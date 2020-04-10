Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМишустин: ситуация с коронавирусом в России остается непростой

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в РФ остается непростой. Об этом сообщает РИА "Новости". "Ситуация с распространением коронавируса остается непростой, число заболевших растет, хотя все больше становится и тех, кто выздоровел", - отметил он.
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Мишустин назвал непростой ситуацию с распространением COVID-19 в России

РБК07:40

Мишустин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в России

Газета.Ru07:32

Мишустин: система здравоохранения продолжает работать с максимальной нагрузкой

Комсомольская правда05:46

Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом непростой

Московский Комсомолец05:50

Мишустин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в России

RT на русском05:32

Мишустин оценил ситуацию с распространением COVID-19 в России

РИА Новости05:22

Мишустин считает очень важным учесть все ресурсы в борьбе с COVID-19

РЕН ТВ05:26
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Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
2,6K
Общество

Соловьев не принял вызов Уткина на рэп-батл

Телеведущий Владимир Соловьев отказался участвовать в рэп-батле с блогером Василием Уткиным и назвал его "больным человеком".
Газета.Ru 06:21
5
Наука

Названы ранние признаки тяжелой формы коронавируса

Исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали ранние признаки тяжелой формы инфекции, вызванной коронавирусом нового типа.
РИА Новости 03:02
10
Происшествия

СКР завершил расследование катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»

Москва, 15 апреля 2020, 14:13 — REGNUM Следственные органы завершили расследование уголовного дела по факту аварийной посадки пассажирского самолёта компании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), которая произошла 5 мая 2019 года.
REGNUM 07:13
208
Политика

Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы

RT на русском 07:19
623
Происшествия

В Крыму четырехлетняя девочка умерла из-за упавшего телевизора

В Крыму умерла четырехлетняя девочка, на которую дома упала тумбочка с телевизором. Следственный комитет может возбудить уголовное дело.
Российская газета 05:18
3
Политика

В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ

Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха».
RT на русском 02:55
3,7K
Общество

В Мурманской области число зараженных коронавирусом за сутки удвоилось

В Мурманской области число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло за сутки больше чем в два раза.
Росбалт вчера в 18:59
1
Общество

Медикам в Петербурге передали оборудование для борьбы с COVID-19

Банк "Россия" закупил медицинские материалы и оборудование для борьбы с коронавирусом для медучреждений Петербурга на сумму более 700 миллионов рублей, сообщили власти города.
РИА Новости 08:02
Энергетика

МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня

По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
83
Здоровье

В столице открылись 45 новых амбулаторных КТ-центров

В Москве на полную мощность заработали 45 центров компьютерной томографии, с помощью которых будут выявлять людей с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Москва 24 06:57
19
Общество

Собянин отреагировал на очереди в метро из-за пропускного режима

Lenta.ru 03:51
966
Происшествия

СБУ заявила о задержании группы, причастной к совершению 18 терактов на Украине

Служба безопасности Украины обезвредила группировку, причастную к совершению 18 терактов в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях.
Росбалт 07:57
Происшествия

В СК заявили, что проверка больницы в Уфе проводится по просьбе врачей

"Поводом для проведения проверки явились обращения врачей указанной больницы через средства массовой информации в правоохранительные и надзорные органы о непринятии руководством медицинского учреждения своевременных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции среди медицинского персонала и пациентов больницы", - говорится в сообщении СК.
ТАСС 05:42
23
Общество

Генконструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом

Заместитель гендиректора - генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией.
ТАСС 06:52
Гаджеты

Huawei Mate 20X 5G обновился до EMUI 10.1

Компания Huawei начала распространение бета-версии прошивки EMUI 10.1 для смартфонов Mate 20X 5G.
Goroday.ru 04:34
Происшествия

Россиянин заплатит за падение с 11-го этажа на автомобиль

Lenta.ru 07:33
4
Экономика

В России призвали вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 13:36
2,4K
Общество

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
Газета.Ru 08:17
320
Энергетика

Цены на бензин в России начали снижаться

В России на неделе с 5 по 12 апреля снизились цены на бензин.
Газета.Ru 03:26
3,6K
Политика

США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения

"Взносы приостанавливаем до проведения оценки роли ВОЗ в плохом управлении и сокрытии информации о распространении коронавируса", - цитирует американского лидера ТАСС.
Российская газета вчера в 19:58
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Транспорт

Московские такси принимают пропуска пассажиров на веру

Департамент транспорта передал логины и пароли для перевозчиков, по которым водители смогут проверять цифровые пропуска пассажиров через приложение «Помощник Москвы», говорит представитель «Яндекс.Такси».
Ведомости 08:10
1
Футбол

Депутат Госдумы считает, что Россия готова полностью принять Евро-2020

Вчера Госдума перенесла день окончания Второй мировой войны, а сегодня депутат Игорь Лебедев уже говорит, что Россия сможет принять Евро-2020.
Спорт день за днем 07:07
Общество

Сергей Шнуров заявил, что болен коронавирусом

Пандемия нового коронавируса не обошла стороной и российского музыканта, актера и предпринимателя Сергея Шнурова, фронтмена группировки "Ленинград".
Российская газета 08:18
3
Политика

Норвежский политик обратился к жителям Крыма в связи с коронавирусом

Российская газета 03:53
99
Общество

В Краснодаре вновь закрыли недавно открывшиеся ярмарки и рынки

Новая Кубань 08:16
92
Общество

Названы регионы РФ с новыми случаями заражения коронавирусом

Количество зараженных коронавирусом в РФ за минувшие сутки увеличилось на 3 388 человек, случаи зарегистрированы в 65 регионах.
Политическая Экспертиза 04:47
450
Происшествия

Число заболевших коронавирусом в Ростовской области увеличилось до 104

Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Ростовской области выросло до 104.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 03:37
31
Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $29 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $29 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service 03:49
140
Здоровье

США может продлить социальное дистанцирование до 2022 года

США возможно придется продлить меры по социальному дистанцированию, такие как домашний карантин и закрытие школ, до 2022 года.
Афиша Daily 00:20
6
Как работают Яндекс.Новости?
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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