кино Евгения Уралова, сообщает Театр имени Ермоловой, где актриса трудилась с 60-х годов.
Российская газета 07:51
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
Происшествия
В Псковской области умер шестой человек с коронавирусом
Шестой жертвой коронавируса в Псковской области стала 78-летняя женщина.
Псковская Лента Новостей 17:13
Общество
Госдума запретила продажу алкоголя в малых «барах» в жилых домах
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, запрещающий продажу алкогольной продукции в объектах общепита площадью меньше 20 квадратных метров, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
РИА Новости 04:19
Здоровье
Число жертв коронавируса в Ухане выросло на 1,2 тысячи после пересчета
Число жертв выросло на 1290 — до 3869 человек. Число случаев заражения выросло на 325 — до 50 333.
НТВ 03:13
Футбол
Главный тренер «Сельты»: «Смолов принял неправильное решение»
Действующий наставник испанской "Сельты" Оскар Гарсия выразил мнение, что нападающий Фёдор Смолов допустил серьёзную ошибку, покинув Виго, нарушив правила карантина, объявленного ранее в Испании.
Sport.ru 17:29
Здоровье
Покровскую больницу в Петербурге обеспечили средствами защиты
Глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что Покровская больница, персонал которой жаловался на нехватку средств индивидуальной защиты и неготовность принимать пациентов с COVID-19, обеспечена всем необходимым.
РИА Новости 17:38
Политика
Путин перенес проведение парада Победы
Республика Татарстан вчера в 11:11
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Общество
Несколько сотрудников ОАК заразились коронавирусом
Коронавирусная инфекция выявлена у нескольких сотрудников офисов Объединеной авиастроительный корпорации (ОАК) в Москве.
ТАСС 17:09
Наука
Новый индекс указал на наиболее важные виды морской мегафауны
В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, авторы предложили новый индекс FUSE, который позволит точнее учесть экологические функции морских видов и расставить приоритеты в их охране.
N+1 15:08
Армия и оружие
США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты
Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата.
Вести.Ru вчера в 04:45
Происшествия
Обматерившего мэра Новокузнецка хоккеиста арестовали и оштрафовали
25-летний игрок заплатит две тысячи рублей и проведет двое суток под арестом. Инцидент произошел 16 апреля в Новокузнецке.
Lenta.ru 08:52