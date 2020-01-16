Экономика

ТАССТАССМишустин считает необходимым сохранять инфляцию в России на уровне 4%

Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин считает необходимым сохранить инфляцию в России на уровне 4%. Об этом он заявил на пленарном заседании Госдумы.
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Мишустин считает необходимым сохранять инфляцию в России на уровне 4%

ТАСС06:52

Мишустин назвал предпочтительный уровень инфляции в России

News.ru06:36

Мишустин считает необходимым сохранять инфляцию на уровне 4%

Аргументы и Факты07:10

Мишустин назвал, какой уровень инфляции нужно сохранять в России

Евразия Daily06:45

Для сохранения макроэкономической стабильности в РФ нужно удерживать инфляцию на уровне 4%

Finam.Ru06:49
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Политика

Мишустин анонсировал изменения в новом составе правительства

Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин, на встрече с фракцией "Единая Россия" заявил, что в новом правительстве планируются изменения, предает ТАСС со ссылкой на главу партии Сергея Неверова.
Газета.Ru 02:18
Общество

«Пропаганда запрещена»: в Брянске хотят уволить учительницу-лесбиянку

Газета.Ru вчера в 12:02
Политика

Матвиенко назвала возможные сроки принятия поправок в Конституцию

Поправки в Конституцию России могут быть приняты до конца весенней сессии, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Влад Топалов перенес с начала года две операции

МИР 24 14 января в 13:43
Политика

Мишустин заявил о незаметном цифровом правительстве

Кандидат в премьеры Михаил Мишустин, выступая в Госдуме, высказался о цифровой трансформации.
Московский Комсомолец 07:02
Политика

Forbes: Путин отправил Медведева в отставку из-за провала нацпроектов

Федеральный чиновник рассказал Forbes, что решение об отставке Медведева принял сам президент.
Новые Известия 03:12
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Поезда из Петербурга в Крым стали ходить реже

С 15 января пассажирские поезда, следующие из Санкт-Петербурга в Севастополь, поменяли свое расписание: они начали курсировать по этому маршруту через день.
Аргументы неделi. Крым 07:11
Музыка

Михаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин – автор музыки нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, рассказали «Ведомостями» двое его хороших знакомых.
Ведомости 06:15
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Происшествия

МАК назвал причины ЧП самолета «ЮТэйр» в Сочи в 2018 году

В сентябре 2018 года в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Ютэйр», летевший из Москвы, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и скатился в русло реки.
BFM.ru 07:54
Шоу-бизнес

Муж Лолиты опроверг брак с женщиной на 20 лет старше

В отличие от пока ещё законной супруги, фитнес-тренер никаких громких заявлений в телеэфирах не делал: по его словам, они с Лолитой решили расстаться, потому что их брак спустя восемь лет себя изжил.
Комсомольская правда 03:42
Политика

Порошенко увидел в послании Путина угрозу Украине

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию и проект поправок в Конституцию несут прямую угрозу и риски Украине.
Lenta.ru 06:35
Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:26
Армия и оружие

Эксперт оценил угрозы США «сдержать Россию» по примеру Ирана

Ранее Помпео заявил о том, что операция по устранению иранского генерала Касема Сулеймани является частью «американской стратегии сдерживания», под которую попадают также Россия и Китай.
ГЛАС.RU 02:23
Экономика

Курс рубля упал на новости об отставке правительства

В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
Ведомости вчера в 08:48
Финансы

Эксперт спрогнозировал сильное падение курса рубля к доллару в России

В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар.
Известия 05:57
Биатлон

Дмитрий Малышко заявил, что тренеры «сливают» его из сборной

Малышко, которому в марте исполнится 33 года, заявил, что объективно его результаты действительно могли быть лучше, но вина за результат лежит не только на нём, но и на тренере, который списал его спустя месяц после начала сезона.
78.ru 05:22
Общество

Кудрин назвал стоимость плана Путина

По мнению руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина и вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, около 400-500 млрд. рублей потребуется на экономические и социальные меры, озвученные президентом России Владимиром Путиным в ежегодном обращении к Федеральному собранию.
News-24.ru 04:52
Общество

Водонаева резко высказалась о маткапитале

Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
РИА Новости 05:39
Энергетика

Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан

Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Газета.Ru вчера в 04:09
Происшествия

В Татарстане проверяют жалобы на домогательства в детском приюте

РИА Новости 00:55
Политика

Зеленский отозвал законопроект о децентрализации

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект №2598, поданный им на рассмотрение Верховной рады, сообщила 16 января пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 06:09
Происшествия

Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке

Опубликованы кадры с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке, в результате которой один человек погиб, ещё один пострадал.
RT на русском 00:34
Шоу-бизнес

Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи

Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
WMJ.ru 13 января в 12:31
Политика

Путин объяснил, почему важно закрепить индексацию пенсий в Конституции

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в ходе зачитывания своего послания к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил прописать норму о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения, а также закрепить принципы достойного пенсионного обеспечения, имея в виду здесь и регулярную индексацию пенсий.
REGNUM 07:39
Экономика

Реконструкцию Морского канала в Калининграде оценили в 46 млрд рублей

В Калининградской области реконструкция Калининградского морского канала под суда класса Panamax обойдется, по разным оценкам, в 35-46 млрд рублей.
Янтарный Край 03:38
Общество

Мишустин пообещал поддержку «Яндексу»

Кандидат на должность премьера РФ Михаил Мишустин пообещал поддержать «Яндекс».
Известия 03:44
Космос

Эксперт: «лазерный» Starlink будет самым быстрым интернетом на планете

Настраивать устройство не понадобится – оно само повернется под нужным углом к небу.
Хайтек+ 14 января в 01:53
Политика

Опубликована запись критики Зеленского премьер-министром

YouTube-канал под названием «Как обмануть президента» опубликовал аудиозапись, на которой, как утверждается, премьер-министр Украины Алексей Гончарук критикует президента страны Владимира Зеленского.
Lenta.ru вчера в 18:10
Политика

Медведев попросил ЕР поддержать кандидатуру Мишустина

В среду президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и предложил в новые премьеры главу ФНС 53-летнего Михаила Мишустина.
Взгляд.ру 07:20
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Михаил Мишустин
Российский экономист
Российский государственный деятель, действительный государственный советник РФ I класса, доктор экономических наук.
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