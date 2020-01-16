Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин считает необходимым сохранить инфляцию в России на уровне 4%. Об этом он заявил на пленарном заседании Госдумы.

Политика Путин пояснил смысл внесения предложенных поправок в Конституцию Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой, которая занимается разработкой предложений по внесению изменений в Конституцию, пояснил смысл поправок в основной закон.

Экономика Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.

Кино Прояснилось, когда выйдет приквел «Игры престолов» о Таргариенах Программный директор телеканала HBO Кейси Блойс приоткрыл завесу тайны над вопросом, когда же выйдет приквел "Игры престолов" о Таргариенах, пока заявленный под названием "Дом Дракона".

Политика Медведев заявил об отставке правительства В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».

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Гаджеты Названы смартфоны Huawei и Honor, которые останутся без Android 10 Китайская компания Huawei уже распространяет новую прошивку EMUI 10, созданную на базе Android 10, но в данный момент она доступна лишь ограниченному количеству устройств.

Политика В ГД внесли проект о ликвидации партий за финансирование из-за рубежа В Госдуму внесен законопроект, авторы которого предлагают установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Общество В Латвии рассматривают возможность поставки нефти в Белоруссию По словам министра, Рига уже обсуждала с белорусским президентом Александром Лукашенко возможность импорта нефти в Белоруссию через латвийские порты или со всего мира через Латвию.

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Экономика ВЭБ и Ротенберг создадут «Нацпроектстрой» с активами на ₽100 млрд Предполагаемым источником погашения задолженности по бридж-кредиту являются средства, которые ВЭБ внесет в уставный капитал совместного предприятия только в ходе второго этапа допэмиссии на 100 млрд руб. (ее параметры зависят от результата экспертизы активов Ротенбергов).

Общество Водонаева резко высказалась о маткапитале Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.

Армия и оружие Рисковое склонение: как россиян пытаются завербовать украинские спецслужбы? Украинские спецслужбы основательно готовятся к вербовке: изучают страницы в соцсетях близких человека, под безобидным предлогом могут начать с ними диалог так, что никто даже не поймет, кто перед ним и что за реальная опасность им грозит.

Политика Мишустин отреагировал на идею налога на богатых Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин отреагировал на идею введения в стране так называемого налога на богатых.

Шоу-бизнес Оголившийся сын Елены Яковлевой показал торс в татуировках Российская актриса театра и кино Елена Яковлева неоднократно говорила о своей любви к сыну - Денису Шальных, который на протяжении долгого времени не мог найти себя.

Политика Верховная рада одобрила возвращение Украины в ПАСЕ «Верховная рада Украины поручает постоянной делегации Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, реализуя право Украины как полноправного члена Совета Европы, подать свои полномочия на утверждение для участия в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года», — цитирует агентство «РИА Новости» постановление парламента.