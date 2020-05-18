Коронавирус
Вести.RuМишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен
Рост заболеваемости коронавирусом в России удалось остановить. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Читать в источнике
Оценить600
Ситуация у нас в стране остается непростой, но все же можно констатировать, что рост заболеваемости удалось остановить. По самым осторожным оценкам, динамика позитивная. Ряд регионов готовы к постепенному смягчению карантинных мер. В общей сложности, это 27 субъектов Федерации.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельЗакC.Ру 06:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 06:52, Ашберн
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала, когда будут разрешены прогулки
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прогулки будут возможны на третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.
РИА Новости 06:46
Здоровье
В Подмосковье около 2 тысяч медиков заразились коронавирусом
В Подмосковье коронавирусная инфекция подтвердилась почти у 2 тысяч медиков, зафиксированы летальные исходы.
Компания 01:28
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Общество
В России зарегистрировали высокоточный тест на коронавирус
Росздравнадзор зарегистрировал высокоточный тест на коронавирусную инфекцию, который показывает наличие или отсутствие заражения на самых ранних стадиях.
Lenta.ru 04:33
Футбол
«Факел» подписал экс-защитника «Амкара» Зайцева
Воронежский «Факел» объявил о переходе защитника хабаровского СКА Николая Зайцева.
Матч ТВ 04:50
Хоккей
СКА обменял Плотникова в «Амур» на Руденкова
СКА и «Амур» произвели обмен: в хабаровский клуб отправился нападающий Сергей Плотников, а в Санкт-Петербург переезжает форвард Игорь Руденков.
Sport24.ru 16 мая в 08:59
Фигурное катание
Бестемьянова прокомментировала конфликт Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о конфликте тренера Татьяны Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионки в парном катании Ирины Родниной.
Аргументы недели вчера в 08:07
Происшествия
Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей
На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина.
Вести.Ru 06:01
Здоровье
Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам
Согласно документу стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19.
РБК вчера в 21:14
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» для премьер-министра
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру Софи Вильмес из-за сложившейся в стране ситуации с коронавирусом, передает телеканал RTBF.
Газета.Ru вчера в 14:32
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Кино
В Гильдии кинокритиков предсказали спрос на комедии после пандемии
После окончания пандемии коронавируса в России в первую очередь станут популярными фильмы легких жанров, заявил президент гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов.
iReactor 02:55
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 16 мая в 09:45
Политика
На Украине хотят переименовать страну в Русь
Украинский адвокат Андрей Федур предложил создать новое государство, переименовав Украину в Русь.
Газета.Ru 06:48
Финансы
Курс евро опустился ниже 79 рублей
Курс евро в ходе торгов в понедельник, 18 мая, опустился ниже 79 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 04:27
Общество
На крупнейшем золотодобывающем ГОКе России заразились 866 сотрудников
На Олимпиадинском горнообогатительном комбинате (принадлежит золотодобывающей компании «Полюс») в Красноярском крае выявили 866 случаев COVID-19.
РБК 06:39
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Российская газета 16 мая в 07:13
Космос
Маск считает, что запустить 10 тысяч ракет на Марс не проблема
Изобретатель, инженер, миллиардер Илон Маск не считает проблемой запуск 10 тыс. ракет на Марс для проведения на его полюсах термоядерных взрывов, чтобы создать там условия для земной жизни.
Инфорос 05:53
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:57
Общество
В Воронежской области могут открыть магазины и вещевые рынки
В Воронежской области в ближайшие несколько дней могут принять решение о полноценном запуске офисов МФЦ, а также о возобновлении работы торговых объектов площадью до 400 кв. м, вещевых ярмарок и рынков.
Обозреватель Врн 04:56
Наука
У переболевших коронавирусом не вырабатывается иммунитет
Ученые из Китая выяснили, что у 7-8% пацентов не вырабатывается иммунитет.
Астрахань.Ру 06:40
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
Политика
Песков: сроки прямой линии Путина с россиянами пока не определены
Сроки "Прямой линии с Владимиром Путиным", которая в последние годы проходила в июне, пока не определены, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник.
ТАСС 04:22
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Общество
Главный эпидемиолог КНР: власти Уханя скрывали масштабы эпидемии
Власти китайского города Ухань в начале эпидемии коронавируса скрывали реальные масштабы проблемы.
ИА REX 03:30
Общество
Forbes перечислил самые недооцененные города России
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
Газета.Ru вчера в 22:43