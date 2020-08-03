с чего всё началось

Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%. Об этом на совещании с вице-премьерами объявил председатель правительства Михаил Мишустин. Его слова приводятся на сайте ведомства.

Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%

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Экономика В России рассмотрят инициативу об увеличении пособия по безработице В Федерации полагают, что пособие должно быть как минимум размером с прожиточный минимум в конкретном российском регионе за период с апреля по июнь. 1,2K

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Шоу-бизнес Навка опубликовала редкие кадры свадебного танца с Песковым Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в день пятой годовщины свадьбы с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым опубликовала архивные кадры традиционного танца жениха и невесты. 87

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Общество Покрас Лампас посетит фестиваль «Карт-бланш» в Екатеринбурге В Екатеринбурге в августе 2020 года пройдёт фестиваль «Карт-бланш», это мероприятие посетит российский уличный художник Покрас Лампас.

Политика Трамп потребовал продать приложение TikTok до 15 сентября Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы владельцы приложения TikTok продали его до 15 сентября, иначе его работа будет запрещена на территории Соединенных Штатов. 186

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Политика Медведев предложил усложнить получение права на работу для мигрантов "Речь идет о том, чтобы давать иностранному гражданину такое право в том случае, если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства", – сообщил Медведев на совещании по актуальным проблемам обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса (цитаты РИА Новости). 1K

Футбол «Челси» в летнее трансферное окно могут покинуть до 10 игроков В летнее трансферное окно из «Челси» могут уйти до 10 игроков, сообщает The Times.

Общество Ритейлеры пожаловались на задержку поставок импортного алкоголя Российские торговые сети столкнулись с проблемами при поставках импортного алкоголя из-за сложностей с получением акцизных марок.