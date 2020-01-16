Экономика

ТАССТАССМишустин считает необходимым сохранять инфляцию в России на уровне 4%

Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин считает необходимым сохранить инфляцию в России на уровне 4%. Об этом он заявил на пленарном заседании Госдумы.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Мишустин считает необходимым сохранять инфляцию в России на уровне 4%

ТАСС06:52

Мишустин назвал предпочтительный уровень инфляции в России

News.ru06:36

Мишустин рассказал о достижении макроэкономической стабильности в России

REGNUM07:14

Мишустин считает необходимым сохранять инфляцию на уровне 4%

Аргументы и Факты07:10

Стабильность макроэкономических и финансовых индикаторов может оказаться затишьем перед бурей

Наша версия04:48

Для сохранения макроэкономической стабильности в РФ нужно удерживать инфляцию на уровне 4%

Finam.Ru06:49

Аналитики не ожидают значительного улучшения ситуации в экономике РФ

Финмаркет09:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 12:41, Ашберн
Политика

Путин пояснил смысл внесения предложенных поправок в Конституцию

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой, которая занимается разработкой предложений по внесению изменений в Конституцию, пояснил смысл поправок в основной закон.
RT на русском 07:04
Политика

Госдума проголосовала за назначение Мишустина премьер-министром

Депутаты Госдумы большинством голосов одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны.
РЕН ТВ 07:28
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Известия вчера в 18:01
Происшествия

Опубликованы кадры с места посадки SSJ 100 на недействующую полосу

РИА Новости 11:00
Кино

Прояснилось, когда выйдет приквел «Игры престолов» о Таргариенах

Программный директор телеканала HBO Кейси Блойс приоткрыл завесу тайны над вопросом, когда же выйдет приквел "Игры престолов" о Таргариенах, пока заявленный под названием "Дом Дракона".
Ревизор.ру 05:52
Общество

Житель Новороссийска продает «уникальную» кошку за 20 миллионов рублей

Житель Новороссийска опубликовал объявление о продаже "уникальной кошки" за 20 миллионов рублей.
РИА Новости 09:39
Политика

Медведев заявил об отставке правительства

В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
BFM.ru вчера в 10:43
Политика

Зеленский на два года понизил возраст срочного призыва в армию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому возраст призыва в армию в текущем году снижается с 20 до 18 лет.
РБК 11:28
Наука

Регулярный секс может задержать менопаузу

Судя по статистике, которую проанализировали британские ученые, ранняя менопауза чаще наступает у тех женщин, которые занимаются сексом один раз в месяц и реже.
Planet Today вчера в 06:53
Гаджеты

Названы смартфоны Huawei и Honor, которые останутся без Android 10

Китайская компания Huawei уже распространяет новую прошивку EMUI 10, созданную на базе Android 10, но в данный момент она доступна лишь ограниченному количеству устройств.
Shraibikus News 10:19
Политика

В ГД внесли проект о ликвидации партий за финансирование из-за рубежа

В Госдуму внесен законопроект, авторы которого предлагают установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 12:17
Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:26
Общество

В Латвии рассматривают возможность поставки нефти в Белоруссию

По словам министра, Рига уже обсуждала с белорусским президентом Александром Лукашенко возможность импорта нефти в Белоруссию через латвийские порты или со всего мира через Латвию.
Газета.Ru 05:04
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали в Брэдфорд с официальным визитом

Сегодня Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали с официальным визитом в Брэдфорд, завершив свои зимние каникулы.
Salt Mag вчера в 10:20
Армия и оружие

Ирак не разрешал США возобновлять военные операции в республике

Багдад не давал разрешения американским военным возобновлять операции на территории Ирака, заявил пресс-секретарь верховного главнокомандующего иракских вооружённых сил.
RT на русском 08:41
Кино

Вышел трейлер фильма «Безумный Майлз» с Дэниэлом Рэдклиффом

Piter.tv 06:21
Футбол

ЦСКА вошел в топ-20 европейских клубов по чистой прибыли в 2018 году

Московский ЦСКА попал в топ-20 европейских футбольных клубов по размеру чистой прибыли по итогам 2018 года, об этом говорится в сравнительном отчете по лицензированию клубов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 18:30
Киберспорт

Релиз Cyberpunk 2077 перенесли

CD Projekt Red перенесла выход Cyberpunk 2077.
CyberSport.ru 12:33
Экономика

ВЭБ и Ротенберг создадут «Нацпроектстрой» с активами на ₽100 млрд

Предполагаемым источником погашения задолженности по бридж-кредиту являются средства, которые ВЭБ внесет в уставный капитал совместного предприятия только в ходе второго этапа допэмиссии на 100 млрд руб. (ее параметры зависят от результата экспертизы активов Ротенбергов).
РБК 09:01
Общество

Водонаева резко высказалась о маткапитале

Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
РИА Новости 05:39
Финансы

Предсказавший рост доллара до 200 рублей аналитик объяснился

Ранее в СМИ появились сообщения, что Ведев спрогнозировал падение курса до 200 рублей за доллар.
Газета.Ru 11:34
Армия и оружие

Рисковое склонение: как россиян пытаются завербовать украинские спецслужбы?

Украинские спецслужбы основательно готовятся к вербовке: изучают страницы в соцсетях близких человека, под безобидным предлогом могут начать с ними диалог так, что никто даже не поймет, кто перед ним и что за реальная опасность им грозит.
Peterburg News вчера в 01:37
Музыка

Елена Малышева перепела песню Билли Айлиш

Газета.Ru 00:01
Здоровье

Врачи назвали шесть главных симптомов злокачественной опухоли желудка

По данным специалистов из Cancer Research UK, всего существует шесть распространённых симптомов злокачественной опухоли органа.
Профиль 08:18
Происшествия

Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке

Опубликованы кадры с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке, в результате которой один человек погиб, ещё один пострадал.
RT на русском 00:34
Гаджеты

В Индии официально представлен Oppo F15

Компания Oppo представила новый смартфон Oppo F15 для индийского рынка.
Актуальные Новости 10:22
Политика

Мишустин отреагировал на идею налога на богатых

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин отреагировал на идею введения в стране так называемого налога на богатых.
Lenta.ru 05:20
Шоу-бизнес

Оголившийся сын Елены Яковлевой показал торс в татуировках

Российская актриса театра и кино Елена Яковлева неоднократно говорила о своей любви к сыну - Денису Шальных, который на протяжении долгого времени не мог найти себя.
Московский Комсомолец 08:38
Политика

Верховная рада одобрила возвращение Украины в ПАСЕ

«Верховная рада Украины поручает постоянной делегации Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, реализуя право Украины как полноправного члена Совета Европы, подать свои полномочия на утверждение для участия в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года», — цитирует агентство «РИА Новости» постановление парламента.
Известия 11:07
Гаджеты

Новый iPhone догонит по производительности MacBook Pro

По его данным, iPhone 12 наделят 5-нм процессором A14, который обеспечит будущую модель производительностью на уровне 15-дюймового MacBook Pro.
Вести.Хайтек 11:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский экономист
Российский государственный деятель, действительный государственный советник РФ I класса, доктор экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное