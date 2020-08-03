Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
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Первоначальный взнос по льготной ипотеке снижается с 20 до 15 процентов, такое постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. С помощью такой меры власти рассчитывают вовлечь в программу заемщиков, которые не успевали накопить нужную сумму для выдачи кредита до первого ноября.В источнике
С чего всё началось
Власти решили снизить первый взнос для льготной ипотеки до 15%
РБК направил запросы пресс-секретарю премьера и в пресс-службу Минфина. О запуске программы льготной ипотеки под 6,5% Владимир Путин объявил в апреле: это одна из мер по поддержке рынка в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть.
РБК1 августа в 04:00
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