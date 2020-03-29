Политика

ИнтерфаксИнтерфаксМишустин сформировал президиум правительства России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о формировании президиума правительства РФ.
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Правительство России создало свой президиум во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным

Эхо Москвы04:03

Правительство РФ образовало президиум во главе с Мишустиным

Московский Комсомолец03:22

В России образован новый президиум правительства

Коммерсантъ03:22

В России создали президиум правительства во главе с Мишустиным

РИА Новости03:07

Российское правительство образовало президиум

Известия03:05

В России сформирован президиум Правительства РФ

Областная газета04:01

Утвержден состав президиума правительства России

URA.Ru03:24
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Общество

В Москве число заразившихся коронавирусом превысило тысячу

Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Москве превысило тысячу человек, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.
Коммерсантъ 03:36
Общество

Роспотребнадзор рекомендует не гулять с детьми из-за коронавируса

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендовала родителям не гулять с детьми, а также исключить контакты детей с другими людьми в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, узнал корреспондент «SMINEWS».
SMINEWS вчера в 02:55
Армия и оружие

ВСУ за сутки 16 раз нарушили перемирие в ДНР

Украинские боевики за сутки 16 раз нарушили «режим тишины», обстреляв территорию ДНР.
ИА Новороссия 03:31
Общество

В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РБК 27 марта в 15:07
Общество

В России за сутки умерло четыре человека с коронавирусом

За прошедшие сутки в России скончались четыре человека, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
РБК 04:10
Авто

Названы неизвестные многим водителям секретные функции автомобилей

Эксперты назвали секретные функции автомобилей, о которых многие водители не знали. Список опций был опубликован на портале SpeedMe.
Известия вчера в 22:55
Общество

Перечень товаров первой необходимости утвержден правительством

В субботу кабинет министров России утвердил перечень товаров первой необходимости за исключением продуктов.
Вести.Ru вчера в 10:34
Здоровье

Число жертв коронавируса в мире превысило 27 тысяч человек

В Италии число зараженных уже превышает 86 тыс. случаев, а число жертв достигло 9,1 тыс. В этой стране вылечились после заражения почти 11 тыс. человек.
Shraibikus News вчера в 05:40
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета вчера в 15:58
Экономика

Путин поручил приравнять пособие по нетрудоспособности к МРОТ

Президент России Владимир Путин поручил правительству приравнять минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).
Газета.Ru 04:12
Общество

В Череповце введут режим ЧС из-за коронавируса

В Череповце введут режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил глава региона Олег Кувшинников.
Piter.tv вчера в 08:44
Общество

Спецпоезд с украинцами прибыл из Москвы в Киев

Газета.Ru 02:45
Общество

Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России

Правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по России.
Daily вчера в 04:25
Общество

В Ростовской области ввели новые ограничения из-за коронавируса

В Ростовской области ввели очередные ограничения из-за коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 14:01
Общество

Компания устроила танцы с шашлыками в первый день карантина в Москве

Компания молодых людей в ночь на 29 марта устроила вечеринку с танцами и шашлыками на Воробьевых горах в Москве, игнорируя призывы оставаться дома на объявленной нерабочей неделе.
Известия вчера в 22:05
Наука

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Политика

Россия и США приостановили инспекции в рамках СНВ-3 из-за коронавируса

Россия и США приостановили инспекции в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) из-за коронавируса.
РБК 01:51
Музыка

Little Big представили «карантинную» версию своей песни

Лидер группы Little Big Илья Прусикин опубликовал в Instagram "карантинную" версию своей песни "I’m ok" ("Я в порядке").
РИА Новости вчера в 21:24
Космос

Печат (Сербия): Солнце, коронавирус и Земля (Печат)

Хотя НАСА еще не связывает эти явления, снимки с американских спутников подтверждают, что ультрафиолетовое излучение солнца в момент, когда появился коронавирус, было еще слабее, чем в период распространения Н1N1.
ИноСМИ 04:17
Происшествия

Полицейский получил ранение при задержании подозреваемого в убийстве двух детей в Якутии

Сотрудник полиции ранен при задержании подозреваемого в убийстве четырех человек, двое из которых дети.
ТАСС 04:10
Общество

Московское метро временно «переименовало» станции из-за коронавируса

На станциях Московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости находиться дома и соблюдать режим самоизоляции.
Известия вчера в 17:34
Шоу-бизнес

Марина Хлебникова поставит памятник мужу-самоубийце

В начале октября 2018 года бывший муж исполнительницы нашумевшего хита «Чашка кофею» Антон Логинов покончил с собой.
StarHit.ru 03:00
Общество

«Почта России» изменит режим работы с 30 марта по 5 апреля

«Почта России» изменит режим работы в период с 30 марта по 5 апреля. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Вечерняя Москва 27 марта в 10:35
Общество

Самый высокий прирост за эти дни: в России 270 новых заражений коронавирусом

За сутки в России диагностировали еще 270 случаев коронавируса, такие данные сообщает оперативный штаб.
НГС55 04:01
Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Lenta.ru вчера в 08:37
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
Политика

Макрон намерен «переломить дискуссию» вокруг российской помощи Италии

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил о преувеличении российской и китайской помощи Италии.
Политическая Экспертиза 03:09
Происшествия

Десять лет назад в московском метро произошел двойной теракт

Напомню, что 29 марта 2009 года в час пик на двух центральных станциях московского метро с интервалом в 40 минут сработали взрывные устройства.
Эхо Москвы 02:10
Игры

Анонсирован Quantum Error, космический хоррор-шутер для PS4 и PS5

Молодые разработчики из студии TeamKill Media, известные по средненькому фэнтези-хоррору Kings of Lorn: The Fall of Ebris, представили свою следующую игру — космический хоррор-шутер Quantum Error для PS4 и PS5.
Игромания.ру вчера в 04:42
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости 27 марта в 11:00
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