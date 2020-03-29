Политика

ИнтерфаксИнтерфаксМишустин сформировал президиум правительства России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о формировании президиума правительства РФ.
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Согласно документу
, опубликованному на сайте правительства, в президиум вошли: председатель кабинета Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер - глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, заместители премьер-министра Юрий Борисов, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко и вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трунев.
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Михаил Мишустин
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Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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