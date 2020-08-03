с чего всё началось

Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%. Об этом на совещании с вице-премьерами объявил председатель правительства Михаил Мишустин. Его слова приводятся на сайте ведомства.

Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%

Экономика Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. 800

Происшествия В Мали самолет миссии ООН совершил жесткую посадку Самолет Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) совершил жесткую посадку в городе Гао на севере Мали, 11 человек ранено. 49

Кино Netflix заявила о выходе сериала о «золотом веке» видеоигр Показ документального фильма из шести эпизодов High Score («Рекорд») о «золотом веке» в истории видеоигр, анонсировала стриминговая площадка Netflix, 3 августа сообщает портал Nintendo Enthusiast.

Футбол Семак выложил совместное фото с Ловреном Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак поприветствовал новобранца команды Деяна Ловрена на своей официальной страничке в инстаграме.

Политика Трамп потребовал продать приложение TikTok до 15 сентября Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы владельцы приложения TikTok продали его до 15 сентября, иначе его работа будет запрещена на территории Соединенных Штатов. 197

Технологии Маск разрабатывает мозговой имплант для помощи инвалидам Помимо заявленных функций, чипы, вживленные в мозг, помогут людям, которые частично утратили некоторые функции организма, например, парализованные люди смогут передвигаться самостоятельно, если амбициозные планы Маска претворятся в жизнь. 110

Футбол Следующий сезон Серии А пройдет с 19 сентября по 23 мая По информации Football Italia, чемпионат начнется 19 сентября и продлится до 23 мая.

Футбол Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву и Кокорину и огласил новый Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву и огласил новый вердикт, в котором реальный срок заключения Кокорина остался без изменений, а Мамаева оправдали по статье "Хулиганство". 65

Общество Турция уточнила правила въезда туристов Анкара разъяснила правила приема пассажиров после открытия аэропортов для иностранных туристов. 26

Гаджеты Китайский производитель процессоров анонсировал книгу о ядре ОС Linux Книгу, посвященную изучению ядра операционной системы (ОС) Linux на основе микропроцессорной платформы Loongson пообещали представить в августе в компании Loongson Technology, 3 августа сообщает портал ИТ-новостей из Китая cnTechPost.

Политика В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа. 334

Происшествия Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве. 17

Общество «Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2» В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2». 2K

Политика Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме» Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК". 1,3K