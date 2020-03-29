Политика
ИнтерфаксМишустин сформировал президиум правительства России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о формировании президиума правительства РФ.
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Общество
В Москве число заразившихся коронавирусом превысило тысячу
Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Москве превысило тысячу человек, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.
Общество
Роспотребнадзор рекомендует не гулять с детьми из-за коронавируса
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендовала родителям не гулять с детьми, а также исключить контакты детей с другими людьми в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, узнал корреспондент «SMINEWS».
Армия и оружие
ВСУ за сутки 16 раз нарушили перемирие в ДНР
Украинские боевики за сутки 16 раз нарушили «режим тишины», обстреляв территорию ДНР.
Общество
В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд
В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Общество
В России за сутки умерло четыре человека с коронавирусом
За прошедшие сутки в России скончались четыре человека, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Авто
Названы неизвестные многим водителям секретные функции автомобилей
Эксперты назвали секретные функции автомобилей, о которых многие водители не знали. Список опций был опубликован на портале SpeedMe.
Общество
Перечень товаров первой необходимости утвержден правительством
В субботу кабинет министров России утвердил перечень товаров первой необходимости за исключением продуктов.
Здоровье
Число жертв коронавируса в мире превысило 27 тысяч человек
В Италии число зараженных уже превышает 86 тыс. случаев, а число жертв достигло 9,1 тыс. В этой стране вылечились после заражения почти 11 тыс. человек.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Экономика
Путин поручил приравнять пособие по нетрудоспособности к МРОТ
Президент России Владимир Путин поручил правительству приравнять минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).
Общество
В Череповце введут режим ЧС из-за коронавируса
В Череповце введут режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил глава региона Олег Кувшинников.
Общество
Спецпоезд с украинцами прибыл из Москвы в Киев
Общество
Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России
Правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по России.
Общество
В Ростовской области ввели новые ограничения из-за коронавируса
В Ростовской области ввели очередные ограничения из-за коронавируса.
Общество
Компания устроила танцы с шашлыками в первый день карантина в Москве
Компания молодых людей в ночь на 29 марта устроила вечеринку с танцами и шашлыками на Воробьевых горах в Москве, игнорируя призывы оставаться дома на объявленной нерабочей неделе.
Наука
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Политика
Россия и США приостановили инспекции в рамках СНВ-3 из-за коронавируса
Россия и США приостановили инспекции в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) из-за коронавируса.
Музыка
Little Big представили «карантинную» версию своей песни
Лидер группы Little Big Илья Прусикин опубликовал в Instagram "карантинную" версию своей песни "I’m ok" ("Я в порядке").
Космос
Печат (Сербия): Солнце, коронавирус и Земля (Печат)
Хотя НАСА еще не связывает эти явления, снимки с американских спутников подтверждают, что ультрафиолетовое излучение солнца в момент, когда появился коронавирус, было еще слабее, чем в период распространения Н1N1.
Происшествия
Полицейский получил ранение при задержании подозреваемого в убийстве двух детей в Якутии
Сотрудник полиции ранен при задержании подозреваемого в убийстве четырех человек, двое из которых дети.
Общество
Московское метро временно «переименовало» станции из-за коронавируса
На станциях Московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости находиться дома и соблюдать режим самоизоляции.
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова поставит памятник мужу-самоубийце
В начале октября 2018 года бывший муж исполнительницы нашумевшего хита «Чашка кофею» Антон Логинов покончил с собой.
Общество
«Почта России» изменит режим работы с 30 марта по 5 апреля
«Почта России» изменит режим работы в период с 30 марта по 5 апреля. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Общество
Самый высокий прирост за эти дни: в России 270 новых заражений коронавирусом
За сутки в России диагностировали еще 270 случаев коронавируса, такие данные сообщает оперативный штаб.
Здоровье
В России представили схему лечения коронавирусной инфекции
Политика
Россия с 30 марта временно закроет госграницу
Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
Политика
Макрон намерен «переломить дискуссию» вокруг российской помощи Италии
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил о преувеличении российской и китайской помощи Италии.
Происшествия
Десять лет назад в московском метро произошел двойной теракт
Напомню, что 29 марта 2009 года в час пик на двух центральных станциях московского метро с интервалом в 40 минут сработали взрывные устройства.
Игры
Анонсирован Quantum Error, космический хоррор-шутер для PS4 и PS5
Молодые разработчики из студии TeamKill Media, известные по средненькому фэнтези-хоррору Kings of Lorn: The Fall of Ebris, представили свою следующую игру — космический хоррор-шутер Quantum Error для PS4 и PS5.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.