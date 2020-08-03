Экономика
Российская газетаПервоначальный взнос по льготной ипотеке в России снижен до 15%
Правительство продолжает совершенствовать программу льготной ипотеки под 6,5 процентов, чтобы охватить максимальное количество граждан, которые хотели бы воспользоваться этой возможностью для улучшения своих жилищных условий.
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с чего всё началось
РБК направил запросы пресс-секретарю премьера и в пресс-службу Минфина. О запуске программы льготной ипотеки под 6,5% Владимир Путин объявил в апреле: это одна из мер по поддержке рынка в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть.РБК01 августа в 04:00
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Правительство России уменьшило первоначальный взнос по льготной ипотеке
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