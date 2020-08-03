с чего всё началось

Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%. Об этом на совещании с вице-премьерами объявил председатель правительства Михаил Мишустин. Его слова приводятся на сайте ведомства.

Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%

Политика Военные направлены в иркутский «Чернобыль» по поручению Путина Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, сегодня, 3 августа, в регион направлены десятки специалистов, представляющих войска радиационной, химической и биологической защиты, а также 10 единиц специальной техники и около 30 военных РХБЗ. 10

Происшествия Мужчина угрожает взорвать отделение банка в Киеве В Киеве правоохранители пытаются найти общий язык с мужчиной, захватившим отделение банка в Шевченковском районе и угрожающим взорвать СВУ, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. 254

Политика В Сербии протестующие забросали яйцами депутатов нового созыва В Сербии протестующие забросали яйцами депутатов нового созыва. Об этом из Белграда сообщает ТАСС.

Экономика Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов. 244

Политика Программа Владимира Соловьева подверглась цензуре в Белоруссии Напомним, 29 июля государственное информагенство Белта сообщило о задержании в Белоруссии 33 боевиков из российской ЧВК Вагнер . 22

Политика Киев лишил пенсионеров Донбасса законных выплат – отреагировали даже западные правозащитники В очередной раз украинское правительство оказывает давление на жителей Донбасса, лишая их возможности получать пенсии в условиях пандемии, экономического кризиса и вооруженного конфликта.

Экономика Голосовой порог: банки увеличат лимиты сдавшим биометрию клиентам Не для всех Сбербанк планирует увеличить лимит по платежам и переводам в мобильном приложении всем клиентам, которые сдали свои биометрические слепки. 22

Шоу-бизнес Звезда «Холопа» Ольга Дибцева похудела на 35 килограммов после родов Ольга не скрывает, что ни в чем себе не отказывала и ела все подряд. Однако после родов Дибцева сумела избавиться от набранных килограммов.

Экономика Подсчитаны миллиардные потери российских олигархов Самые большие потери понесли совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон (минус 5,4 миллиарда), глава компании «Лукойл» Вагит Алекперов (5,18 миллиарда) и основатель инвестиционной компании «Волга Груп» Геннадий Тимченко (4,81 миллиарда). 11

Происшествия Экс-жена историка Соколова положительно отозвалась о нем Бывшая жена историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, дала экс-супругу положительную характеристику в ходе судебного заседания 3 августа. 3

Экономика Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей. 63