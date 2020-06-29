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ТАССМишустин: с 1 апреля безработица в России выросла более чем в 3,5 раза
"С 1 апреля число людей, которые были официально зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, выросло более, чем в 3,5 раза", - сказал председатель правительства в понедельник на совещании о ситуации на рынке труда.
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с чего всё началось
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число официально зарегистрированных безработных выросло более, чем в 3,5 раза с 1 апреля. Однако, по оценке главы кабинета министров, резкого роста безработицы удалось избежать.ТАСС09:34
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Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко
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Как выяснилось, дочь актрисы решилась сменить прическу и обратилась к специалистам в дорогой салон.
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Стала известна правда о появлении коронавируса
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Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов
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Жилищно-коммунальные услуги подорожают с 1 июля. Повышение платы может составить от 2,4 процента до 6,5 процента в зависимости от региона.
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Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину
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В ЦИК получили 115 жалоб на голосование по поправкам в Конституцию
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РЕН ТВ вчера в 10:21