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Аргументы и ФактыАргументы и ФактыМишустин считает необходимым сохранять инфляцию на уровне 4%

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Кандидат на пост главы российского правительства Михаил Мишустин заявил в ходе выступления на заседании Госдумы о необходимости сохранить инфляцию в стране на уровне 4%, чтобы достичь поставленных президентом в послании Федеральному собранию целей.
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Мишустин считает необходимым сохранять инфляцию в России на уровне 4%

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Российский государственный деятель, действительный государственный советник РФ I класса, доктор экономических наук.
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