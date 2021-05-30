Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым расширил перечень отраслей и проектов, на реализацию которых регионы имеют право направлять средства, высвобождаемые в результате реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам. Документ опубликован на сайте правительства.

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