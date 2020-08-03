с чего всё началось

Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%. Об этом на совещании с вице-премьерами объявил председатель правительства Михаил Мишустин. Его слова приводятся на сайте ведомства.

Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%

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