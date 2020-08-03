РБК направил запросы пресс-секретарю премьера и в пресс-службу Минфина. О запуске программы льготной ипотеки под 6,5% Владимир Путин объявил в апреле: это одна из мер по поддержке рынка в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть.

с чего всё началось

Правительство продолжает совершенствовать программу льготной ипотеки под 6,5 процентов, чтобы охватить максимальное количество граждан, которые хотели бы воспользоваться этой возможностью для улучшения своих жилищных условий.

Первоначальный взнос по льготной ипотеке в России снижен до 15%

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