с чего всё началось

Общество В Москве скончался 90-летний пациент с коронавирусом В одной из московских больниц скончался пациент с коронавирусом, у которого была диагностирована пневмония, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом COVID-19.

Общество Собянин призвал москвичей соблюдать двухметровую дистанцию Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан в связи с распространением коронавируса соблюдать в общественных местах дистанцию не менее 1,5-2 метров.

Экономика Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.

Общество Экс-министр промышленности Франции скончался от коронавируса Ранее сам Деведжян сообщил в своем Twitter о том, что подхватил коронавирус. Это произошло за несколько дней до смерти.

Религия Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.

Политика Россия и США приостановили инспекции стратегических ядерных сил Россия и США приостановили до 1 мая инспекции на месте в рамках контроля за исполнением договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), заключенного в 2011 г. Об этом ТАСС сообщил директор американской ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл.

Общество В Крыму решили завести уголовное дело на носителя коронавируса Глава РК Сергей Аксенов попросил глав МВД и прокуратуры РК возбудить уголовное дело против нарушителя режима самоизоляции, который заразил медика.

Политика В Италии просят разрешить доставку собранной в Крыму гумпомощи В начале марта российское правительство ввело временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий, включая маски, — ограничения действуют до первого июня, не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.

Происшествия Липецкие власти рассказали о новых случаях заражения коронавирусом Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией заявил, что за последние сутки в России зарегистрировано 228 случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе три - в Липецкой области.

Политика В Москву стягивают бронетехнику и военных Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.

Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 марта Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 28 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 571 тыс. человек.

Общество Главврач больницы в Коммунарке раскрыл общее число пациентов На лечении в инфекционной больнице в Коммунарке состоят 330 пациентов, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко в своем Facebook.

Армия и оружие Появились благодаря императору: военные юристы отмечают свой праздник Президентский Указ об учреждении еще одного воинского праздника – Дня специалиста юридической службы в ВС РФ увидел свет в 2006 года 31 мая.

Общество Итальянцы пожаловались на голод из-за пандемии коронавируса Жители разных городов Италии жалуются на острую нехватку денег из-за жесткого карантина, который введен в стране по причине пандемии коронавируса.

Шоу-бизнес Волочкова показала первое совместное фото с новым возлюбленным Балерина Анастасия Волочкова всегда тщательно скрывает свою личную жизнь, однако в этот раз решила немного открыться своим поклонникам и опубликовала фотографию с романтического вечера с возлюбленным.

Общество В правительстве задумались над ограничением передвижения по России Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.