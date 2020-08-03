Экономика
РБКМишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%. Об этом на совещании с вице-премьерами объявил председатель правительства Михаил Мишустин. Его слова приводятся на сайте ведомства.
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с чего всё началось
Правительство снизило с 20% до 15% первоначальный взнос по ипотеке под 6,5%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.Коммерсантъ04:17
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Netflix заявила о выходе сериала о «золотом веке» видеоигр
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Автоспорт
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ТАСС 12:12
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Сербия решила купить у Китая зенитную ракетную систему FK-3
Белград, 3 августа 2020, 22:03 — REGNUM Китайская зенитная ракетная система ПВО FK-3 поставлена в Сербию, сообщает Balkanska bezbednosna mreza.
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Общество
Бывший король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну
Бывший испанский король Хуан Карлос I заявил о своем намерении покинуть страну действующему монарху, своему сыну Филиппу VI.
РБК 13:20
Технологии
Маск разрабатывает мозговой имплант для помощи инвалидам
Помимо заявленных функций, чипы, вживленные в мозг, помогут людям, которые частично утратили некоторые функции организма, например, парализованные люди смогут передвигаться самостоятельно, если амбициозные планы Маска претворятся в жизнь.
Невские Новости 10:05
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Следующий сезон Серии А пройдет с 19 сентября по 23 мая
По информации Football Italia, чемпионат начнется 19 сентября и продлится до 23 мая.
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Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву и Кокорину и огласил новый
Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву и огласил новый вердикт, в котором реальный срок заключения Кокорина остался без изменений, а Мамаева оправдали по статье "Хулиганство".
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Общество
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Вести.Ru 05:59
Гаджеты
Китайский производитель процессоров анонсировал книгу о ядре ОС Linux
Книгу, посвященную изучению ядра операционной системы (ОС) Linux на основе микропроцессорной платформы Loongson пообещали представить в августе в компании Loongson Technology, 3 августа сообщает портал ИТ-новостей из Китая cnTechPost.
ИА Красная Весна 10:45
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM 07:31
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Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
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Общество
«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
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Общество
В России упростили оформление пособия на детей от 3 до 7 лет
Согласно распоряжению, подписанному Председателем Правительства РФ, граждане, которые рассчитают на выплаты от государства, теперь при оформлении заявки могут не предоставлять документы об алиментах.
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Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
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Вести.Ru 01 августа в 13:27
Шоу-бизнес
СМИ заподозрили, что Пресняков и Подольская ждут второго ребенка
Звездная семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской, возможно, вскоре ждет очередного пополнения.
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Бензема: Роналдо заставил меня полюбить футбол
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Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
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Политика
Бывший начальник ГУ МВД по Москве Якунин назначен замглавы ФСИН
RT на русском 07:05
Космос
Crew Dragon с астронавтами вернулся на Землю после миссии на МКС
На высоте примерно в два километра у корабля раскрылись четыре основных парашюта.
Snob.ru вчера в 15:56