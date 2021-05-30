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Мишустин скорректировал правила определения инвестпроектов регионов для их поддержки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым расширил перечень отраслей и проектов, на реализацию которых регионы имеют право направлять средства, высвобождаемые в результате реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам. Документ опубликован на сайте правительства.В источнике

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Мишустин скорректировал правила определения инвестпроектов регионов для их поддержки

Коммерсантъ05:19

Правительство расширило перечень проектов для инфраструктурной поддержки

ИА Красная Весна05:15

Кабмин расширил перечень инвестпроектов регионов для инфраструктурной поддержки

ТАСС04:41

Кабмин скорректировал правила определения инвестпроектов регионов для инфраструктурной поддержки

Парламентская газета04:57
Интересное
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«Миннесота» с Капризовым впервые в своей истории проиграла в 7-м матче серии плей-офф НХЛ

Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2. «Миннесота», вступившая в НХЛ в 2000 году, впервые в истории клуба потерпела поражение в решающем матче серии плей-офф.
Чемпионатвчера в 01:55

Наблюдение со спутников показало ошибочные данные о глобальном потеплении

Исследователи подчеркивают, что измерения со спутников показывали неточные данные, и вероятно, в них неправильно оценивались повышения температуры в нижних уровнях атмосферы за последние 40 лет.
Planet Today27 мая в 08:00

В Омске загорелись два склада

Два склада площадью 150 кв. м. и 3 тыс. кв. м. горят в Омске, есть угроза еще двум складским зданиям, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
ТАСС05:34

СК опроверг смерть пострадавшего при задержании в Новосибирской области

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ТАСС01:48