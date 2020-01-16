Кандидат на пост главы российского правительства Михаил Мишустин заявил в ходе выступления на заседании Госдумы о необходимости сохранить инфляцию в стране на уровне 4%, чтобы достичь поставленных президентом в послании Федеральному собранию целей.

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Политика Госдума согласилась на назначение Мишустина главой правительства Госдума дала согласие на назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства.

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Политика Медведев поблагодарил правительство за работу Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев поблагодарил за работу ушедшее в отставку правительство, отметив, что за прошедшие годы было проделано многое.

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Политика На Украине приняли закон об ограничении обучения на русском языке Согласно документу, лица, принадлежащие к национальным меньшинствам страны, языки которых не являются официальными языками Евросоюза, должны получать в базовое и профильное среднее образование на украинском языке в объеме не менее 80% годового объема учебного времени.

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