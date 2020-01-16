Экономика
ТАССМишустин считает необходимым сохранять инфляцию в России на уровне 4%
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин считает необходимым сохранить инфляцию в России на уровне 4%. Об этом он заявил на пленарном заседании Госдумы.
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Политика
Путин пояснил смысл внесения предложенных поправок в Конституцию
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой, которая занимается разработкой предложений по внесению изменений в Конституцию, пояснил смысл поправок в основной закон.
Политика
Госдума проголосовала за назначение Мишустина премьер-министром
Депутаты Госдумы большинством голосов одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны.
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Кино
Прояснилось, когда выйдет приквел «Игры престолов» о Таргариенах
Программный директор телеканала HBO Кейси Блойс приоткрыл завесу тайны над вопросом, когда же выйдет приквел "Игры престолов" о Таргариенах, пока заявленный под названием "Дом Дракона".
Общество
Житель Новороссийска продает «уникальную» кошку за 20 миллионов рублей
Житель Новороссийска опубликовал объявление о продаже "уникальной кошки" за 20 миллионов рублей.
Политика
Медведев заявил об отставке правительства
В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
Политика
Зеленский на два года понизил возраст срочного призыва в армию
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому возраст призыва в армию в текущем году снижается с 20 до 18 лет.
Наука
Регулярный секс может задержать менопаузу
Судя по статистике, которую проанализировали британские ученые, ранняя менопауза чаще наступает у тех женщин, которые занимаются сексом один раз в месяц и реже.
Гаджеты
Названы смартфоны Huawei и Honor, которые останутся без Android 10
Китайская компания Huawei уже распространяет новую прошивку EMUI 10, созданную на базе Android 10, но в данный момент она доступна лишь ограниченному количеству устройств.
Политика
В ГД внесли проект о ликвидации партий за финансирование из-за рубежа
В Госдуму внесен законопроект, авторы которого предлагают установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Общество
В Латвии рассматривают возможность поставки нефти в Белоруссию
По словам министра, Рига уже обсуждала с белорусским президентом Александром Лукашенко возможность импорта нефти в Белоруссию через латвийские порты или со всего мира через Латвию.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали в Брэдфорд с официальным визитом
Сегодня Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали с официальным визитом в Брэдфорд, завершив свои зимние каникулы.
Армия и оружие
Ирак не разрешал США возобновлять военные операции в республике
Багдад не давал разрешения американским военным возобновлять операции на территории Ирака, заявил пресс-секретарь верховного главнокомандующего иракских вооружённых сил.
Футбол
ЦСКА вошел в топ-20 европейских клубов по чистой прибыли в 2018 году
Московский ЦСКА попал в топ-20 европейских футбольных клубов по размеру чистой прибыли по итогам 2018 года, об этом говорится в сравнительном отчете по лицензированию клубов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который имеется в распоряжении РИА Новости.
Киберспорт
Релиз Cyberpunk 2077 перенесли
CD Projekt Red перенесла выход Cyberpunk 2077.
Экономика
ВЭБ и Ротенберг создадут «Нацпроектстрой» с активами на ₽100 млрд
Предполагаемым источником погашения задолженности по бридж-кредиту являются средства, которые ВЭБ внесет в уставный капитал совместного предприятия только в ходе второго этапа допэмиссии на 100 млрд руб. (ее параметры зависят от результата экспертизы активов Ротенбергов).
Общество
Водонаева резко высказалась о маткапитале
Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
Финансы
Предсказавший рост доллара до 200 рублей аналитик объяснился
Ранее в СМИ появились сообщения, что Ведев спрогнозировал падение курса до 200 рублей за доллар.
Армия и оружие
Рисковое склонение: как россиян пытаются завербовать украинские спецслужбы?
Украинские спецслужбы основательно готовятся к вербовке: изучают страницы в соцсетях близких человека, под безобидным предлогом могут начать с ними диалог так, что никто даже не поймет, кто перед ним и что за реальная опасность им грозит.
Музыка
Елена Малышева перепела песню Билли Айлиш
Здоровье
Врачи назвали шесть главных симптомов злокачественной опухоли желудка
По данным специалистов из Cancer Research UK, всего существует шесть распространённых симптомов злокачественной опухоли органа.
Происшествия
Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке
Опубликованы кадры с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке, в результате которой один человек погиб, ещё один пострадал.
Гаджеты
В Индии официально представлен Oppo F15
Компания Oppo представила новый смартфон Oppo F15 для индийского рынка.
Политика
Мишустин отреагировал на идею налога на богатых
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин отреагировал на идею введения в стране так называемого налога на богатых.
Шоу-бизнес
Оголившийся сын Елены Яковлевой показал торс в татуировках
Российская актриса театра и кино Елена Яковлева неоднократно говорила о своей любви к сыну - Денису Шальных, который на протяжении долгого времени не мог найти себя.
Политика
Верховная рада одобрила возвращение Украины в ПАСЕ
«Верховная рада Украины поручает постоянной делегации Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, реализуя право Украины как полноправного члена Совета Европы, подать свои полномочия на утверждение для участия в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года», — цитирует агентство «РИА Новости» постановление парламента.
Гаджеты
Новый iPhone догонит по производительности MacBook Pro
По его данным, iPhone 12 наделят 5-нм процессором A14, который обеспечит будущую модель производительностью на уровне 15-дюймового MacBook Pro.