Правительство решило снизить размер первоначального взноса с 20 до 15% по программе льготной ипотеки, позволяющей взять жилищный кредит на новостройки под 6,5% годовых, сообщили РБК источник на финансовом рынке, собеседник в одном из госбанков и источник, близкий к правительству.

с чего всё началось

Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20% до 15%. Об этом на совещании с вице-премьерами объявил председатель правительства Михаил Мишустин. Его слова приводятся на сайте ведомства.

Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%

Общество ФСБ задержала более 40 подпольных оружейников ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержала 42 человека, которые подозреваются в создании подпольных мастерских, где гражданские образцы оружия переделывались в боевые аналоги. 5

Политика Стало известно о планах Путина и Мишустина на отпуск 15 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, известно ли ему о планах президента Владимира Путина уйти в отпуск. 1

Общество В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово». 153

Общество В России за сутки выявили 5 394 случая заражения коронавирусом Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило в России 5 394, общее число заразившихся достигло 856 264.

Политика Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме» Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК". 1,3K

Здоровье В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий Людям с хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста следует пока отказаться от путешествий из-за риска осложнений и тяжелого течения коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов. 105

Происшествия Адвокат оценил вероятность оправдательного приговора Ефремову Москва, 3 августа 2020, 10:48 — REGNUM Оправдательный приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в Москве может быть вынесен в двух случаях. 236

Общество Польша наложила на «Газпром» максимальный штраф за «Северный поток-2» Причиной для наложения столь крупного штрафа стал отказ «Газпрома» предоставить UOKiK запрошенные регулятором данные о контрактах, заключенных его «дочкой» Nord Stream 2 с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2». 653

Общество Роспотребнадзор назвал требования для российских школ Власти планируют возобновить обучение в российских школах с первого сентября с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. 4

Авто Geely показал рестайлинговый седан Emgrand GT Официальные продажи в Китае нового Geely Emgrand GT (Borui) начнутся 5 августа нынешнего года. 1

Наука В Европе могут появиться доисторические гигантские деревья Один из самых крупных видов деревьев на Земле — секвойя — может приспособиться к климату современной Европы.

Общество В России запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки С 3 августа в России вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которыми отменяется анонимное пополнение электронных кошельков. 633