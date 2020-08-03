Коронавирус
РБКМишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%. Об этом на совещании с вице-премьерами объявил председатель правительства Михаил Мишустин. Его слова приводятся на сайте ведомства.
Читать в источнике
Оценить416
с чего всё началось
Правительство снизило с 20% до 15% первоначальный взнос по ипотеке под 6,5%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.Коммерсантъ04:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 23:01, Ашберн
Армия и оружие
Хатылев: обострение между Белоруссией и РФ грозит брешью в ПВО России
Обострение в отношениях Белоруссии и России может сказаться на взаимодействии двух стран в области обороны и, особенно в области ПВО.
Недвижимость.RU 14:08
Общество
Россия поставит препарат от коронавируса в ЮАР и Латинскую Америку
Разработанный в России препарат от коронавирусной инфекции COVID-19 «Авифавир» поставят в ЮАР и страны Латинской Америки, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 07:30
Общество
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru 11:07
Общество
Российский электромобиль Zetta появится в конце 2020 года
Выпуск первого российского электромобиля Zetta намечен на конец текущего года.
Русская Планета 01:02
Армия и оружие
Армия Израиля нанесла удары по военным целям на границе с Сирией
Израильские военные обвинили Сирию в попытке подрыва взрывных устройств на израильско-сирийской границе и нанесла удары по военным целям страны.
РБК 17:56
Футбол
Ловрен показал фотографию с Путиным
Новобранец петербургского "Зенита" Деян Ловрен показал фотографию с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным во время интервью You-Tube-каналу сине-бело-голубых.
Газета.Ru 17:08
Происшествия
Защита обжалует арест вдовы рэпера Картрайта по делу о его убийстве
Защита вдовы рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марины Кохал, которую обвиняют в его убийстве, обжалует ее арест.
Известия 17:09
Общество
Инфекционист не исключила вспышки COVID-19 после возвращения туристов
Возвращение россиян с курортов может привести к вспышке заражения коронавирусом, заявила газете "Известия" заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.
РИА Новости 22:35
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК 12:59
Происшествия
В Подмосковье задержаны продавцы фальшивых акций
Задержанным грозит до 1 млн рублей штрафа или до 12 лет колонии.
Общественная служба новостей 07:48
Футбол
Панченко подпишет контракт с «Тамбовом»
Евро-футбол.ру 11:17
Здоровье
В Минздраве Приморья озвучили, кто сильнее страдает от коронавируса
Глава краевого Минздрава Анастасия Худченко заявила о том, что уровень заболеваемости не падает уже довольно долгое время.
Восток-Медиа 22:09
Происшествия
СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья
RT на русском 01:39
Экономика
Восстановления жилищного рынка придется ждать годами
Восстановления жилищного рынка придется ждать годами Из-за пандемии COVID-19 почти 60% девелоперов, чьи акции или облигации торгуются на бирже, в июле снизили объемы строительства.
Коммерсантъ 14:35
Общество
IT-эксперт рассказал, что происходит с аккаунтами умерших людей
Facebook даёт пользователям выбрать доверенного человека, который унаследует доступ к странице, и написать прощальный пост ещё при жизни (аккаунт умершего в таком случае будет иметь напротив имени памятный статус Remembering).
News.ru 21:10
Здоровье
Российский врач связал шум в ушах с симптомами смертельных заболеваний
Шум в ушах может быть связан с симптомами возрастных смертельных заболеваний, поэтому ему нужно уделить внимание.
Lenta.ru 08:57
Общество
Роспотребнадзор заявил об активизации в России тропических клопов
В Роспотребнадзоре отметили, что в России активизировлаись тропические постельные клопы.
АБН 05:15
Общество
Cвердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки
Свердловский депутат Илья Гаффнер задекларировал доход за 2019 год в четыре копейки.
BFM.ru 06:23
Технологии
Илон Маск рассказал, как мозговые чипы расширят возможности человека
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что чипы, которые разрабатывает его стартап, позволят людям слышать звуки, частота которых находится за пределами человеческого восприятия.
Газета.Ru вчера в 15:19
Общество
«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:59
Политика
Трамп потребовал продать TikTok компании из США до середины сентября
Президент США Дональд Трамп потребовал продать приложение TikTok американской компании до 15 сентября.
РБК 15:00
Космос
NASA: Упадет на Землю гигантский астероид в сентябре 2020 года. Военные США готовится к катастрофе
Военные США уже знают о надвигающейся угрозе и готовятся к катастрофе Специалисты знают об ударе и готовятся к нему уже четыре месяца.
Vesiskitim.ru 22:35
Политика
Fox News (США): Россия планирует начать массовую вакцинацию к октябрю, первыми станут врачи и учителя (Fox News)
Российские чиновники от здравоохранения говорят, что потенциальная вакцина против коронавируса на основе аденовируса завершила клинические испытания в лаборатории Института Гамалеи и к октябрю возможна массовая вакцинация.
ИноСМИ 06:06
Общество
Названа причина недоступности вакцины от коронавируса для детей
Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал причину, по которой вакцина от коронавируса нового типа в первое время будет недоступна для детей.
Lenta.ru 22:23
Кино
Жан-Клод ван Дамм сыграет главную роль в комедийном боевике Netflix
Производством займутся международная компания Apple Tree и украинская Star Media.Netflix начал работу над новым проектом под названием Последний наемник, главную роль в котором исполнит Жан-Клод ван Дамм.
Inc-news.ru 11:05
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тысяч рублей на детей в августе
Первое пособие 10 тысяч рублей начислялось в случае, если ребенок родился с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года.
Молодежная газета (Уфа) 06:04