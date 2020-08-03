Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%

Первоначальный взнос по льготной ипотеке снижается с 20 до 15 процентов, такое постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. С помощью такой меры власти рассчитывают вовлечь в программу заемщиков, которые не успевали накопить нужную сумму для выдачи кредита до первого ноября.В источнике
С чего всё началось
РБК

Власти решили снизить первый взнос для льготной ипотеки до 15%

РБК направил запросы пресс-секретарю премьера и в пресс-службу Минфина. О запуске программы льготной ипотеки под 6,5% Владимир Путин объявил в апреле: это одна из мер по поддержке рынка в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть.
РБК1 августа в 04:00
Подробнее о событии
Российская газета

Сумма «квадратов»

Российская газетавчера в 12:07
Коммерсантъ

Правительство снизило до 15% первоначальный взнос по льготной ипотеке

Коммерсантъвчера в 04:17
Народные новости

Спрогнозирован рост спроса на ипотеку в России

Народные новостивчера в 09:34
REGNUM

Строительная отрасль в РФ получила позитивный сигнал от властей – эксперт

REGNUMвчера в 10:26
Газета.Ru

Правительство снизило первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%

Газета.Ruвчера в 06:41
Известия

Жилье в кредит: инструкция по программе льготной ипотеки

Известиявчера в 12:08
РИА Новости

Минфин: льготная ипотека со снижением взноса будет доступнее семьям

РИА Новостивчера в 06:48
Реклама
Реклама

ЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на выборах в Хабаровском крае

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил намерения партии выдвигать врио губернатора Михаила Дегтярева на выборах главы региона в 2021 году, если ли бывший Сергей Фургал будет приговорен к лишению свободы.
РИА Новостивчера в 15:48
26
Реклама

В Минздраве призвали не смеяться над теми, кто носит медицинские маски

В условиях продолжающейся эпидемии коронавируса не стоит отказываться от ношения защитных масок как в городе, так и в местах массового отдыха, заявил главный кардиолог Минздрава, доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Бойцов.
Life.ru2 августа в 07:12
1,1K

Люди и собаки обрабатывают речь одинаковыми участками мозга

В результате выяснилось, что мозг собак, так же, как и мозг человека, обрабатывает речь иерархически: интонация на более низких уровнях — в подкорковых областях, а знакомые слова на более высоких, в корковых областях мозга.
Pravda.Ruвчера в 10:12
Реклама
Реклама

В ДНР обвинили силовиков в нарушении перемирия

Украинские силовики в нарушение дополнительных мер обеспечения перемирия укрепляют свои позиции в Донбассе, заявил в понедельник журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
РИА Новостивчера в 08:35
2
Реклама

Туроператоры спрогнозировали уровень загрузки отелей в Абхазии

По мнению экспертов, массовые заезды в отели Абхазии начнутся не раньше пятого августа, хотя страна начала принимать путешественников сразу же, как были открыты границы в первый день последнего месяца лета.
News.ruвчера в 14:19
Реклама

Джеймс Кэмерон показал съемочной группе готовые сцены из «Аватара 2»

В июне Джеймс Кэмерон вместе с некоторыми членами из съемочной группы вернулся в Новую Зеландию, чтобы продолжить снимать "Аватар 2". В середине марта кинопроизводство ленты пришлось приостановить.
РИА Новостивчера в 09:34
45
Реклама

«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»

В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБКвчера в 11:59
2K
Реклама
Реклама