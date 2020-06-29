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ТАССТАССМишустин: с 1 апреля безработица в России выросла более чем в 3,5 раза

"С 1 апреля число людей, которые были официально зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, выросло более, чем в 3,5 раза", - сказал председатель правительства в понедельник на совещании о ситуации на рынке труда.
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Мишустин: с 1 апреля безработица в России выросла более чем в 3,5 раза

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число официально зарегистрированных безработных выросло более, чем в 3,5 раза с 1 апреля. Однако, по оценке главы кабинета министров, резкого роста безработицы удалось избежать.
ТАСС09:34

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Правительство зафиксировало рост безработицы в 3,5 раза

Газета.Ru09:34

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Мишустин заявил о росте официальной безработицы в РФ в 3,5 раза с 1 апреля

Интерфакс09:10

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Мишустин заявил о росте числа зарегистрированных безработных в 3,5 раза

Известия09:02

Мишустин: Резкого скачка безработицы в России удалось избежать

РЕН ТВ09:00

Мишустин: с 1 апреля безработица в России выросла более чем в 3,5 раза

ТАСС09:34
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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