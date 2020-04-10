Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в РФ остается непростой. Об этом сообщает РИА "Новости". "Ситуация с распространением коронавируса остается непростой, число заболевших растет, хотя все больше становится и тех, кто выздоровел", - отметил он.

Мишустин: ситуация с коронавирусом в России остается непростой

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