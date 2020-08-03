Экономика
РБКМишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%. Об этом на совещании с вице-премьерами объявил председатель правительства Михаил Мишустин. Его слова приводятся на сайте ведомства.
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с чего всё началось
Правительство снизило с 20% до 15% первоначальный взнос по ипотеке под 6,5%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.Коммерсантъ04:17
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«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
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Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
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33 носителя коронавируса обнаружены на норвежском круизном лайнере
Коронавирус обнаружен у 33 членов команды норвежского круизного лайнера Руаль Амундсен, прибывшего в в порт Тромсе с архипелага Свальбард.
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Экс-кандидат в президенты Белоруссии написал письмо лидерам 30 стран
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Правда, после рождения первенца звезде «Холопа» удалось довольно быстро вернуть себе былые формы.
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МИД РФ заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании россиян
МИД РФ заявил послу Белоруссии в России Владимиру Семашко о безосновательности задержания 33 россиян в республике, Москва настаивает на объективном совместном расследовании, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
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Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
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Не исключается, что возможное появление колонны белорусской военной техники связано с недавним инцидентом с задержанием 33 россиян.
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Во Франции произошла экономическая катастрофа
Эпидемия коронавируса спровоцировала экономическую катастрофу во Франции, какой не было со времен Второй мировой войны.
Lenta.ru 12:12
Экономика
Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей
По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей.
Российская газета 02:24
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Талибы развернули свой флаг в турецком соборе Святой Софии
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Netflix заявила о выходе сериала о «золотом веке» видеоигр
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Sony PlayStation анонсировала новую презентацию State of Play. Трансляция стартует 6 августа в 23:00 по московскому времени.
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Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
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Игра Warframe получит обновление Heart of Deimos в августе
Обновление получит название Heart of Deimos, передает "Актуальные новости".
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Препарат «Спинраза» могут включить в перечень жизненно важных лекарств
Комиссия Минздрава рекомендовала включить в перечень жизненно важных лекарств препарат «Спинраза».
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Экс-глава «ВСМПО-Ависмы» Воеводин стал фигурантом уголовного дела
Как стало известно "Ъ-Урал", по факту хищения средств ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
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В Японии составили рейтинг самых красивых россиянок
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Журналист рассказал о рекордном падении экономики в развитых странах
Экономика КНР смогла вернуться к росту во втором квартале текущего года на фоне рекордного падения по итогам первого квартала в 7%.
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