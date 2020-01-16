Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин считает необходимым сохранить инфляцию в России на уровне 4%. Об этом он заявил на пленарном заседании Госдумы.

Политика Мишустин анонсировал изменения в новом составе правительства Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин, на встрече с фракцией "Единая Россия" заявил, что в новом правительстве планируются изменения, предает ТАСС со ссылкой на главу партии Сергея Неверова.

Политика Матвиенко назвала возможные сроки принятия поправок в Конституцию Поправки в Конституцию России могут быть приняты до конца весенней сессии, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Транспорт Поезда из Петербурга в Крым стали ходить реже С 15 января пассажирские поезда, следующие из Санкт-Петербурга в Севастополь, поменяли свое расписание: они начали курсировать по этому маршруту через день.

Шоу-бизнес Муж Лолиты опроверг брак с женщиной на 20 лет старше В отличие от пока ещё законной супруги, фитнес-тренер никаких громких заявлений в телеэфирах не делал: по его словам, они с Лолитой решили расстаться, потому что их брак спустя восемь лет себя изжил.

Политика Порошенко увидел в послании Путина угрозу Украине Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию и проект поправок в Конституцию несут прямую угрозу и риски Украине.

Биатлон Дмитрий Малышко заявил, что тренеры «сливают» его из сборной Малышко, которому в марте исполнится 33 года, заявил, что объективно его результаты действительно могли быть лучше, но вина за результат лежит не только на нём, но и на тренере, который списал его спустя месяц после начала сезона.

Общество Кудрин назвал стоимость плана Путина По мнению руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина и вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, около 400-500 млрд. рублей потребуется на экономические и социальные меры, озвученные президентом России Владимиром Путиным в ежегодном обращении к Федеральному собранию.

Общество Водонаева резко высказалась о маткапитале Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.

Политика Зеленский отозвал законопроект о децентрализации Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект №2598, поданный им на рассмотрение Верховной рады, сообщила 16 января пресс-служба офиса президента Украины.

Политика Путин объяснил, почему важно закрепить индексацию пенсий в Конституции Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в ходе зачитывания своего послания к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил прописать норму о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения, а также закрепить принципы достойного пенсионного обеспечения, имея в виду здесь и регулярную индексацию пенсий.

Общество Мишустин пообещал поддержку «Яндексу» Кандидат на должность премьера РФ Михаил Мишустин пообещал поддержать «Яндекс».

Политика Опубликована запись критики Зеленского премьер-министром YouTube-канал под названием «Как обмануть президента» опубликовал аудиозапись, на которой, как утверждается, премьер-министр Украины Алексей Гончарук критикует президента страны Владимира Зеленского.