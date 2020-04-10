Коронавирус
Газета.RuМишустин: ситуация с коронавирусом в России остается непростой
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в РФ остается непростой. Об этом сообщает РИА "Новости". "Ситуация с распространением коронавируса остается непростой, число заболевших растет, хотя все больше становится и тех, кто выздоровел", - отметил он.
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Мишустин: система здравоохранения продолжает работать с максимальной нагрузкой
Комсомольская правда05:46
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Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
Общество
Соловьев не принял вызов Уткина на рэп-батл
Телеведущий Владимир Соловьев отказался участвовать в рэп-батле с блогером Василием Уткиным и назвал его "больным человеком".
Газета.Ru 06:21
Наука
Названы ранние признаки тяжелой формы коронавируса
Исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали ранние признаки тяжелой формы инфекции, вызванной коронавирусом нового типа.
РИА Новости 03:02
Происшествия
СКР завершил расследование катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»
Москва, 15 апреля 2020, 14:13 — REGNUM Следственные органы завершили расследование уголовного дела по факту аварийной посадки пассажирского самолёта компании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), которая произошла 5 мая 2019 года.
REGNUM 07:13
Политика
Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы
RT на русском 07:19
Происшествия
В Крыму четырехлетняя девочка умерла из-за упавшего телевизора
В Крыму умерла четырехлетняя девочка, на которую дома упала тумбочка с телевизором. Следственный комитет может возбудить уголовное дело.
Российская газета 05:18
Политика
В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ
Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха».
RT на русском 02:55
Общество
В Мурманской области число зараженных коронавирусом за сутки удвоилось
В Мурманской области число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло за сутки больше чем в два раза.
Росбалт вчера в 18:59
Общество
Медикам в Петербурге передали оборудование для борьбы с COVID-19
Банк "Россия" закупил медицинские материалы и оборудование для борьбы с коронавирусом для медучреждений Петербурга на сумму более 700 миллионов рублей, сообщили власти города.
РИА Новости 08:02
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня
По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
Здоровье
В столице открылись 45 новых амбулаторных КТ-центров
В Москве на полную мощность заработали 45 центров компьютерной томографии, с помощью которых будут выявлять людей с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Москва 24 06:57
Происшествия
СБУ заявила о задержании группы, причастной к совершению 18 терактов на Украине
Служба безопасности Украины обезвредила группировку, причастную к совершению 18 терактов в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях.
Росбалт 07:57
Происшествия
В СК заявили, что проверка больницы в Уфе проводится по просьбе врачей
"Поводом для проведения проверки явились обращения врачей указанной больницы через средства массовой информации в правоохранительные и надзорные органы о непринятии руководством медицинского учреждения своевременных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции среди медицинского персонала и пациентов больницы", - говорится в сообщении СК.
ТАСС 05:42
Общество
Генконструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом
Заместитель гендиректора - генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией.
ТАСС 06:52
Гаджеты
Huawei Mate 20X 5G обновился до EMUI 10.1
Компания Huawei начала распространение бета-версии прошивки EMUI 10.1 для смартфонов Mate 20X 5G.
Goroday.ru 04:34
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 13:36
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
Газета.Ru 08:17
Энергетика
Цены на бензин в России начали снижаться
В России на неделе с 5 по 12 апреля снизились цены на бензин.
Газета.Ru 03:26
Политика
США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения
"Взносы приостанавливаем до проведения оценки роли ВОЗ в плохом управлении и сокрытии информации о распространении коронавируса", - цитирует американского лидера ТАСС.
Российская газета вчера в 19:58
Транспорт
Московские такси принимают пропуска пассажиров на веру
Департамент транспорта передал логины и пароли для перевозчиков, по которым водители смогут проверять цифровые пропуска пассажиров через приложение «Помощник Москвы», говорит представитель «Яндекс.Такси».
Ведомости 08:10
Футбол
Депутат Госдумы считает, что Россия готова полностью принять Евро-2020
Вчера Госдума перенесла день окончания Второй мировой войны, а сегодня депутат Игорь Лебедев уже говорит, что Россия сможет принять Евро-2020.
Спорт день за днем 07:07
Общество
Сергей Шнуров заявил, что болен коронавирусом
Пандемия нового коронавируса не обошла стороной и российского музыканта, актера и предпринимателя Сергея Шнурова, фронтмена группировки "Ленинград".
Российская газета 08:18
Политика
Норвежский политик обратился к жителям Крыма в связи с коронавирусом
Российская газета 03:53
Общество
В Краснодаре вновь закрыли недавно открывшиеся ярмарки и рынки
Новая Кубань 08:16
Общество
Названы регионы РФ с новыми случаями заражения коронавирусом
Количество зараженных коронавирусом в РФ за минувшие сутки увеличилось на 3 388 человек, случаи зарегистрированы в 65 регионах.
Политическая Экспертиза 04:47
Происшествия
Число заболевших коронавирусом в Ростовской области увеличилось до 104
Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Ростовской области выросло до 104.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 03:37
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $29 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $29 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service 03:49
Здоровье
США может продлить социальное дистанцирование до 2022 года
США возможно придется продлить меры по социальному дистанцированию, такие как домашний карантин и закрытие школ, до 2022 года.
Афиша Daily 00:20