Экономика
ТАССМишустин считает необходимым сохранять инфляцию в России на уровне 4%
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин считает необходимым сохранить инфляцию в России на уровне 4%. Об этом он заявил на пленарном заседании Госдумы.
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Политика
Мишустин анонсировал изменения в новом составе правительства
Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин, на встрече с фракцией "Единая Россия" заявил, что в новом правительстве планируются изменения, предает ТАСС со ссылкой на главу партии Сергея Неверова.
Общество
«Пропаганда запрещена»: в Брянске хотят уволить учительницу-лесбиянку
Политика
Матвиенко назвала возможные сроки принятия поправок в Конституцию
Поправки в Конституцию России могут быть приняты до конца весенней сессии, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Шоу-бизнес
Влад Топалов перенес с начала года две операции
Политика
Мишустин заявил о незаметном цифровом правительстве
Кандидат в премьеры Михаил Мишустин, выступая в Госдуме, высказался о цифровой трансформации.
Политика
Forbes: Путин отправил Медведева в отставку из-за провала нацпроектов
Федеральный чиновник рассказал Forbes, что решение об отставке Медведева принял сам президент.
Транспорт
Поезда из Петербурга в Крым стали ходить реже
С 15 января пассажирские поезда, следующие из Санкт-Петербурга в Севастополь, поменяли свое расписание: они начали курсировать по этому маршруту через день.
Музыка
Михаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин – автор музыки нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, рассказали «Ведомостями» двое его хороших знакомых.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Происшествия
МАК назвал причины ЧП самолета «ЮТэйр» в Сочи в 2018 году
В сентябре 2018 года в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Ютэйр», летевший из Москвы, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и скатился в русло реки.
Шоу-бизнес
Муж Лолиты опроверг брак с женщиной на 20 лет старше
В отличие от пока ещё законной супруги, фитнес-тренер никаких громких заявлений в телеэфирах не делал: по его словам, они с Лолитой решили расстаться, потому что их брак спустя восемь лет себя изжил.
Политика
Порошенко увидел в послании Путина угрозу Украине
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию и проект поправок в Конституцию несут прямую угрозу и риски Украине.
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Армия и оружие
Эксперт оценил угрозы США «сдержать Россию» по примеру Ирана
Ранее Помпео заявил о том, что операция по устранению иранского генерала Касема Сулеймани является частью «американской стратегии сдерживания», под которую попадают также Россия и Китай.
Экономика
Курс рубля упал на новости об отставке правительства
В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
Финансы
Эксперт спрогнозировал сильное падение курса рубля к доллару в России
В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар.
Биатлон
Дмитрий Малышко заявил, что тренеры «сливают» его из сборной
Малышко, которому в марте исполнится 33 года, заявил, что объективно его результаты действительно могли быть лучше, но вина за результат лежит не только на нём, но и на тренере, который списал его спустя месяц после начала сезона.
Общество
Кудрин назвал стоимость плана Путина
По мнению руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина и вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, около 400-500 млрд. рублей потребуется на экономические и социальные меры, озвученные президентом России Владимиром Путиным в ежегодном обращении к Федеральному собранию.
Общество
Водонаева резко высказалась о маткапитале
Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
Энергетика
Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан
Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Политика
Зеленский отозвал законопроект о децентрализации
Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект №2598, поданный им на рассмотрение Верховной рады, сообщила 16 января пресс-служба офиса президента Украины.
Происшествия
Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке
Опубликованы кадры с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке, в результате которой один человек погиб, ещё один пострадал.
Шоу-бизнес
Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи
Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
Политика
Путин объяснил, почему важно закрепить индексацию пенсий в Конституции
Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в ходе зачитывания своего послания к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил прописать норму о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения, а также закрепить принципы достойного пенсионного обеспечения, имея в виду здесь и регулярную индексацию пенсий.
Экономика
Реконструкцию Морского канала в Калининграде оценили в 46 млрд рублей
В Калининградской области реконструкция Калининградского морского канала под суда класса Panamax обойдется, по разным оценкам, в 35-46 млрд рублей.
Общество
Мишустин пообещал поддержку «Яндексу»
Кандидат на должность премьера РФ Михаил Мишустин пообещал поддержать «Яндекс».
Космос
Эксперт: «лазерный» Starlink будет самым быстрым интернетом на планете
Настраивать устройство не понадобится – оно само повернется под нужным углом к небу.
Политика
Опубликована запись критики Зеленского премьер-министром
YouTube-канал под названием «Как обмануть президента» опубликовал аудиозапись, на которой, как утверждается, премьер-министр Украины Алексей Гончарук критикует президента страны Владимира Зеленского.
Политика
Медведев попросил ЕР поддержать кандидатуру Мишустина
В среду президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и предложил в новые премьеры главу ФНС 53-летнего Михаила Мишустина.