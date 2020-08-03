Экономика
РБКМишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%. Об этом на совещании с вице-премьерами объявил председатель правительства Михаил Мишустин. Его слова приводятся на сайте ведомства.
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с чего всё началось
Правительство снизило с 20% до 15% первоначальный взнос по ипотеке под 6,5%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.Коммерсантъ04:17
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33 задержанных в Минске россиянина направлялись через Стамбул за океан
В эфире телеканала "Россия 1" один из руководителей дипломатической миссии Российской Федерации в Республике Белоруссия Кирилл Плетнев, который встречался с арестованными в Минске 33 гражданами России, заявил, что конечной целью в их поездке являлась одна из стран Латинской Америки.
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Накануне народный артист России Сергей Гармаш объявил об уходе из театра "Современник".
Москва 24 01 августа в 01:45
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Evo-rus.com 01 августа в 09:18
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Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
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Интерфакс 08:32
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Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву и Кокорину и огласил новый
Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву и огласил новый вердикт, в котором реальный срок заключения Кокорина остался без изменений, а Мамаева оправдали по статье "Хулиганство".
Газета.Ru 11:21
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Суд арестовал жену расчленённого в Петербурге рэпера
RT на русском 15:17
Общество
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Японское издание Menjoy составило рейтинг самых красивых россиянок.
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Шоу-бизнес
Навка опубликовала редкие кадры свадебного танца с Песковым
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в день пятой годовщины свадьбы с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым опубликовала архивные кадры традиционного танца жениха и невесты.
Народные новости 06:55
Происшествия
Потерявшийся в Подмосковье 10-летний мальчик найден мертвым
Мальчик, пропавший в Волоколамском городском округе Подмосковья, найден мертвым.
ТАСС 12:12
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала сообщения о свадьбе Харламова
Асмус находится под пристальным вниманием своих поклонников после того, как они с шоуменом Гариком Харламовым объявили о разводе.
Аргументы недели вчера в 16:02
Интернет
Google выпускает новое расширение для браузера Chrome
Ранее компания Google создала свой собственный блокировщик рекламы для браузера Chrome.
МИТ 09:06
Общество
Покрас Лампас посетит фестиваль «Карт-бланш» в Екатеринбурге
В Екатеринбурге в августе 2020 года пройдёт фестиваль «Карт-бланш», это мероприятие посетит российский уличный художник Покрас Лампас.
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Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы владельцы приложения TikTok продали его до 15 сентября, иначе его работа будет запрещена на территории Соединенных Штатов.
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По информации Football Italia, чемпионат начнется 19 сентября и продлится до 23 мая.
Бомбардир.ру 15:20
Происшествия
В Нижнем Новгороде задержан бывший глава районной администрации
В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Советского района Владимира Исаева.
Российская газета 06:33
Армия и оружие
Боевики пытались прорвать позиции сирийской армии в Идлибе
Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* пытались прорвать позиции сирийской армии в зоне деэскалации Идлиб, среди военных САР есть потери.
RT на русском 15:16
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
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По актуальному законодательству, банки обязаны обновлять сведения о клиентах ежегодно.
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Медведев предложил усложнить получение права на работу для мигрантов
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Вести.Ru 10:56
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у московского «Оргбанка»
Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Оргбанка», сообщает пресс-служба регулятора.
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Футбол
«Челси» в летнее трансферное окно могут покинуть до 10 игроков
В летнее трансферное окно из «Челси» могут уйти до 10 игроков, сообщает The Times.
Чемпионат 12:44
Общество
Ритейлеры пожаловались на задержку поставок импортного алкоголя
Российские торговые сети столкнулись с проблемами при поставках импортного алкоголя из-за сложностей с получением акцизных марок.
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Игры
PlayStation проведет презентацию State of Play 6 августа
Sony PlayStation анонсировала новую презентацию State of Play. Трансляция стартует 6 августа в 23:00 по московскому времени.
Cyber.sports.ru 10:21
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МИД РФ заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании россиян
МИД РФ заявил послу Белоруссии в России Владимиру Семашко о безосновательности задержания 33 россиян в республике, Москва настаивает на объективном совместном расследовании, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Газета.Ru 10:40
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Владимир Пресняков и Наталья Подольская ждут второго ребенка
Владимир Пресняков и Наталья Подольская ждут второго ребенка.
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