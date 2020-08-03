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РБК
РБК

Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%

Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%. Об этом на совещании с вице-премьерами объявил председатель правительства Михаил Мишустин. Его слова приводятся на сайте ведомства.В источнике
С чего всё началось
Правительство снизило с 20% до 15% первоначальный взнос по ипотеке под 6,5%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает
 пресс-служба правительства.
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Россиянам упростят получение ипотеки

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Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%

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Мишустин заявил о снижении первоначального взноса по ипотеке до 15%

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