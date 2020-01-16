Экономика
Аргументы и ФактыМишустин считает необходимым сохранять инфляцию на уровне 4%
Кандидат на пост главы российского правительства Михаил Мишустин заявил в ходе выступления на заседании Госдумы о необходимости сохранить инфляцию в стране на уровне 4%, чтобы достичь поставленных президентом в послании Федеральному собранию целей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 15:41, Ашберн
Биатлон
Стал известен состав женской сборной России на эстафету в Рупольдинге
Евгения Павлова, Ирина Старых, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова-Перхт выступят в составе сборной России по биатлону в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, сообщил старший тренер женской команды Виталий Норицын.
Футбол
Защитник Виталий Денисов подписал контракт с волгоградским «Ротором»
Политика
Михаил Хазин перечислил задачи Михаила Мишустина в кресле премьера
Известный российский экономист Михаил Хазин изложил свой взгляд на те задачи, которые в первую очередь будет исполнять Михаил Мишустин в должности председателя правительства России.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram
Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram Напомним, что Сергей Лазарев является дважды папой.
Политика
Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях
Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.
Политика
Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина
Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
Игры
Разработчики перенесли релиз игры Cyberpunk 2077
Политика
Правительство России подало в отставку
В среду, 15 января, правительство Российской Федерации в полном составе ушло в отставку. Об этом стало известно несколько минут назад.
Политика
Михаил Мишустин пообещал кардинальные изменения в правительстве
Как сообщает РИА Новости, кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ пообещал кардинальные изменения в правительстве.
Политика
Кудрин дал прогноз о новом составе правительства
Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Политика
В Сенате США началось рассмотрение дела об импичменте Трампа
Сенат США официально начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.
Экономика
Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год
Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
Шоу-бизнес
Дунаевский разводится с седьмой женой
Композитор Максим Дунаевский в программе «Судьба человека» заявил, что разводится со своей седьмой женой Мариной Рождественской, с которой прожил вместе 20 лет.
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Происшествия
Самолет SSJ 100 экстренно сел на недостроенную полосу около Домодедово
Самолет SSJ 100 авиакомпании "ИрАэро" экстренно сел на недостроенную полосу около аэропорта Домодедово, передает "Интерфакс".
Происшествия
Россиянку арестовали за обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании
Испанская полиция арестовала российскую модель Луизу Кремлеву за ложное обвинение в изнасиловании в адрес французского защитника «Милана» Тео Эрнандеса.
Здоровье
Травы и пряности, которые помогут снизить кровяное давление
Аромат французской лаванды расслабляет и успокаивает, а также помогает снизить давление и пульс.
Шоу-бизнес
Давид Манукян высмеял слухи о том, что он расстался с Ольгой Бузовой
Давид Манукян высмеял слухи о расставании с Ольгой Бузовой "Не заметно, если честно", – ответила Бузова возлюбленному.
Финансы
Предсказавший рост доллара до 200 рублей экономист объяснился
Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
Фигурное катание
Фигуристка Туктамышева согласилась комментировать чемпионат Европы
Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева заявила, что будет комментировать чемпионат Европы на «Первом канале».
Общество
Житель Новороссийска продает «уникальную» кошку за 20 миллионов рублей
Житель Новороссийска опубликовал объявление о продаже "уникальной кошки" за 20 миллионов рублей.
Армия и оружие
Госдеп США сообщил о готовности атаковать Россию так же, как Иран
Глава дипломатического ведомства США Майкл Помпео заявил, что американская атака на багдадский аэропорт и ликвидация иранского генерала Сулеймани является сдерживающей стратегией Вашингтона.
Происшествия
Во время съемок «Дома-2» умер оператор
Баскетбол
«Химки» победили «Реал» в матче баскетбольной Евролиги
Подмосковные «Химки» взяли верх над мадридским «Реалом» в матче 20-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Политика
Путин включил Мишустина в состав Совета Безопасности РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ о включении премьер-министра Михаила Мишустина в состав Совета Безопасности РФ в качестве постоянного члена.
Экономика
Кудрин рассказал о вере в предпринимательский дар россиян
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал о вере в предпринимательский дар россиян.