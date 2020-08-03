Экономика
РБКМишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%. Об этом на совещании с вице-премьерами объявил председатель правительства Михаил Мишустин. Его слова приводятся на сайте ведомства.
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с чего всё началось
Правительство снизило с 20% до 15% первоначальный взнос по ипотеке под 6,5%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.Коммерсантъ04:17
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